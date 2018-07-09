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Греф предупредил Путина об опасности налогового маневра в нефтяной отрасли

Президент Сбербанка Герман Греф предупредил главу государства Владимира Путина об опасности налогового маневра для нефтеперерабатывающей отрасли и кредитующих ее банков. Соответствующее письмо Греф направил Путину в конце прошлой недели, пишет РБК со ссылкой на источники. В документе говорится о необходимости пересмотреть параметры налогового маневра. Сбербанк готов принять участие в доработке законопроекта, написал Греф Путину.

Представитель Сбербанка подтвердил факт отправки письма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать переписку.

Налоговый маневр в нынешнем виде может привести к неокупаемости инвестиций в модернизацию НПЗ и даже стать причиной банкротства отдельных заводов, пишет Греф. Только Сбербанк выдал нефтяным компаниям на модернизацию НПЗ кредиты на сумму около 455 млрд руб. Еще 110 млрд руб. – это открытые, но пока не выбранные кредитные линии, предоставленные Сбербанком на эти цели. Всего российские банки выдали нефтяным компаниям кредиты на модернизацию НПЗ на общую сумму 800 млрд руб., говорится в письме Грефа.

Завершение налогового маневра может привести к тому, что нефтяные компании не смогут обслуживать эти кредиты, а это значит, что банки не вернут свои деньги, предупреждает Греф. Невозврат кредитов грозит сокращением прибыли и дивидендов Сбербанка на 230 млрд руб. до 2024 г. Речь идет о риске невыплаты до 240 млрд руб. дивидендов в 2019–2024 гг. По итогам 2017 г. Сбербанк выплатил 271 млрд руб. дивидендов, 36,2% чистой прибыли.

Правительство собирается провести налоговый маневр в нефтяной отрасли за шесть лет (2019–2024 гг.). Государство планирует поэтапно обнулить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, повышая налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Российские власти рассчитывают, что налоговый маневр позволит компенсировать выпадающие доходы федерального бюджета и заработать до 1,6 трлн руб., объяснял ранее курирующий в правительстве ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак.