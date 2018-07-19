Минобороны подало иск к «Туполеву» на 923 млн рублей

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Минобороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Туполев», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Ведомство требует взыскать с авиапроизводителя 923 млн руб. Материалы по иску размещены в картотеке арбитражных дел.
Исковое заявление зарегистрировано 17 июля. Суд оставил иск без движения до 20 августа. Суть исковых требований в материалах дела не уточняется.
Ранее Минобороны несколько раз подавало в суд на «Туполева» с требованием взыскать неустойку по госконтрактам на сервисное обслуживание авиационной техники. На судебных заседаниях представители министерства заявляли, что предприятие выполняло обязательства по госконтрактам с существенным нарушением сроков.
Например, за срыв госконтракта от 2014 г. Минобороны требовало взыскать с «Туполева» неустойку в размере 21 млрд руб. В марте 2018 г. этот иск был отозван. Весной 2017 г. Юрий Борисов, занимавший на тот момент пост замминистра обороны (с мая этого года он стал зампредом правительства), утверждал, что «Туполев» по гособоронзаказу 2016 г. не поставил ведомству 11 самолетов после ремонта и модернизации.
«Туполев» в интересах Минобороны выполняет работы по повышению исправности стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС и бомбардировщиков Ту-22М3. На Казанском заводе «Туполева» начато производство глубоко модернизированных Ту-160. Параллельно для Минобороны «Туполев» разрабатывает принципиально новый авиационный комплекс ПАК ДА, который в будущем должен заменить военные самолеты дальней авиации. «Туполев» также производит самолеты специального назначения на базе Ту-214.
Как выглядит новый Ту-160
ОАК
В четверг на Казанском авиационном заводе (входит в подконтрольный ОАК «Туполев») состоялась церемония выкатки на летно-испытательную станцию нового достроенного стратегического бомбардировщика Ту-160М
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ОАК
Неокрашенный самолёт выкатили из нового ангара, построенного по программе модернизации завода. На фото видны открытые створки большого отсека вооружений ракетоносца
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ОАК
Ту-160 с серийным номером 804 начали собирать еще в советское время, но он был законсервирован в 1992 г. Всего с 1992 г. на заводе был задел по четырем Ту-160, два из них достроили в 2000 и 2008 гг.
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ОАК
В 2015 г Минобороны объявило, что оно закажет 50 модернизированных самолетов Ту-160М2. Показанный сегодня в Казани самолет построен с целью показать возможности серийного производства, кроме того, на нем отрабатывается ряд систем (в том числе модернизированные двигатели) Ту-160М2
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ОАК
Замминистра обороны Юрий Борисов заявил недавно, что, когда программа Ту-160М2 заработает на полную мощность, казанский авиазавод станет одним из крупнейших предприятий города с годовым объемом производства в десятки миллиардов рублей.
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ОАК
Общая стоимость программы Ту-160М2 составит, по ряду оценок, сотни миллиардов рублей, а стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также инвестиции в производство - десятки миллиардов рублей
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Dmitry Terekhov
В советское время построили 33 Ту-160 (включая опытные и предсерийные). В 1992 г. на территории России осталось лишь шесть таких машин, а на Украине - 19. В 1999 г. Украина передала в обмен на списание долга за газ восемь Ту-160, остальные были разделаны на средства помощи США. Сейчас на вооружении ВКС России находится 15 Ту-160 (еще один был потерян в катастрофе)
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Минобороны
Ту-160 был впервые использован в военных действиях в 2015 г - с него запускались крылатые ракеты по стационарным целям в Сирии
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Денис Гришкин / Ведомости
Ту-160 составляют основу дальней авиации - одной из трех частей триады стратегических ядерных сил. Каждый ракетоносец способен нести 12 крылатых ракет, которые могут оснащаться ядерными боевыми частями
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«Газпром» разработал и планирует внедрить во всех дочерних газоснабжающих и газораспределительных компаниях аналитический и управленческий алгоритм, который позволяет в короткие сроки выявлять воровство газа (небаланс), передает «Интерфакс» со ссылкой на журнал «Газовая промышленность».
Наиболее остро проблема воровства газа наблюдается в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Потери газа в регионе достигают 3,5 млрд кубометров в год - 16 млрд руб. в денежном выражении.
Главный диспетчер компании «Газпром межрегионгаз» (МРГ) Владимир Николаев, его заместитель Александр Филиппов и начальник Центрального производственно-диспетчерского управления МРГ Алексей Минченко в интервью журналу «Газовая промышленность» рассказали о новом порядке организации работы.
По их мнению, сократить небаланс можно при помощи систематизации, унификации и усовершенствования процедуры ежесуточного формирования оперативного баланса газа в части повышения прозрачности и оперативности выявления проблем с балансом газа. Оперативный учет топлива ведется по балансовым зонам, которые формируются на основе гидравлической связи источника газоснабжения, сетей газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования покупателей газа.
Все потребители топлива разделены на три группы: ежесуточно отслеживаемые, неотслеживаемые (сдают данные раз в месяц или раз в декаду) и население. В компании также учитывают расходы газа на собственные технологические потери. По мнению руководства МРГ, по каждой балансовой зоне необходимо выйти на ежесуточный контроль не менее 90% объема потребления по всем категориям, кроме населения. Для этого возможно потребуется вносить изменения в договора поставки газа.
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Первый замминистра иностранных дел Великобритании написал письмо послу России в этой стране Александру Яковенко, рассказал Яковенко журналистам в четверг. После отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии власти Великобритании выслали ряд российских дипломатов и объявили бойкот ЧМ по футболу, обвинив Россию в причастности к этому инциденту.
По словам Яковенко, в письме замминистра «тепло» поблагодарил российские власти за прием, оказанный британским болельщикам на Чемпионате мира по футболу в России, а также выразил надежду на возможную встречу Яковенко с новым министром иностранных дел Великобритании. «На следующей неделе я и сам планирую выйти с этой инициативой», — добавил Яковенко. По его словам, он хотел бы обсудить с министром отношения двух стран, дело Скрипалей, «плюс есть смерть российского бизнесмена Глушкова, по которой мы тоже не имеем никаких сведений».
Сегодня британская The Sun написала, что Скотленд-Ярд идентифицировал подозреваемых в отравлении Скрипалей, и это несколько россиян. Яковенко заявил, что Россия хочет услышать имена подозреваемых от британских властей. «Многие версии в газетах не подтверждаются на официальном уровне», — констатировал посол.
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Онлайн-магазин Tmall, работающий на базе AliExpress в России, начнет доставлять заказы день в день. Об этом говорится в сообщении AliExpress (есть в распоряжении «Ведомостей»).
С 19 июля быстрая доставка будет доступна для жителей Москвы и затронет только электронику и бытовую технику. Компания обещает, что позже расширит зону доставки на другие российские города, а также ассортимент, но конкретные сроки не называет.
«Мы активно работаем над тем, чтобы сделать Tmall и AliExpress основными местами покупок для россиян», – приводятся в сообщении слова гендиректора AliExpress в России Лю Вей. По его словам, компания перед запуском быстрой доставки изучила отзывы покупателей, для которых время ожидания товара является одним из ключевых факторов покупки.
Tmall начал работать в России в сентябре 2017 г. На онлайн-площадке около 30 000 товарных наименований в разных категориях: электроника, одежда, детские товары и др. До запуска в России сервис работал только в Китае.
10 самых популярных приложений в App Store и Google Play
Dado Ruvic / Reuters
Мессенджер WhatsApp стал самым популярным приложением – жители России пользовались им чаще всего в 2017 г., выяснили аналитики App Annie, не раскрыв количество активных пользователей. WhatsApp стал также самым скачиваемым приложением в России, в мире мессенджер на втором месте по количеству пользователей и третий по загрузкам
1/10
Максим Стулов / Ведомости
Viber второй по количеству активных пользователей в России и третий по количеству скачиваний. В мире Viber в топ-10 не входит
2/10
Максим Стулов / Ведомости
У приложения соцсети «В контакте» третье место по количеству активных пользователей в России и второе по загрузкам
3/10
Андрей Махонин / Ведомости
Sberbank Online на четвертой строчке рейтинга и по количеству пользователей, и по загрузкам в России
4/10
Toby Melville / Reuters
Instagram замыкает топ-5 самых используемых приложений в России. По количеству загрузок соцсеть на шестом месте
5/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Приложение для покупок в интернете AliExpress на шестом месте среди самых используемых и на седьмом по количеству скачиваний
6/10
Денис Абрамов / Ведомости
Справочник и навигатор 2GIS на седьмом месте по количеству активных пользователей
7/10
Dado Ruvic / Reuters
Skype на восьмом месте
8/10
Максим Туманов для Ведомостей
«Яндекс.Навигатор» на девятом месте по количеству активных пользователей
9/10
Максим Стулов / Ведомости
«Яндекс.Карты» замыкают топ-10 по количеству активных пользователей
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Центробанк во II квартале этого года впервые выявил поддельные двухтысячные купюры. Об этом говорится в материалах ЦБ. Всего регулятор обнаружил 16 фальшивых купюр.
Лидером по количеству подделок стала пятитысячная купюра: во II квартале ЦБ обнаружил более 6800 таких подделок. Следом по популярности идет купюра в 1000 руб. (2300 подделок), замыкает тройку пятисотрублевая купюра со 168 выявленными фальшивками. Подделок номиналом в 200 руб, не выявлено.
Больше всего подделок регулятор выявил в Центральном федеральном округе - 5400 шт., а также в Северо-Западном и Южном федеральных округах - 1300 и 946 шт. соответственно.
Новые банкноты ЦБ представил 12 октября 2017 г. На купюре в 200 руб. размещены символы Севастополя - памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на купюре в 2000 руб. - космодром Восточный и мост на остров Русский.
Как в России уничтожают деньги
Андрей Гордеев / Ведомости
После производства наличных денег Центробанк вводит их в обращение. Денежные знаки регистрируют, пересчитывают и сортируют с помощью специальных высокоскоростных машин. Информация о выпущенных банкнотах заносится в базу данных. В отделения ЦБ также поступают ветхие и испорченные купюры. После проверки их изымают из обращения и при помощи специального оборудования режут на мелкие кусочки. За сутки таким способом уничтожают порядка 2 тонн банкнот различного номинала
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото счетно-сортировальная машина, которая в соответствии со своим названием считает и сортирует банкноты на годные и ветхие
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото вакуумный манипулятор для перемещения пластиковых кассет с пачками банкнот. Одна кассета весит около 13 кг. В специальном помещении происходит подготовка банкнот к перевозке в инкассаторских машинах
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото показан процесс приема пачек банкнот кассовыми работниками с применением вакуумного манипулятора. В советское время изношенные банкноты гасили на специальном оборудовании – пробивали отверстия в геометрическом центре банкноты. Данные работы выполнялись в Центральном хранилище Госбанка СССР в Москве, писал «Интерфакс»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Затем погашенные банкноты отправляли на бумажную фабрику Гознака, а там загружали в специальные большие котлы. В котлы под высоким давлением подавали пар, уничтожавший краску на купюрах и превращавший старые банкноты в волокна. Полученную бумажную массу использовали для производства новых банкнот. Такой способ уничтожения денег был дорогостоящим и «грязным» с экологической точки зрения. После распада СССР от него отказались
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Андрей Гордеев / Ведомости
В СССР также пытались сжигать старые банкноты. Но этот процесс имел множество недостатков. Требовался тяжелый и опасный ручной труд, а также контроль за процессом. После отказа ЦБ от уничтожения денег паром купюры решили изрезать на мелкие кусочки. Изначально машины для резки банкнот были только в Москве. Теперь же они есть и в региональных центрах
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото стационарная установка для измельчения ветхих погашенных банкнот. Процесс уничтожения партии пачек банкнот занимает около двух часов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Ветхие банкноты, поступающие в учреждения Банка России для уничтожения, обрабатывают на счетно-сортировальных машинах. Машина пересчитывает и одновременно проверяет платежеспособность банкнот с последующим уничтожением путем измельчения банкнот на мелкие фрагменты, не подлежащие восстановлению (бумажная обрезь)
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Андрей Гордеев / Ведомости
В процессе пересчета банкнот счетно-сортировальная машина уничтожает ветхие банкноты, которые не могут находиться в обращении. В случае, когда машина не может определить платежеспособность банкноты, она отсортировывает данные банкноты в карман ручной доработки. Отсортированные банкноты передаются кассовому работнику для определения их платежеспособности и последующего уничтожения на специальном оборудовании
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Андрей Гордеев / Ведомости
После гашения купюры также режут на специальных машинах
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Андрей Гордеев / Ведомости
Срок обращения банкнот зависит не от прочности бумаги, а от скорости ее загрязнения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Прочность бумаги, на которой печатаются американские доллары и рубли, отличается. У долларов она выше, и срок их обращения больше
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Андрей Гордеев / Ведомости
Более высокая прочность обеспечивается благодаря длинным волокнам в составе бумаги. Но на такой бумаге невозможно сделать качественный водяной знак. ЦБ предпочитает не жертвовать качеством водяного знака, так как именно он является одним из основных признаков подлинности банкноты
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бумажная обрезь прессуется на специализированном оборудовании в брикеты диаметром 9 см для компактности перемещения отходов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Спрессованные брикеты бумажной обрези утилизируются как твердые бытовые отходы в соответствии с природоохранным законодательством
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Решение Натальи Поклонской проголосовать против законопроекта о пенсионной реформе обсудят на президиуме фракции «Единой России», сообщил журналистам руководитель фракции Сергей Неверов.
«У нас было принято решение по консолидированному голосованию. Обсудим, какие могут быть варианты по ней в рамках наших полномочий. Она — руководитель комиссии по доходам», — сказал Неверов.
В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. «За» проголосовали 328 депутатов, «против» высказались 104. Инициативу поддержала только «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ проголосовали против.
Среди единороссов Поклонская единственная высказалась против повышения пенсионного возраста. По ее мнению, пенсионная реформа нужна, но предложенный проект закона требует доработки.
«Я убеждена, что пенсионная реформа необходима. Но, к сожалению, предложенный проект закона содержит нововведения, с которыми я не согласна и их не поддерживаю. Поэтому ко второму чтению мной готовятся поправки и, надеюсь, они будут приняты и учтены», — объяснила Поклонская журналистам свое решение.
Восемь человек из «Единой России» не принимали участия в пленарном заседании в четверг. Например, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Железняк. Пресс-служба партии сообщила «Ведомостям», что он находится на больничном. Отсутствовали Вячеслав Фетисов, который находится в командировке, Виктор Игнатов и Виталий Милонов, взявшие отгулы по семейным обстоятельствам, а также Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников (все четверо на больничном).
Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 г., для женщин — до 63 лет к 2034 г. Во время обсуждения законопроекта у здания Думы противники реформы устроили акцию протеста.
Пикеты у Госдумы против повышения пенсионного возраста
Максим Стулов / Ведомости
Госдума 19 июля рассматривает в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин (справа) у здания Госдумы
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Максим Стулов / Ведомости
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов напротив здания Госдумы
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Президент России Владимир Путин отреагировал на критику в США результатов его встречи в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом. «В США, мы видим, есть силы, которые свои групповые, узкопартийные интересы ставят выше общенациональных. Про таких людей у нас хорошо написали когда-то наши писатели-сатирики: жалкие и ничтожные люди. Но это не так, в данном случае это не так: это и не жалкие, и не ничтожные люди – наоборот, довольно могущественные, сильные, если могут впаривать миллионам своих граждан различные трудноперевариваемые в нормальной логике истории», – заявил президент, выступая на совещании с послами и постоянными представителями в МИДе России в четверг.
Комментируя события в США, где встретившийся с Путиным Трамп оказался под массированным огнем критики, Путин решил, по его словам, «оторваться от текста» заготовленного выступления и высказаться «уже совсем от себя, что называется». «Мы видим, что в США есть силы, которые с легкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения. В жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы в Америке», – сказал российский президент. По его мнению, эти силы готовы жертвовать интересами американского бизнеса, «который теряет многомиллионные контракты – рынок теряет российский». Они также готовы жертвовать рабочими местами в США – пусть немногочисленными, но все же имеющимися в связи с кооперацией с российскими партнерами, отметил Путин: «Счет идет на десятки тысяч, а может, и на сотни тысяч».
«Эти силы готовы жертвовать интересами своих союзников как в Европе, так и на Ближнем Востоке, в частности, например, имею в виду интересы государства Израиль – ведь мы говорили (с Трампом) в том числе и об обеспечении безопасности на Голанах в ходе операции в Сирии», – добавил российский президент. Критики переговоров Трампа и Путина готовы жертвовать и вопросами обеспечения своей собственной безопасности, указал Путин: «Обращаю ваше внимание на то, что в 2021 г. прекращает действовать договор об СНВ-3. По большому счету мы могли бы жить и без него, даже еще несколько лет назад, но все-таки сделали правильный шаг – пошли на заключение договора. И если сегодня, прямо сейчас не будет начата работа по его продлению, то через полтора года он просто закончится, его не будет».
Это совершенно не вписывается «в нашу с вами политическую философию», посетовал Путин: «Нас всегда учили, что люди, работающие для государства, в интересах общества, прежде всего должны думать об этих фундаментальных интересах и их всегда ставить выше. Но нет».
Сказанное Путиным российские дипломаты должны учитывать в своей практической работе, оговорился президент: «Говорю это не для того, чтобы кого-то поругать».
Несмотря на массированную критику Трампа, Путин все же надеется, что «путь к позитивным изменениям» в отношениях между Россией и США все же начат. «Полагаю важным, что наконец состоялась полноформатная встреча, позволяющая говорить напрямую. И она была в целом успешной, привела к полезным договоренностям. Посмотрим, конечно, как будут дальше развиваться события», – отметил президент.
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Президент России Владимир Путин призвал страны НАТО задуматься о последствиях принятия Украины и Грузии в ряды военного альянса. Об этом он сказал на совещании с послами и постпредами России в Москве.
«Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе, скажем, Украину или Грузию в «военную орбиту» альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики», - сказал Путин. Он подчеркнул, что на агрессивные шаги альянса, в том числе развертывание у границ России новых баз и военной инфраструктуры НАТО, «будем реагировать соразмерно».
Накануне на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс «полностью поддерживает евроатлантические устремления Грузии», а также что на прошедшем саммите НАТО все 29 членов подтвердили, что со временем страна станет членом НАТО. Кроме того, Столтенберг выразил поддержку территориальной целостности Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию.
«Утверждать, что демократические решения Грузии будут угрозой или провокацией в отношении России - крайне неправильно», - подчеркнул Столтенберг.
Путин заявил о неприятии расширения НАТО и в интервью телеканалу Fox News после встречи с президентом США Дональдом Трампом. «Перемещение инфраструктур НАТО ближе к нашим границам было бы угрозой, и наша реакция была бы крайне негативной», - сказал он.
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Гособвинение попросило приговорить бывшего замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) полковника Александра Ламонова к шести годам колонии строгого режима. Об этом сообщил «Интерфаксу» прокурор Игорь Потапов.
Помимо тюремного заключения обвинение просит назначить полковнику штраф в размере однократной суммы полученной взятки – около 32 млн руб. Кроме того, прокурор предлагает запретить подсудимому в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и лишить его звания полковника юстиции.
Ламонов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он был задержан летом 2016 г. вместе с замначальника московского главка СКР Денисом Никандровым и руководителем управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко.
По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.
Дела в отношении Никандрова и Ламонова были выделены в отдельное производство, так как они полностью признали свою вину и заключили сделку со следствием.
Во вторник, 17 июля, в Москве был задержан еще один бывший сотрудник СКР, имя которого фигурировало в деле о взятке от Шакро Молодого, это бывший главный следователь Москвы генерал Александр Дрыманов. Суд арестовал его до 12 сентября.
Бизнес
Новости
Болельщики унесли из бесплатных поездов одеяла и подстаканники на 1 млн рублей
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Болельщики, которые в дни чемпионата мира по футболу воспользовались в России бесплатными поездами, нанесли ущерб железной дороге на 1 млн руб. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление начальника департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павла Бурцева.
По его словам, потери оценивались в рамках работы Федеральной пассажирской компании. «Для такой крупной компании это, конечно, не очень серьезный урон», – признал Бурцев, добавив, что компания «будет замещать» потери. Он добавил, что подобные случаи бывают и в «повседневной жизни» компании.
В основном болельщики в качестве «сувениров» забирали подстаканники, одеяла и белье, уточнил он. «Даже наши простыни... мы наблюдали по телевизору, на которых были плакаты сделаны. Это именно в тех поездах, где мы осуществляли бесплатные перевозки», – рассказал представитель компании. Он добавил, что в компании восприняли такое поведение болельщиков как «некую ментальность». «Люди считают, что это, если выдано в составе поездки, то это им и принадлежит. Мы не исходили ни из каких других соображений», – заключил Бурцев.
Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоялись в 11 городах, в том числе в Москве. Финальная игра – на московском стадионе «Лужники» 15 июля. Победу одержала сборная Франции, обыгравшая команду Хорватии со счетом 4:2.
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Шелль Мортен Йонсен стал главным операционным директором Veon, сообщила пресс-служба компании. С марта 2018 г. он занимал эту должность в ранге исполняющего обязанности. Теперь Йонсену будут подчиняться все операционные компании холдинга.
Компания также объявила об уходе Петра Чернышева с поста руководителя «Киевстара» (структура Veon на Украине) по собственному желанию. Врио руководителя «Киевстара» стал гендиректор Beeline в Казахстане Александр Комаров.
Решение покинуть холдинг приняли также главный директор по цифровым технологиям Кристофер Шлаффер и руководитель по внешним коммуникациям Марк МакГанн. Шлаффер занимал свой пост с 2016 г.
Veon — телекоммуникационный холдинг, оказывающий услуги в 18 странах мира. Он является материнской компанией российского «Вымпелкома». Основными акционерами «Вымпелкома» выступают норвежская Telenor и LetterOne, управляющая телекоммуникационным подразделением «Альфа-групп» бизнесмена Михаила Фридмана.
Как предприниматели покидают основанные ими компании
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий продал более 29% сети банку ВТБ, соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Это одно из крупнейших слияний и поглощений в 2018 г., отметил президент ВТБ Андрей Костин. Галицкий остался миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3%
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Tatan Syuflana / AP
В 2014 г. основатель социальной сети «В контакте» Павел Дуров продал 12% компании гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину и уехал из России. Продаже предшествовал длительный внутрикорпоративный конфликт. Таврин перепродал этот пакет Mail.ru Group, которая смогла консолидировать соцсеть осенью 2014 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Основатель сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» Игорь Яковлев окончательно вышел из бизнеса сети в августе 2011 г., продав чешской группе PPF 50% минус 1 акция (и вдобавок еще несколько девелоперских проектов). Через пять лет сеть купила группа «Сафмар» Михаила Гуцериева
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Сергей Николаев / Ведомости
Некогда крупнейший продавец бытовой техники и электроники в России - компания «Техносила», созданная в 1993 г. братьями Вячеславом (на фото) и Виктором Зайцевыми, в 2010 г. перешла к «МДМ банку» и частично к компаниям Михаила Кокорича. В 2016 г. группа «Бин» (прежнее название «Сафмара») купила «МДМ банк», вместе с которым сменился собственник и у «Техносилы». В 2017 г. стало известно, что «Техносила» будет интегрирована с «Эльдорадо»
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Екатерина Ширинкина для Ведомостей
В конце 2017 г. основные владельцы другой сети электроники, «М.видео», – ее основатель и президент Александр Тынкован, Павел Бреев и Михаил Тынкован – договорились продать свои доли в ритейлере группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. Таким образом, «Сафмару» достались три крупнейшие сети бытовой техники и электроники в России
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Владимир Баранов / Ведомости
В 2008 г. основатели «Евросети» Евгений Чичваркин (на фото) и Тимур Артемьев спешно продали компанию Александру Мамуту, после чего уехали из России. Через месяц 49,9% «Евросети» были проданы «Вымпелкому», а в 2012 и 2014 гг. оставшийся пакет частями докупил «Мегафон». В 2017 г. компания договорилась о консолидации 100% доли Veon (название «Вымпелкома» после ребрендинга)
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Сергей Портер / Ведомости
В 2014 г. основатель сети «Связной» Максим Ноготков продал компанию кредиторам - группе «Онэксим» и НПФ «Благосостояние». После чего права требования по просроченному кредиту на сумму около $120 млн, который Ноготков брал на развитие группы, приобрел предприниматель Олег Малис. Сейчас рассматривается возможное слияние «Евросети» со «Связным», в таком случае компания перейдет к «Мегафону»
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forbes.ru
В 2006 г. «Альфа-групп» получила контроль над «Пятерочкой», основанной Андреем Рогачевым (на фото), Александром Гирдой, Игорем Видяевым и Татьяной Франус. «Альфа» объединила сеть с собственным «Перекрестком», образовав Х5 Retail Group. Через два года Х5 приобрела основанную Рогачевым сеть гипермаркетов «Карусель». Основатели «Пятерочки» получили 21,2% в объединенной компании, а затем продали свои пакеты. Осенью 2012 г. Рогачев запустил в Петербурге розничную сеть «Верный»
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Сергей Николаев / Ведомости
В 2010 г. Х5 Retail Group приобрела розничную сеть «Копейка» у Сергея Ломакина, Александра Самонова (на фото) и Артема Хачатряна. Позже магазины были переформатированы в дискаунтеры «Пятерочка» и сеть небольших магазинов у дома «Перекресток-экспресс». Хачатрян и Ломакин основали сеть магазинов фиксированных цен Fix Price, из которой вышли в 2016 г., и сеть по продаже обуви «Центробувь». В этом же году Ломакин был объявлен в федеральный розыск из-за дела о мошенничестве с кредитными средствами сети
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Сергей Портер, Сергей Николаев / Ведомости
В 2011 г. основатели производителя напитков «Вимм-билль-данн» Сергей Пластинин, Михаил Дубинин (на фото), Гаврил Юшваев и Давид Якобашвили продали компанию PepsiCo. ВБД известен своими брендами пакетированных соков – J7, молочными продуктами «Домик в деревне», йогуртами «Чудо» и детским питанием «Агуша»
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Андрей Махонин, Евгений Стецко / Ведомости
В 2014 г. основатели «Аптечной сети 36,6» Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев продали свою долю структурам совладельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева
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Международная платежная система Mastercard планирует осенью начать тестировать технологию selfie pay, позволяющую оплачивать покупки с помощью подмигивания в видеокамеру любого мобильного устройства. Об этом журналистам рассказал вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстро развивающихся европейских рынков Михаил Федосеев.
«Пилотировать данное решение надеемся в районе ноября этого года, с кредитными организациями», — сказал Федосеев (цитата ТАСС). Массовое внедрение технологии в России и мире планируется на начало следующего года, добавил он.
Федосеев подчеркнул, что технология может быть интегрирована в любое приложение, в котором человек может совершать покупки или иные финансовые операции.
Для того чтобы начать пользоваться этой функцией, клиенты Mastercard должны будут оставить селфи с морганием в соответствующем приложении, рассказал Федосеев. При последующих покупках будет включаться режим видеокамеры, в котором нужно будет просто моргнуть и тем самым подтвердить личность, пояснил он.
Ранее платежные системы Visa и MasterCard начали тестировать технологию встраивания в банковскую карту сканера отпечатков пальцев. По их мнению, она значительно повысит безопасность платежей и сократит количество мошенничеств в магазинах, когда для оплаты товаров используются краденые карты.
Какие технологии появятся в России в ближайшие годы
Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин полностью «заболел» цифровой экономикой, говорил в июне прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов. Программу цифровой экономики правительство утвердило летом 2017 г., а в середине декабря вместе с российским бизнесом определилось с конкретными шагами. Некоторые из них могут весьма сильно изменить и жизнь людей, и бизнес при условии, что будут выполнены
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Valentin Flauraud / Reuters
К декабрю 2020 г. банки, магазины, офисы уже могут задуматься о замене людей на человекоподобных роботов, понимающих по-русски. Роботы позволят избегать рисков человеческого фактора, а также экономить на найме и обучении сотрудников. А промышленным роботам можно будет подавать команды голосом благодаря специальной технологии распознавания речи
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Евгений Разумный / Ведомости
В 2021 г. появитсяконструктор виртуальной реальности, который позволит компаниям и просто заинтересованным гражданам разрабатывать собственные продукты. Эта платформа должна уметь интегрироваться с устройствами отслеживания движений, очками и библиотеками виртуальной реальности
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Google
Должны появитьсязаделы для квантового компьютера и квантовых коммуникаций. Компьютер должен решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. А сети связи с квантовой защитой не должны поддаваться дешифрации и взлому, что может быть полезно силовым ведомствам, банковскому и корпоративному секторам. Такая сеть должна быть разработана к декабрю 2020 г.
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Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Всежители России смогут контролировать распространение своих персональных данных: узнавать обо всех случаях их использования, а нежелательные – пресекать. Доступ к таким данным даст новый информационный ресурс, который к декабрю 2020 г. предстоит разработать под контролем Минкомсвязи и Роскомнадзора
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FireEye
К декабрю 2020 г. Россия должна стать одним из мировых лидеров по биометрической аутентификации по лицу и голосу. Она должна быть доступна как для госуслуг, так и для коммерческого использования (например, для дистанционного банкинга). Для чего помимо самих технологий распознавания также понадобятся механизмы криптографической защиты данных и всего процесса аутентификации
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Доклад А. Попова, САФУ
К декабрю 2019 г. должна появиться технология обработки медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта (на фото: обработка медицинских данных (преобразование Фурье). По качеству она не должна уступать квалифицированному врачу, оценивающему снимки КТ и МРТ, и снизит вероятность врачебной ошибки
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mininform74.ru
В сентябре 2019 г. пять отраслей экономики уже опробуют технологию связи 5G, способную передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Одно из испытаний должно пройти в городе-миллионнике. А радиочастоты для сетей 5G будут доступны операторам связи к декабрю 2020 г.
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PhotoXPress
К концу 2018 г. будут узаконены самоисполняемые сделки. Но нужно проанализировать, в каких областях права и для каких сделок это возможно. Отдельный вопрос – какое максимальное воздействие разрешить таким «умным» контрактам
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Depositphotos / PhotoXPress
В октябре 2018 г. должен появиться закон, позволяющий использовать технологию блокчейн в интеллектуальной собственности. Это может стать одним из способов доказательства совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности и самого факта создания такого объекта. К концу 2020 г. блокчейн должен лечь в основу «цифрового доверия» стран ЕАЭС
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Максим Стулов / Ведомости
Для управления дронами к декабрю 2018 г. появится софт так называемого роевого интеллекта, который способен контролировать сразу множество беспилотников, что полезно самому широкому списку отраслей – от военной авиации до сельского хозяйства. Серийное производство специальных сельскохозяйственных коптеров для орошения, опыления и удобрения должно появиться к концу 2019 г.