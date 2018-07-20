Россельхознадзор запретил ввоз шампиньонов из Белоруссии

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Трамп не исключил срыва диалога с Путиным на второй встрече

Второй саммит США-Россия уже готовится, но его успех не гарантирован, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC. «Я всегда говорю, что она в проработке», - сказал Трамп.

Трамп сказал, что на саммите в Хельсинки 16 июля с российским президентом Владимиром Путиным они обсудили множество тем, в том числе терроризм, Сирию, Ближний Восток, Иран, причем в ходе переговоров были «разногласия».

Президент США отметил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным, но и срыв диалога с российским президентом не исключен. Если диалог сторон не принесет результатов, он станет «его злейшим врагом», отметил Трамп: «Я буду его худшим ночным кошмаром, но не думаю, что до этого дойдет в самом деле». «У нас много лет плохие отношения с Россией. Я хочу, чтобы вы поняли - я не исключаю, что у нас ничего не получится. Такой вариант возможен, но я - не такой, как другие президенты», - сказал президент США.

В четверг Трамп написал в Twitter об успехе саммита в Хельсинки, указав на желание встретиться вновь. «Саммит с Россией имел огромный успех, если не считать настоящих врагов народа - фейковых СМИ. Я рассчитываю на нашу вторую встречу, чтобы мы смогли начать работу по обсуждавшимся проблемам, в том числе борьбе с терроризмом, безопасности Израиля, проблеме ядерного распространения, кибератакам, торговле, Украине, миру на Ближнем Востоке, Северной Корее и многому другому», - написал он.

Сегодня частые встречи лидеров России и США поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. «Я рада любой такой встрече. Если он говорят друг с другом - это всегда хорошо... По-моему, с 2015 года президент России не был в Америке, это ненормально", - сказала Меркель во время ежегодной летней пресс-конференции в Берлине.