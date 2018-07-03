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Гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об увольнении

Гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию. С 3 августа он покинет занимаемый пост, передает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос». Источник госкорпорации рассказал, что временно исполняющим обязанности гендиректора назначен первый заместитель генерального конструктора – главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия» Сергей Романов.

Информацию о том, что кандидатура Романова рассматривается на пост гендиректора «РИА Новости» подтвердили несколько источников в ракетно-космической отрасли.

«Команда новых руководителей, которая формируется в "Роскосмосе", очень внимательно следит за всеми предприятиями отрасли. Особое внимание уделяется оценке ситуации на значимых головных предприятиях отрасли – в Центре имени Хруничева и РКК "Энергия", – сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, новое руководство пришло к выводу, что нужно провести кадровые перестановки.

Солнцев пришел в РКК «Энергия» 1 августа 2014 г. на пост врио президента. В сентябре того же года на внеочередном собрании акционеров было принято решение назначить его президентом компании, с июня 2016 г. – гендиректором РКК «Энергия». С 2010 по 2014 г. Солнцев был исполнительным директором НПО «Энергомаш».

Романов работает в РКК «Энергия» с 1980 г. Он прошел путь от инженера до главного конструктора пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия». Романов участвовал в создании станций «Салют-7» и «Мир», орбитального корабля «Буран», Международной космической станции.

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