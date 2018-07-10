Вексельберг стал единственным бенефициаром российских активов «Реновы»
Миллиардер Виктор Вексельберг стал фактически единственным бенефициаром российских компаний группы «Ренова», следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
До последнего времени 90% в компаниях ООО «Ренова актив» и ООО «Ренова-холдинг рус», которым принадлежат российские активы «Реновы», владело ООО «Ренова» Вексельберга, по 5% – Stratmoor Investments Limited Владимира Кремера и ООО «Клок» Евгения Ольховика.
По данным СПАРК, с 6 июля компания Вексельберга стала владельцем 99,99% в «Ренова активе» и «Ренова-холдинг рус». У «Клока» остается по 0,01% в обеих компаниях, что продиктовано российским законодательством, которое запрещает подконтрольной одному лицу компании (а «Ренова» полностью принадлежит Вексельбергу) быть единственным учредителем другого предприятия.
В апреле Вексельберг попал под санкции США. В мае стало известно, что бизнесмен произвел обмен активами с младшими партнерами по «Ренове» Кремером и Ольховиком и снизил свою долю в швейцарских компаниях группы, чтобы вывести их из-под санкционных рисков.
Представитель «Реновы» подтвердил «Интерфаксу», что изменения в структуре владения российских холдинговых структур группы произошли в рамках объявленной в мае сделки по обмену активами между Вексельбергом и его партнерами.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)