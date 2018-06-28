Бизнес

Новости

Samsung и Apple завершили семилетний патентный спор

Apple и Samsung во внесудебном порядке урегулировали продолжавшийся около семи лет патентный спор о дизайне смартфонов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на документы суда Северного округа штата Калифорния.

Суд после уведомления компаний закрыл дело. Судья также отклонил все жалобы сторон без сохранения за ними прав на предъявление исков по тем же основаниям. Детали соглашения между Samsung и Apple не раскрываются. Суммы в документах также не фигурируют.

Разбирательство между двумя технологическими гигантами длилось с 2011 г. Тогда Apple обвинила Samsung в нарушении прав на интеллектуальную собственность. По мнению американской корпорации, южнокорейский конкурент скопировал дизайн ее смартфона iPhone. Позже суд в Калифорнии обязал Samsung выплатить $399 млн за использование разработок Apple в своих смартфонах.

Samsung в свою очередь оспорил решение суда. В результате оно дошло до Верховного суда США. Тот увеличил сумму компенсации, подлежавшей выплате, до $539 млн. Apple рассчитывала получить более $1 млрд. Во время процесса компании обменялись десятками встречных исков и инициировали несколько апелляций.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018