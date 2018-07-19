На Украине впервые полностью загрузили реактор АЭС без российского топлива
Украинская госкомпания «Энергоатом» провела полную загрузку блока № 3 Южно-Украинской атомной электростанции (ЮАЭС) топливом, которое было произведено американской компанией Westinghouse. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление президента «Энергоатома» Юрия Недашковского.
«Вчера у нас впервые полностью сформирована активная зона 3-го блока ЮАЭС топливом Westinghouse. Это позволит в течение одного года завершить исследовательскую эксплуатацию этого топлива и перейти к промышленной», – пояснил он.
Руководитель ЮАЭС Владимир Резниченко заявил, что пуск реактора прошел в штатном режиме. По его словам, замечаний по загрузке, сборке реактора и выходу на мощность не было.
Ранее американское топливо использовалось на украинских АЭС только совместно с российским. В 2020 г. «Энергоатом» собирается перевести на топливо Westinghouse также блок № 2 ЮАЭС. Российский МИД неоднократно предостерегал Украину от перевода АЭС на американское топливо. «Наблюдается неприемлемая для ядерной энергетики спешка и игнорирование соображений ядерной безопасности. Тепловыделяющие сборки, производимые этой компанией, неоднократно демонстрировали несоответствие требованиям к качеству топлива для реактора ВВЭР-1000», – объяснял МИД. Российское ведомство привело пример попытки использования американского топлива на чешской АЭС «Темелин». Тогда это привело к серьезному инциденту.