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«Коммерсантъ» узнал о планах H&M вывести на российский рынок новый бренд

Первый магазин одежды COS будет открыт в России до конца 2018 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на четырех консультантов рынка недвижимости. По данным газеты, его откроют на месте магазина Forever 21 в ТРЦ «Афимолл» в Москве. Представители H&M, COS не ответили на запросы «Коммерсанта», а в «Афимолле» не стали комментировать информацию.

COS входит в шведскую группу H&M. Компания развивает этот бренд с c 2007 г. Сейчас сеть COS представлена 231 магазином в 37 странах. Цены в этой сети выше, чем у основного бренда H&M. Например, цена на платье варьируется от $99 до $225, свидетельствуют данные онлайн-магазина.

О том, что COS может открыться в России, сообщал РБК со ссылкой на источники в апреле 2016 г. Тогда, по данным издания, H&M искала помещение для магазина. Выход COS на российский рынок останавливала и сложная экономическая ситуация, объяснила «Коммерсанту» исполнительный директор департамента торговой недвижимости Colliers International Дина Постоленко. Кроме того, сеть долго не могла найти помещение для первого магазина в России из-за жестких требований, приводит газета слова руководителя отдела торговых центров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгении Хакбердиевой.

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