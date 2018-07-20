Россельхознадзор запретил ввоз шампиньонов из Белоруссии
Россельхознадзор с 24 июля запрещает ввоз свежих шампиньонов из Белоруссии. Ведомство опасается, что вместе с грибами, произведенными на территории Белоруссии, в Россию может поступать продукция из стран, попавших под санкции.
На прошлой неделе сотрудники Россельхознадзора проверили партию свежих шампиньонов на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщило ведомство. При проведении контроля были обнаружены четыре упаковки с маркировкой, указывающей на то, что эта продукция была произведена в Польше.
Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с «отсутствием контроля» со стороны властей Белоруссии при выдаче фитосанитарных сертификатов на грузы, отправляющиеся в Россию. «Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой о проведении расследования по данному факту», — говорится в сообщении.
Поставки шампиньонов приостановлены до проведения соответствующей проверки.
Россия и Белоруссия в июне договорились о снятии ограничений на поставки молочной продукции в 2018 г. Тем не менее Россельхознадзор ввел в отношении шести белорусских производителей усиленный лабораторный контроль, а в отношении еще двух — временные ограничения.