Бизнес

Новости

Bloomberg рассказал о самом прибыльном бизнесе Елизаветы II

Самым прибыльным бизнесом The Crown Estate Ltd по итогам прошлого года стал лизинг шельфа для офшорных ветропарков. Об этом сообщает Bloomberg.

The Crown Estate Ltd – компания, которая управляет активами Елизаветы II, уточняет агентство: всю прибыль получает казначейство Великобритании, однако королевская семья получает часть, что называется, «суверенным грантом». Потом эти деньги используют для содержания дворцов и официальных резиденций. Например, свадьба принца Гарри и Меган Маркл стоила примерно 32 млн фунтов стерлингов, оплачивал ее Кенсингтонский дворец, писал Business Insider.

The Crown Estate работает с активами на общую сумму 14,1 млрд фунтов стерлингов: ей принадлежат различные объекты недвижимости, а также она управляет сельскими землями и шельфом в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, говорится в ее годовом отчете.

В прошлом году чистая прибыль компании выросла на 4% до 329,4 млн фунтов стерлингов. Доходы от экологически чистых технологий за 2017 г. выросли на 32% до 37 млн фунтов стерлингов. Это превышает рост компании в других проектах, уточняет Bloomberg. По данным агентства, у Великобритании больше всех в мире морских ветротурбин.

Как Великобритания готовилась к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл