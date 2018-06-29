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«АвтоВАЗ» привлечет в Альфа-банке кредит на 7 млрд рублей

Совет директоров «АвтоВАЗа» одобрил соглашение с Альфа-банком об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 7 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз производителя автомобилей.

Ставка вводится отдельно для каждого из кредитов, но не более 9% годовых, уточняется в сообщении. Действие предложения - до 31 марта 2021 г. В течение этого периода кредиты предоставляются на срок не более года.

В апреле генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация и Renault в октябре завершат рекапитализацию «АвтоВАЗа» на 107 млрд руб., в результате которой Alliance Rostec Auto B.V. (совместное предприятие «Ростеха» и альянса Renault-Nissan) увеличит долю в российском автопроизводителе с 64,6% до 83,5%.

Таким образом, к октябрю «АвтоВАЗ» может почти полностью избавиться от долгов. «Ростех» к этому времени спишет ему 20 млрд руб. долгов, указывал Чемезов.

В июне «АвтоВАЗ» решил также привлечь возобновляемую кредитную линию на 5 млрд руб. в Совкомбанке на срок до трех лет для финансирования работы предприятия.

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