Российские металлурги надеются на рост спроса на сталь внутри страны
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Мировое производство в 2017 г. выросло на 5,3% до 1,691 млрд т, потребление – на 3,6% до 1,657 млрд т, пишут эксперты Deloitte в «Обзоре рынка черной металлургии». В 2018 г. значительного роста они не ожидают: на 0,5 и 1,3%, соответственно. Рынок стабилизировался, заключают они. Но спрос на сталь в России вырастет на 3–4% в 2018 г. и на 8% к 2021 г. благодаря активности в строительном секторе, прогнозирует «Северсталь». НЛМК также ожидает, что темпы роста внутреннего потребления стали могут оказаться выше в случае активизации строительного сектора.
Сталь дорожает
Крупнейший производитель и потребитель стали в мире – Китай. В 2015 г. для решения экологической проблемы правительство объявило о сокращении сталелитейных мощностей. Программа «китайская зима» предполагает, что с 2015 по 2020 г. производство будет снижаться на 200 млн т ежегодно. В 2017 г. в стране закрыли 150 млн т мощностей, что равно 8,8% мирового производства.
Сокращение в одних районах было компенсировано увеличением производства в других, а также ростом загрузки действующих сталеплавильных мощностей до 80% и выше, пишут эксперты Deloitte. В связи с этим цены на сталь росли не так быстро, как прогнозировалось. В 2017 г. цены на горячекатаный прокат не поднимались выше $535 за 1 т.
В 2018 г. на цены будет влиять замедление внутреннего спроса на сталь в Китае (в начале июня на 5,4%, данные BCS Global Markets) и рост экспорта (в мае на 2,3% к июню). Сложности для прогнозирования цен на сталь создает торговая политика США, подчеркивают эксперты Deloitte. После введения пошлин на сталь внутренние цены в США в апреле резко выросли: в марте 1 т горячекатаного проката стоила $777, а к июню подорожала до $990.
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