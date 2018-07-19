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Правительство разработает правила для совместных путешествий на машинах

Правительство начало разрабатывать правила совместных поездок на автомобиле, при которых пассажиры компенсируют часть расходов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо аппарата правительства в Минтранс.

По данным издания, вице-премьер Максим Акимов поручил министерству создать рабочую группу, которая займется «урегулированием правоотношений при совместных поездках с компенсацией пассажирами части расходов водителей (карпулинг, или райдшеринг)». С инициативой выступил французский интернет-сервис BlaBlaCar. Ранее компания столкнулась в России с угрозой блокировки из-за обвинений прокуратуры в нелегальных перевозках.

Аналогичное предложение исходило также из Минтранса, уточняет газета. Представитель Акимова Алия Самигуллина подтвердила «Коммерсанту», что при Министерстве транспорта появится соответствующая рабочая группа. Состоять она будет, предположительно, из представителей властей, общественных организаций и участников рынка.

Компания BlaBlaCar была создана в 2006 г. в Париже. Сервис позволяет водителям найти себе попутчиков для совместной поездки. На российский рынок компания вышла в феврале 2014 г. В сентябре 2017 г. Тимашевский районный суд Краснодарского края признал информацию на ее сайте запрещенной к распространению в России.

Причиной стало то, что с помощью ресурса осуществляются «перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющими на данную деятельность разрешения». После решения суда сайт сервиса должны были заблокировать. Но в декабре того же года Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции о запрете сервиса.

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