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Bloomberg узнал о намерении Дерипаски сохранить контроль в UC Rusal

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Олег Дерипаска намерен сохранить контроль в UC Rusal несмотря на заявления США о возможном снятии санкций с компании в случае смены ее основного собственника. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По их словам, Дерипаска планирует сохранить прямое участие в делах компании. В противостоянии с США он рассчитывает на лоббистскую помощь со стороны европейских правительств, которые не заинтересованы в дестабилизации своего алюминиевого рынка, пишет агентство.

Минфин США 6 апреля опубликовал новый список компаний, сотрудничество с которыми запрещено американским гражданам и компаниям. В него попал сам Дерипаска и восемь его компаний, в том числе второй в мире производитель алюминия UC Rusal, экспортирующий более 80% своей продукции. После объявления санкций цены на алюминий взлетели, так же как и на необходимые для его производства глинозем и бокситы. Акции самой компании за две недели после объявления санкций подешевели втрое, но на фоне заявления минфина США об их возможном снятии в случае ухода Дерипаски выросли более чем на 30%.

Заявление США дало Дерипаске уверенность в том, что он сможет сохранить контроль над созданной им компанией и обойти санкции, говорит собеседник агентства. Для этого UC Rusal пытается найти новые маршруты поставок и альтернативных клиентов, заверил он.

Европейские промышленники ожидают от американских санкций в отношении UC Rusal серьезных сложностей для своего бизнеса. «Это, вероятно, приведет к большему ущербу для Европы, чем для [президента России Владимира] Путина», - заявлял ранее главный исполнительный директор Hammerer Aluminium Industries GmbH Роб ван Гилс.

Российские власти оставляют Дерипаске свободу маневра и не принуждают его к национализации, отмечает агентство. Министр промышленности Денис Мантуров на этой неделе заявлял, что сценарий национализации для UC Rusal не исключен, но «конкретных обсуждений не было».

Кто подпал под новые санкции США

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Технологии
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Представители Google и Microsoft не приехали на встречу в Роскомнадзор

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Представители компаний Google и Microsoft, пострадавших от попыток Роскомнадзора заблокировать работу мессенджера Telegram в России, не пришли на встречу сотрудников ведомства с участниками IT-индустрии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергея Гребенникова.

По словам руководителя РОЦИТ, представители этих компаний были приглашены на встречу, но ответили отказом, «сославшись на то, что людей, которые принимают решения, нет в Москве». Представителя Amazon на встречу не пригласили, поскольку «на него нет никакого выхода».

Закрытое совещание проводилось 25 апреля на площадке ситуационного центра Роскомнадзора. В нем приняли участие замглавы ведомства Вадим Субботин, руководства РОЦИТ, РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций), а также представители IT-индустрии. Темой встречи стала ситуация, сложившаяся в связи с блокировкой Telegram.

Субботин заявил, что блокировка Telegram превратилась в противостояние с мировыми IT-гигантами, на чьих ip-адресах прячется мессенджер. Он отметил, что Amazon не идет на контакт с Роскомнадзором, а с Google у ведомства только-только начался «предметный диалог».

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram с 16 апреля, но у многих пользователей он работает до сих пор. Мессенджер меняет ip-адреса и таким образом избегает блокировки. Ранее Роскомнадзор сообщал, что сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем – в Google.

С начала блокировки в адрес Роскомнадзора поступило около 43 000 обращений от пользователей с жалобами на сбои в работе различных сервисов. Из них около 90% ведомство признало обоснованными. Большинство из них поступило от пользователей и около 4% - от компаний. Более 70% жалоб пришлось на геймеров, которые не смогли получить доступ к игровым сервисам, в частности PSN, Fortnite, PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, Epic Games Launcher. Около 12% обращений поступили от пользователей сервисов Google и около 5% - от пользователей YouTube.

Разработчик софта Flexbby оценил возможные потери российского бизнеса от продолжения блокировок в $1 млрд в ближайшие месяцы. Возможные потери Amazon и Google компания оценила в $940 млн по итогам 2018 г.

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Бизнес
Новости

Один из танкеров «Ямал СПГ» получил повреждения

Ведомости
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Один из танкеров арктического класса Arc7, перевозящий сжиженный природный газ проекта «Ямал СПГ», получил небольшое повреждение, сообщил финансовый директор «Новатэка» Марк Джетвей в ходе телефонной конференции.

«Пять танкеров ледового класса в работе, <...> еще 10 сейчас строятся, один из Arc7 танкеров "Борис Вилькицкий" имеет небольшое повреждение его модуля Azipod и будет направлен в сухой док для ремонта», – сказал Джетвей (цитаты по «Интерфаксу»). Танкеру разрешили доставить еще одну партию СПГ в сопровождении ледокола, он вернется к нормальной работе после завершения ремонта.

Ранее первый зампред правления «Новатэка» Александр Фридман сообщал, что завод «Ямал СПГ» в мае проведет плановые профилактические работы на первой технологической линии, запущенной в декабре 2017 г.

«Ямал СПГ» строит на базе Южно-Тамбейского месторождения первый в России частный завод по сжижению природного газа тремя очередями, мощность каждой из которых составит 5,5 млн т в год.

Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), французская Total (20%), китайская CNPC (20%) и китайский фонд «Шелковый путь» (9,9%).

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»Фото

Политика
Новости

Россия потребовала от США вернуть «захваченные» объекты дипсобственности

Ведомости
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о том, что Москва потребовала от Вашингтона вернуть шесть объектов дипломатической собственности, занятых представителями американских властей, передает ТАСС.

«Мы настаиваем на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США. Нас туда не пускают даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем», - уточнила Захарова. Она напомнила, что здание американского генконсульства и резиденция генконсула, находящиеся в Санкт-Петербурге, не принадлежали США. Они находились в муниципальной собственности. «У американцев в России никто ничего принадлежащего им не отбирал», - сказала Захарова.

По ее мнению, в захвате резиденции генконсула России в Сиэтле участвовали спецслужбы США. Представитель российского МИДа отметила, что в свое время за дипломатические объекты Россия выплатила США деньги. «Это именно захват, это собственность Российской Федерации... самый настоящий захват», - уточнила Захарова.

Власти США 23 марта решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульства России в Сиэтле из-за инцидента в Солсбери. По мнению США, высылаемые дипломаты являются «офицерами российской разведки». Помимо этого, по мнению Вашингтона, российская дипмиссия в Сиэтле была расположена слишком близко к военной базе подводных лодок и к объектам компании Boeing. В ответ на действия США российский МИД выслал 60 американских дипломатов и закрыл генконсульство США в Петербурге.

Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге

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Политика
Новости

Путин назвал одну из задач будущего правительства

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Новому правительству предстоит найти деньги для строительства дополнительных общежитий для российских студентов, сказал президент Владимир Путин на заседании Российского союза ректоров в Петербурге в четверг.

Молодые люди должны иметь возможность учиться независимо от доходов их родителей, пояснил президент. Необходимо построить «современные комфортные кампусы», отметил Путин. «Это все в деньги упирается, и для этого новое правительство должно будет эти деньги найти», – сказал президент. О какой сумме идет речь, Путин не уточнил.

Российские вузы должны участвовать в «технологическом прорыве», о котором Путин говорил в послании Федеральному собранию. В частности, вузы должны стать базой «для взаимодействия инноваторов и инновационных компаний», предложил глава государства. Путин также призвал создать в вузах «все условия для стартапов». «Для этого у нашей молодежи есть отличный потенциал», – заключил президент.

В послании Федеральному собранию одной из задач властей на следующие шесть лет Путин назвал развитие образования в стране. Источники средств на исполнение новых президентских указов должно будет найти новое правительство, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник.

В какие школы ходили политики и бизнесмены

Политика
Новости

Трамп подтвердил ночевку в Москве перед конкурсом «Мисс Вселенная»

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Президент США Дональд Трамп сегодня опроверг, что говорил экс-директору ЦРУ Джеймсу Коми, что не ночевал в Москве в 2013 г. перед конкурсом «Мисс Вселенная», права на который в то время принадлежали Miss Universe Organization Трампа.

Это важный момент в расследовании так называемого «российского следа», указывает CNN: Коми, уволенный Трампом в 2017 г., писал в скандальных служебных записках, что Трамп два раза говорил ему, что не ночевал тогда в Москве. Увольнение Коми – один из эпизодов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном препятствовании правосудию со стороны президента США.

«Он (Коми) неверно передал это в своих записках. Написал много лжи. Например, я прилетел в Россию на сутки или двое, потому что владел Miss Universe, и смотрел конкурс, – сказал Трамп в телефонном интервью программе Fox & Friends. – Он говорит, что я там не ночевал. Конечно, я там остался. Остался ненадолго, но остался. Он пишет, что я уехал немедленно, но я никогда этого не говорил».

Незадолго до инаугурации Трампа CNN сообщало, что Коми представил Трампу доклад о попытках России скомпрометировать его. BuzzFeed примерно в это время опубликовал целое досье, подлинность которого до сих пор не подтверждена, из которого следует, будто бы Трамп провел ночь в «контролируемом ФСБ отеле Ritz Carlton» с приглашением проституток, и у России есть этот компромат. Трамп опровергал все подобные обвинения.

Накануне Джеймс Коми заявил CNN, что считает «существенным» факт того, что президент США солгал ему дважды. «Естественно, это важно, особенно когда человек лжет о том, о чем его не спрашивают. Это обычный признак угрызений совести, – сказал Коми. – Не могу сказать, о чем он тогда думал. Также не могу сказать, было ли это искажение фактов намеренным с его стороны». Трамп сегодня сказал, что смотрел это интервью с Коми.

Дональд Трамп и его связи с Россией

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Авто
Новости

Ford собирается отказаться от производства седанов в Северной Америке

Ведомости
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Американский автоконцерн Ford с 2020 г. планирует выпускать в Северной Америке в основном кроссоверы, пикапы, коммерческие автомобили и почти откажется от выпуска для местного рынка традиционных седанов и хэтчбэков. Об этом говорится в финансовом отчете Ford за I квартал 2018 г. Американские автопроизводители постепенно сворачивают выпуск легковых автомобилей - сравнительно небольших и экономичных седанов, купе, хетчбэков - и переходят на более рентабельные внедорожники и пикапы, доля которых на рынке продолжает расти, сообщала ранее The Wall Street Journal.

Ford приняла решение из-за значительного падения продаж легковых моделей. Ожидается, что к 2020 г. кроссоверы, пикапы и коммерческий транспорт составят около 90% всех продаж марки в Северной Америке. Из легковых автомобилей на североамериканском рынке останутся спорткар Ford Mustang и хетчбэк-кроссовер Ford Focus Active, выход которого запланирован в 2019 г. Автоконцерн откажется от выпуска в Северной Америке таких моделей, как Ford Fiesta, Ford Fusion (в России Mondeo) и Ford Taurus.

В 2017 г. Ford объявила, что вернет на североамериканский рынок внедорожник Bronco. В этом году компания перезапускает в Северной Америке пикап Ranger. Ford также изучает возможность выпуска новых необычных вариантов кузовов, сочетающих лучшие свойства легковых и утилитарных автомобилей, говорится в квартальном отчете.

В России у Ford есть СП с компанией Sollers. Партнерам принадлежат три автозавода в Ленинградской области и Татарстане, где выпускаются легковые машины (в разных кузовах) и легкие коммерческие автомобили. «Мы в процессе формирования долгосрочного продуктового плана. Никаких кардинальных изменений этом году не планируется», – прокомментировала ситуацию «Ведомостям» представитель Ford Sollers.

Кроссоверы и суперкары автосалона в Лос-Анджелесе

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Политика
Новости

СКР переквалифицировал обвинение пресс-секретарю Роскомнадзора

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) переквалифицировал обвинение с мошенничества на растрату пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, начальнику правового управления Роскомнадзора Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александру Весельчакову. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил адвокат Артур Большаков.

«На этой неделе Ампелонскому, Едидину и Весельчакову переквалифицировали обвинение со ст. 159 «Мошенничество» на ст. 160 «Растрата», – уточнил собеседник агентства.

Ранее суд отправил Ампелонского, Едидина и Весельчакова под домашний арест до 7 мая.

Источник «Интерфакса» сообщал, что дело в отношении сотрудников Роскомнадзора возбуждено из-за вывода средств ведомства через подконтрольное ФГУП «Главный радиочастотный центр». Business FM указывал, что речь идет о незаконной схеме получения надбавок к зарплате, созданной в 2012 г. Ущерб от действия схемы следователи оценивают в 20 млн руб.

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Политика
Новости

Песков назвал паранойей сообщения о слежке России за перебежчиками в США

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня назвал проявлениями паранойи сообщения американских СМИ о слежке со стороны российских дипломатов за эмигрантами и перебежчиками.

Так Песков прокомментировал сообщения о том, что среди 60 российских дипломатов, которых США выслали в связи с «делом Скрипалей», были те, кто следил за бывшими гражданами России. «Как минимум, если звучат такие обвинения, нужно назвать какие-то конкретные фамилии и конкретные причины, которые побудили американцев выступить с такими заявлениями. Ни то ни другие сделано не было», – сказал Песков.

Он считает, что подобные заявления выглядят «по-прежнему как первичные и вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег».

О том, что россияне, якобы шпионившие за бывшими гражданами России в США, были среди высланных в марте дипломатов, сообщило агентство CNN со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом. По этой информации, по меньшей мере в одном случае «русские, подозреваемые в шпионаже», вышли на перебежчика, сменившего личность по программе защиты свидетелей ЦРУ. «Этот эпизод, а также другие разведданные вызвали обеспокоенность тем, что русские нацелились на российских эмигрантов, которых Кремль считает предателями и врагами», – пишет CNN. Комментировать это сообщение отказалось и ЦРУ, и Белый дом.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Экономика
Новости

ЕЦБ оставил основную ставку нулевой

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка. На прежнем уровне остались и две другие основные ставки: по депозитам на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам - 0,25%.

Регулятор сохранил объем закупки на рынке активов (государственных и корпоративных облигаций) в рамках программы количественного смягчения на уровне 30 млрд евро ежемесячно. До завершения программы в сентябре 2018 г. регулятор планирует выкупить активы на 270 млрд евро.

Решения ЕЦБ совпали с ожиданиями рынка. Регулятор держит нулевую ставку уже более двух лет - она была понижена до нуля в марте 2016 г.

Председатель ЕЦБ Марио Драги признал замедление экономического роста в еврозоне, но подчеркнул, что рост по-прежнему устойчив. Понижательные риски он связал с внешними факторами, особенно с «более выраженными рисками протекционизма». ЕЦБ еврозоны продолжит программу количественного смягчения до устойчивого восстановлении инфляции, и не намерен поднимать ключевые ставки долгое время после ее завершения, заверил Драги.

Восемь необычных экономических индикаторов

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Политика
Новости

Кремль вступился за МЧС после критики Михалкова

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