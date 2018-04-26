Bloomberg узнал о намерении Дерипаски сохранить контроль в UC Rusal
Олег Дерипаска намерен сохранить контроль в UC Rusal несмотря на заявления США о возможном снятии санкций с компании в случае смены ее основного собственника. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По их словам, Дерипаска планирует сохранить прямое участие в делах компании. В противостоянии с США он рассчитывает на лоббистскую помощь со стороны европейских правительств, которые не заинтересованы в дестабилизации своего алюминиевого рынка, пишет агентство.
Минфин США 6 апреля опубликовал новый список компаний, сотрудничество с которыми запрещено американским гражданам и компаниям. В него попал сам Дерипаска и восемь его компаний, в том числе второй в мире производитель алюминия UC Rusal, экспортирующий более 80% своей продукции. После объявления санкций цены на алюминий взлетели, так же как и на необходимые для его производства глинозем и бокситы. Акции самой компании за две недели после объявления санкций подешевели втрое, но на фоне заявления минфина США об их возможном снятии в случае ухода Дерипаски выросли более чем на 30%.
Заявление США дало Дерипаске уверенность в том, что он сможет сохранить контроль над созданной им компанией и обойти санкции, говорит собеседник агентства. Для этого UC Rusal пытается найти новые маршруты поставок и альтернативных клиентов, заверил он.
Европейские промышленники ожидают от американских санкций в отношении UC Rusal серьезных сложностей для своего бизнеса. «Это, вероятно, приведет к большему ущербу для Европы, чем для [президента России Владимира] Путина», - заявлял ранее главный исполнительный директор Hammerer Aluminium Industries GmbH Роб ван Гилс.
Российские власти оставляют Дерипаске свободу маневра и не принуждают его к национализации, отмечает агентство. Министр промышленности Денис Мантуров на этой неделе заявлял, что сценарий национализации для UC Rusal не исключен, но «конкретных обсуждений не было».
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)