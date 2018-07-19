На Украине впервые полностью загрузили реактор АЭС без российского топлива

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«Газпром» будет вычислять воровство газа при помощи big data

«Газпром» разработал и планирует внедрить во всех дочерних газоснабжающих и газораспределительных компаниях аналитический и управленческий алгоритм, который позволяет в короткие сроки выявлять воровство газа (небаланс), передает «Интерфакс» со ссылкой на журнал «Газовая промышленность».

Наиболее остро проблема воровства газа наблюдается в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Потери газа в округе достигают 3,5 млрд кубометров в год - 16 млрд руб. в денежном выражении.

Главный диспетчер компании «Газпром межрегионгаз» (МРГ) Владимир Николаев, его заместитель Александр Филиппов и начальник Центрального производственно-диспетчерского управления МРГ Алексей Минченко в интервью журналу «Газовая промышленность» рассказали о новом порядке организации работы.

По их мнению, сократить небаланс можно при помощи систематизации, унификации и усовершенствования процедуры ежесуточного формирования оперативного баланса газа в части повышения прозрачности и оперативности выявления проблем с балансом газа. Оперативный учет топлива ведется по балансовым зонам, которые формируются на основе гидравлической связи источника газоснабжения, сетей газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования покупателей газа.

Все потребители топлива разделены на три группы: ежесуточно отслеживаемые, неотслеживаемые (сдают данные раз в месяц или раз в декаду) и население. В компании также учитывают расходы газа на собственные технологические потери. По мнению руководства МРГ, по каждой балансовой зоне необходимо выйти на ежесуточный контроль не менее 90% объема потребления по всем категориям, кроме населения. Для этого, возможно, потребуется вносить изменения в договора поставки газа.

Премьер Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского округа потребовал наказать виновных в воровстве энергоносителей. По его мнению, неплатежи «в значительной степени вызваны отсутствием должного учета поставленных энергоресурсов и системной работы с потребителями». Медведев считает, что газовые и электрические сети на Кавказе сильно изношены. На потери при транспортировке часто списывают даже те объемы, что были украдены при помощи самовольных подключений и врезок. В 2017 г. на Кавказе было оплачено меньше 85% потребленного газа, говорил Медведев. Общая задолженность увеличилась на 13 млрд руб., долги за электроэнергию выросли на 3,5 млрд руб., отметил он: в 2018 г. ситуация не меняется, долг за газ и электричество «продолжает расти».