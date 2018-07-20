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«Нафтогаз» счел невозможным мировое соглашение с «Газпромом» по решениям арбитража

Мировое соглашение с «Газпромом» невозможно по решениям, уже принятым Стокгольмским арбитражем, а по искам «Нафтогаза Украины», только поданным в суд, возможно досудебное урегулирование в виде выплаты компенсации российской компанией. Об этом сегодня сообщил в своем Facebook главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По словам Витренко, эту же позицию Украина объявила на недавней трехсторонней встрече с «Газпромом» и ЕС - с участием министра энергетики России Александра Новака. «Сейчас уже поздно просить мирового соглашения по этим искам. "Газпром" должен заплатить нам по решениям арбитража $2,56 млрд», - заявил Витренко.

«Если "Газпром" хочет мирового соглашения по новым арбитражным процессам, он может в досудебном порядке заплатить нам эту компенсацию», – написал Витренко. Из его сообщения следует, что речь о новом иске в стокгольмский суд почти на $12 млрд, поданном «Нафтогазом» 6 июля. Компания сообщала, что настаивает на увеличении платы за транзит в 2018 г. и 2019 г. в 2,46 раза – до $5,78 млрд за 110 млрд куб. м в год. «Наши претензии обоснованы, мы уверены в нашей юридической позиции», – написал коммерческий директор «Нафтогаза» .

Для «Нафтогаза» плата за транзит российского газа – большая часть доходов. «Газпрому» украинский транзит необходим, чтобы поддерживать экспорт газа на текущем уровне.

На этой неделе Новак сообщил, что на трехсторонних переговорах России, Украины и Еврокомиссии по транзиту российского газа в Европу через Украину обсуждалось мировое соглашение «Газпрома» с «Нафтогазом Украины», однако решения принято не было. «Думаю, что все эти вопросы будут обсуждаться дополнительно на консультациях в октябре», – сказал российский министр.

После этого руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания готова рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом» по спору о транзите при условии, что оно не помешает переговорам по новому газовому контракту. Однако позднее компания уточнила это заявление в официальном Facebook: «На всякий случай напоминаем, что мы готовы получить долг «Газпрома» на наш расчетный счет. Вполне мирно».