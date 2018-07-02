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Экс-директор «Почты России» Страшнов возглавил «Еврохим»

Бывший гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов с 1 июля стал главным исполнительным директором группы «Еврохим». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Страшнов сменил на этой должности Дмитрия Стрежнева, миноритарного акционера группы. Стрежнев сохранит пост в совете директоров.

О том, что Страшнов возглавит «Еврохим», стало известно в конце апреля. Представитель «Еврохима» говорил тогда «Ведомостям», что Стрежнев предложил Страшнова в качестве своего преемника «для дальнейшего развития компании на новом этапе и оптимизации процесса управления».

Страшнов работает в «Еврохиме» с ноября 2017 г. Тогда он был назначен на пост операционного директора группы. В 2013–2017 гг. он руководил «Почтой России». Ранее он также был президентом и гендиректором Tele2 Россия.

«Еврохим» – один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Основной акционер «Еврохима» - Андрей Мельниченко. Через кипрскую AIM Capital SE он контролирует 90% группы. Еще 10% принадлежит кипрской Midstream Group Limited, бенефициаром которой является Стрежнев.