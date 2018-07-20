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Новак назвал сроки создания совместной организации России и ОПЕК

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Новая организация на платформе ОПЕК+ может заработать с 1 января 2019 г. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС. Чиновник добавил, что наименование для новой организации еще предстоит выбрать, как и место размещения штаб-квартиры.

По словам министра, новая организация сохранит функции регулирования нефтедобычи и, если потребуется, вернется к ее сокращению. При этом, по его мнению, в обозримом будущем перепроизводства нефти не будет, несмотря на недавнее решение ОПЕК+ нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки. «Наоборот, рынок ребалансируется, назревает дефицит», - полагает министр энергетики.

В июне Россия и Саудовская Аравия согласовали продление Венского соглашения, известного как альянс ОПЕК+, на бессрочной основе. «Я хотел бы напомнить, что два дня назад на встрече наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в Москве с президентом Путиным тоже было одно из исторических решений - это продление взаимодействия между нашими странами, так называемое соглашение ОПЕК+, на бессрочной основе», - говорил Новак 17 июня.

Министр отмечал, что в документе об организации, скорее всего, не будет конкретных объемов, но «будет закреплена возможность принимать решение [о регулировании добычи], если потребуется». Принятое сторонами решение предусматривает институализацию существующей платформы. Секретариат ОПЕК приступил к подготовке необходимой документации для создания новой организации, она займет несколько месяцев.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Экономика
Новости

Правительство планирует в 20 раз увеличить расходы на поддержку пожилых и инвалидов

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Правительство планирует к 2020 г. увеличить финансирование проекта по поддержке и социальному обслуживанию пожилых граждан и инвалидов — со 100 млн до более чем 2 млрд руб. в год. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«На реализацию комплекса мер в 2018 г., поскольку это пилотный проект, выделены небольшие средства  100 млн руб., но уже начиная с 2020 г. мы планируем предусматривать существенно большие средства  это 2,1 млрд руб.»,  сказала Голикова (цитата «Интерфакса»). 

Вице-премьер пояснила, что проект предполагает создание комплексной системы долговременного ухода за гражданами старшего возраста и инвалидами. В него входят социальное обслуживание и медицинская помощь на дому, привлечение патронажной службы и сиделок. 

Сейчас проект реализуется в шести регионах России, к 2022 г. его планируют распространить на все субъекты. 

Вице-премьер также напомнила, что, согласно прогнозу, к 2025 г. в России более 40 млн человек будут старше трудоспособного возраста.

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Технологии
Новости

Microsoft впервые заработал за финансовый год более $100 млрд

Ведомости
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В четвертом квартале финансового года (завершился в США 30 июня) корпорация Microsoft получила $30,1 млрд выручки, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Операционная прибыль увеличилась на 35% до $10,4 млрд. Чистая прибыль составила $8,9 млрд против $8 годом ранее, или $1,14 на акцию.

Отмечается, что в последнем квартале на 10% вырос доход от коммерческих продуктов и облачных технологий, на 37% увеличилась выручка LinkedIn.

Годовая выручка корпорации составила $110,4 млрд, что на 14% больше, чем в 2017 г. Microsoft впервые в истории компании заработал за финансовый год более $100 млрд. Операционная прибыль выросла на 21% до $35,1 млрд. Чистая прибыль составила $16,6 млрд, или $2,14 на акцию.

«У нас был невероятный год, принесший доход в размере более $100 млрд в результате постоянной сосредоточенности наших команд на успехе клиентов и на доверительных отношениях с клиентами Microsoft, — прокомментировал результаты главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла. — Наши инвестиции в облачные технологии и интеллектуальные преимущества окупаются, и мы будем продолжать расширять нашу доступность на больших и растущих рынках с помощью дифференцированных инноваций».

Ранее журнал Forbes представил рейтинг самых дорогих брендов мира, в котором бренд Microsoft занял третье место. Его стоимость за год выросла на 21% до $104,9 млрд. Microsoft уступил только брендам Apple и Google.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Технологии
Новости

WhatsApp ограничит возможность пересылать сообщения из-за насилия в Индии

Ведомости
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Мессенджер WhatsApp вводит ограничение на пересылку сообщений сразу в несколько чатов. Об этом говорится в блоге сервиса. Ограничение коснется всех пользователей мессенджера, но в большей степени жителей Индии.

«Сегодня мы начинаем тестировать ограничение на пересылку сообщений, которое будет применяться ко всем, кто использует WhatsApp. В Индии, где люди пересылают больше сообщений, фотографий и видео, чем в любой другой стране мира, мы также протестируем нижний предел [пересылки сообщений] в пять чатов сразу и уберем кнопку быстрой переотправки сообщений», — говорится в блоге.

В компании отметили, что эти изменения позволят «сохранить WhatsApp» таким, каким он был разработан — приложением для личных сообщений.

На прошлой неделе WhatsApp начал помечать пересланные сообщения. «Благодаря этой отметке вы сможете понять, было ли отправленное вам сообщение действительно написано вашим другом или родственником, или они переслали вам сообщение, написанное кем-то другим», — пояснила компания.

Эти изменения были приняты после резкой критики со стороны властей Индии. Причиной стала волна насилия, которая прокатилась по стране после распространенных через WhatsApp слухов.

Так, в начале июля толпа индусов устроила самосуд в штате Махараштра, убив пятерых человек, которые якобы были причастны к торговле детьми. Информация об их виновности распространилась в WhatsApp путем пересылки сообщений друг другу.

После этого правительство Индии обратилось к компании Facebook, которая владеет мессенджером WhatsApp, с требованием принять меры против распространения провокационной информации. Власти страны потребовали, чтобы распространение таких сведений немедленно останавливалось с применением соответствующих технологий.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ»: ФСБ завела уголовное дело о госизмене на предприятиях «Роскосмоса»

Ведомости
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Следственная группа Федеральной службы безопасности (ФСБ) пришла с обысками в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш) в Королеве, а также в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко подтвердил факт проверки. «Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание нашей службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам», - заявил он изданию, не вдаваясь в подробности.

По данным издания, поводом стало уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Газета указывает, что ФСБ проверяет десяток людей из отрасли на предмет сотрудничества с западными спецслужбами. Так, как выяснила ФСБ, западные спецслужбы получили результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «Совершенно секретно».

«Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт», — рассказал газете один из источников, знакомый с материалами спецслужбы. Он не стал называть фамилии фигурантов дела и их процессуальный статус. По его мнению, история «точно не завершится одними увольнениями».

Издание напоминает, что гиперзвуковыми проектами занимается корпорация «Тактическое ракетное вооружение», которая не входит в периметр «Роскосмоса». При этом она тесно сотрудничает с головной научной организацией госкорпорации и одним из его предприятий - ЦНИИИМаш. Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) принадлежит на 100% «Роскосмосу».

Сам Пайсон ранее работал в ЦНИИМаше, а затем перешел в фонд «Сколково» на пост директора по науке кластера космических технологий и телекоммуникаций. Как выяснило издание, за несколько дней до обысков было принято решение о его увольнении с поста директора исследовательско-аналитического центра ОРКК. По данным газеты, это объясняется тем, что в новой организационно-штатной структуре «Роскосмоса», формируемой Рогозиным, места для такого центра ОРКК не предусмотрено.

Недвижимость
Новости

Компания Вексельберга достроит жилые дома на севере Москвы

Ведомости
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ГК «Кортрос» может получить 65% в проекте строительства жилых домов для дольщиков «СУ-155 » на улице Бочкова, 11а, у станции метро «Алексеевская». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение Федеральной антимонопольной службы. В сообщении, на которое ссылается издание, говорится, что ООО «Элиткомплекс» получило предварительное согласие на приобретение 65% в уставном капитале ООО «Промсоюз».

«Промсоюз», аффилированный с Capital Group Павла Те, владеет участком на улице Бочкова. Головная компания «Элиткомплекса» — RSG International, которая, в свою очередь, контролируется «Кортросом», указано в «СПАРК-Интерфаксе». Владелец RSG International — Виктор Вексельберг. В пресс-службе «Кортроса» вчера не отвечали на звонки «Ъ». В Capital Group от комментариев отказались.

Ранее основным застройщиком площадки для дольщиков «СУ-155» на севере Москвы должна была стать компания Capital Group Павла Те. Но компания решила переключиться на застройку крупных участков домами в рамках программы реновации и сократила свою долю в проекте на ул. Бочкова до 35%.

О партнерстве «Кортроса» и Capital Group в рамках строительства на улице Бочкова стало известно осенью прошлого года, но условия сотрудничества, в том числе распределение долей, стороны не разглашали. Общий объем инвестиций в проект составит около 33 млрд руб., говорил ранее президент «Кортроса» Вениамин Голубицкий, пишет «Коммерсантъ». Проект ГК «СУ-155» изначально предполагал строительство на территории бывшего Калибровского завода на ул. Бочкова около 200 000 кв. м недвижимости.

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у Южного регионального банка

Ведомости
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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Южного регионального банка. Об этом говорится в сообщении регулятора. Банк входит в систему страхования вкладов.

По величине активов на 1 июля кредитная организация занимала 487 место в банковской системе, говорится в сообщении. Банк, по данным ЦБ, не оказывал существенного влияния на показатели банковского сектора Ростовской области.

В сообщении указывается, что ЦБ ранее неоднократно применял в отношении Южного регионального банка меры надзорного воздействия, в том числе ограничивал привлечение вкладов населения. По данным регулятора, банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски и нарушал требования нормативных актов ЦБ «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ранее сегодня ЦБ лишил лицензии на осуществление банковской деятельности нижнетагильский «Тагилбанк». ЦБ объяснил решение об отзыве лицензии тем, что банк использовал низкоэффективную модель развития, а также завышал балансовую стоимость имущества. Отражение реальной стоимости выявило ухудшение финансовых показателей и создало риски банкротства. Кредитная организация занимала 409 место в банковской системе страны.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Политика
Новости

Посольство России запросило разъяснения по поводу ареста Бутиной

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Российское посольство в США запросило у американских властей разъяснения по поводу ареста задержанной в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном на странице в Facebook.

В сообщении посольства отмечается, что россиянка, задержанная 15 июля по обвинению в работе в США иностранным агентом, при задержании испытала «стресс и психологическое давление» и «тяжело адаптируется к тюремным условиям». В то же время Бутина «чувствует себя нормально» и на здоровье не жалуется, уточняет посольство. Сообщение дипломаты опубликовали после того, как посетили Бутину в вашингтонской тюрьме.

«Как и любой нормальный человек, к тюремным условиям Мария адаптируется тяжело. При этом держится бодро, уверена в своей невиновности, твердо намерена доказывать это в суде», - говорится в заявлении. «Конечно, она была очень рада увидеть наших дипломатов, ощутить моральную поддержку», - отмечают дипломаты. В сообщении отмечается, что Бутина попросила сообщить ее родителям, «чтобы не волновались».

Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. 18 июля суд решил оставить ее под стражей до начала судебного разбирательства. По мнению минюста США и Федеральной прокуратуры страны, гражданка России может попытаться покинуть территорию США, если ее выпустят под залог. В США ей грозит до 15 лет заключения.

Американские следователи полагают, что Бутина поддерживает контакты с российской разведкой, указывало Reuters. В 29-страничном ходатайстве, которое прокуратура направила суду, говорилось также, что россиянка поддерживала связь с российскими «олигархами». Во время судебного заседания, на котором рассматривалась мера пресечения, Бутина не признала своей вины.

Кто шпионил в пользу России

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у «Тагилбанка»

Ведомости
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Банк России с 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у нижнетагильского «Тагилбанка». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Банк занимает 409 место в банковской системе России.

ЦБ объяснил принятое решение тем, что банк использовал низкоэффективную модель развития, а также завышал балансовую стоимость имущества. Отражение реальной стоимости выявило ухудшение финансовых показателей и создало риски банкротства. За последний год ЦБ 4 раза вводил в отношении «Тагилбанка» механизм надзорного воздействия, в том числе ограничение на привлечение вкладов населения.

Отзыв лицензии связан, в частности, с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также с «наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

В банке назначена временная администрация. «Тагилбанк» является участником системы гарантирования вкладов.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о расширении авиапарка «Победы» за счет Boeing

Ведомости
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Лоукостер «Аэрофлота» «Победа» договорился с Boeing о поставке 15 машин новой версии 737MAX8 с конца 2019 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в лизинговой отрасли.

В «Победе» изданию заявили, что рассматривают возможность расширения своего парка за счет новых 737MAX, но не стали раскрывать деталей. В Boeing тему не комментируют. Собеседник в «Аэрофлоте» заявил, что 15 новых машин 737MAX8 уже заказаны «Победой». Поставки запланированы на осень 2019 г. Сейчас «Победа» располагает 20 машинами Boeing 737 NG, до середины 2019 г. их будет еще на 10 больше. К 2020 г. в парке «Победы» должно быть 45 самолетов.

«Аэрофлот» планирует расширять свой парк за счет российских МС-21, относящихся к тому же типу судов, что и интересующие «Победу» Boeing. На годовом собрании акционеров «Аэрофлота» была одобрена сделка операционной аренды 50 МС-21–300 на 12 лет. Лизингодателем выступает структура «Ростеха» «Авиакапитал-сервис». Поставки намечены на 2020-2026 гг. с возможностью переноса. Лизинговая цена сравнима с зарубежными аналогами, но будет ниже для стартового заказчика — $370 000 вместо $429 000. При этом за первые 20 МС-21 в течение первых трех лет поставок «Аэрофлот» получит компенсацию за сниженный гарантированный налет относительно зарубежных судов в размере $45,14 млн ($2,26 млн на судно). Общая сумма сделки составит $5,3 млрд, в том числе $3,6 млрд за лизинг.

Политика
Новости

Минобороны сообщило об успешном испытании модернизированной противоракеты

Ведомости
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Об успешном испытательном пуске модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) сообщила газета «Красная звезда». Испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«В ходе испытательного пуска ракета в полном объеме выполнила сложную программу полета и успешно поразила условную цель», - рассказал замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Приходько.

Противоракета развивает скорость около 4 км/с. и может уничтожить боеголовку противника на максимальном удалении.

Издание отмечает, что все элементы противоракеты произведены на российских предприятиях из отечественных комплектующих. Ожидается, что в ближайшее время начнется серийное производство этого типа вооружения и его последующая поставка в воинские части на замену аналогам образца 1995 г.

Об успешных испытаниях модернизированных противоракет Минобороны сообщало в феврале 2018 г. Система ПРО защищает Москву и Центральный промышленный район от баллистических ракет. Данная система также способна предупреждать о ракетном нападении и контролировать космическое пространство над регионом.

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Политика
Новости

Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина при разладе отношений с Москвой

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп допустил, что может стать для своего российского коллеги Владимира Путина злейшим врагом. Об этом Трамп заявил в интервью CBS.

Трамп уточнил, что «поладить» с Путиным и Россией было бы «хорошо, а не плохо», но если этот путь не сработает, он может стать для российского президента «худшим врагом». Президент США подчеркнул, что и нынешняя его политика по отношению к Путину является более жесткой, а возможно, и самой жесткой из тех, что когда-либо проводил Белый дом.

В доказательство Трамп напомнил о введении Белым домом антироссийских санкций и о высылке 60 дипломатов. Отдельно он остановился на критике проекта «Северный поток - 2» и поддерживающей его Германии. Ранее госдепартамент дал понять, что сотрудничество по этому проекту с Россией может повлечь для западных компаний санкционные риски.

Столь жесткой политики в отношении России не проводил ни один американский президент, отметил Трамп. Особенно он раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, который, по версии действующего главы администрации, был для России слишком мягок.

Личная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. В числе обсуждавшихся тем были обозначены Украина, Сирия и КНДР. На следующую встречу, которая может состояться уже осенью, Трамп пригласил Путина в Вашингтон.

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