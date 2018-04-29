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Третья линия завода «Ямал СПГ» может быть запущена уже в этом году

Третья линия завода по производству сжиженного газа «Ямал СПГ» будет запущена в декабре 2018 г. или в январе 2019 г. Об этом сообщил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон после встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

«Вторая линия находится в пусконаладке, и мы планируем ее запуск в сентябре. Третья линия будет где-то в декабре – январе. Пусконаладочные работы начнутся в конце года», – сказал Михельсон (цитата ТАСС).

Ранее компания планировала, что третья линия завода будет запущена в середине следующего года. Четвертая линия будет построена в конце 2019 г. или начале 2020 г.

Михельсон также сообщил, что мощность завода «Ямал СПГ» может быть существенно выше заявленных 16,5 млн т сжиженного природного газа в год.

«Ямал СПГ» (50,1% – у «Новатэка», по 20% – у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% – у Silk Road Fund) – первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Стоимость проекта – $27 млрд. Производство на первой технологической линии завода началось 5 декабря.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»