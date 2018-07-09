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«Уралвагонзавод» показал две новые модели низкопольных трамваев

«Уралвагонзавод» (УВЗ) продемонстрировал две новые модели низкопольных трамваев на выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге. Они полностью готовы к серийному производству. Об этом сообщает «Ростех» (УВЗ входит в госкорпорацию).

Модель 71-415 вмещает до 190 человек. Главное ее отличие заключается в особой конструкции тележки, которая позволяет делать вагон полностью низкопольным. Модель полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру городов России.

Другой экспонат – вагон 71-412 создан на основе модернизации уже эксплуатирующегося на российских линиях подвижного состава чешского производителя Pragoimex. Обновленный трамвай приспособлен для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, для этого в его средней части установлена выдвижная аппарель. Кабина водителя получила экономичную панель управления и оборудована современной системой вентиляции и отопления. Максимальная вместимость салона – 178 человек. Количество сидячих мест – 29.

«Представленные новинки позволяют сделать удобным и безопасным передвижение всех категорий граждан, прежде всего детей, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, для которых низкопольная конструкция является наиболее комфортной», – прокомментировал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко. По его словам, представленные модели примерно на треть дешевле зарубежных аналогов.

«Ростех» Новые модели трамваев "Уралвагонзавода"

В прошлом году УВЗ подписал с Pragoimex меморандум о передаче технической документации по модернизации трамвайных вагонов Tatra. «Эти вагоны сегодня занимают треть отечественного парка. Локализация их производства в России открывает новые возможности для развития промышленных технологий в этой сфере в нашей стране», – рассказал гендиректор УВЗ Александр Потапов.

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