«Калашников» планирует начать производство скоростных судов в Крыму
Концерн «Калашников» планирует запустить производство скоростных судов на феодосийском заводе «Море». Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин по итогам морской коллегии при правительстве.
«Мы ожидаем, что на завод "Море" в Феодосии придет концерн "Калашников". Важно, что там будет производство скоростных судов для Крыма, и в целом [скоростное морское сообщение] свяжет Крым с Краснодарским побережьем», – цитирует Рогозина «РИА Новости».
Фактически «Калашников» станет одновременно и производителем судов, и оператором перевозок, отметил вице-премьер.
Ранее Рогозин говорил, что в Крыму и Севастополе будут приняты дополнительные меры для развития судостроительных и судоремонтных предприятий.
Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации «Ростех», 49% – частным инвесторам.
Новыми направлениями деятельности «Калашникова» являются дистанционно управляемые боевые модули, беспилотные летательные аппараты и многофункциональные катера, говорится на сайте концерна.