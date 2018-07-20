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Новак назвал сроки создания совместной организации России и ОПЕК

Новая организация на платформе ОПЕК+ может заработать с 1 января 2019 г. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС. Чиновник добавил, что наименование для новой организации еще предстоит выбрать, как и место размещения штаб-квартиры.

По словам министра, новая организация сохранит функции регулирования нефтедобычи и, если потребуется, вернется к ее сокращению. При этом, по его мнению, в обозримом будущем перепроизводства нефти не будет, несмотря на недавнее решение ОПЕК+ нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки. «Наоборот, рынок ребалансируется, назревает дефицит», - полагает министр энергетики.

В июне Россия и Саудовская Аравия согласовали продление Венского соглашения, известного как альянс ОПЕК+, на бессрочной основе. «Я хотел бы напомнить, что два дня назад на встрече наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в Москве с президентом Путиным тоже было одно из исторических решений - это продление взаимодействия между нашими странами, так называемое соглашение ОПЕК+, на бессрочной основе», - говорил Новак 17 июня.

Министр отмечал, что в документе об организации, скорее всего, не будет конкретных объемов, но «будет закреплена возможность принимать решение [о регулировании добычи], если потребуется». Принятое сторонами решение предусматривает институализацию существующей платформы. Секретариат ОПЕК приступил к подготовке необходимой документации для создания новой организации, она займет несколько месяцев.

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