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Менеджер структур Evraz стал гендиректором «Трансконтейнера»

Совет директоров «Трансконтейнера» на заседании в четверг избрал гендиректором компании Вячеслава Сараева, сообщает оператор железнодорожных контейнерных перевозок. Он будет занимать этот пост с 29 июня 2018 г. по 1 июля 2019 г.

Полномочия прежнего гендиректора Петра Баскакова, который проработал на этой должности в течение 12 лет с момента основания компании, досрочно прекращены.

Cараев занимал различные должности в структурах международной металлургической и горнодобывающей компании Evraz, которой владеют Александр Абрамов, Роман Абрамович и Александр Фролов. В последнее время он руководил «УК Межегейуголь» (компания входит в угольный дивизион Evraz).

Акционеры «Трансконтейнера» – «Российские железные дороги» (госмонополия владеет 50% плюс 2 акции), группа «Сумма» (25,07%) находящегося под арестом Зиявудина Магомедова и «Енисей капитал» (24,5%) Абрамовича и Абрамова.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники ранее сообщала, что «Енисей капитал» направил в конце апреля письмо руководителю «РЖД» Олегу Белозерову с предложением сменить менеджмент «Трансконтейнера».

В понедельник совет директоров назначил Сараева первым заместителем гендиректора «Трансконтейнера». Он сменил занимавшего этот пост с 2008 г. Владимира Драчева, который вышел на пенсию. После назначения Сараева гендиректором его первым заместителем станет Владимир Чиснаков, который уже работал на этой должности в течение шести лет. В 2016 г. Чиснаков стал вице-президентом по линейно-логистическому дивизиону Дальневосточного морского пароходства (актив группы «Сумма»), а этой весной покинул компанию.

«Трансконтейнер» владеет и управляет примерно 70 000 крупнотоннажных контейнеров, более 25 000 вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в России и Словакии. Компании также принадлежит 50% акций «Кедентранссервиса» (с 19 железнодорожными терминалами в Казахстане) и доли в «дочках» и совместных предприятиях в различных странах.

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