Белоруссия объявила об ответных мерах на запрет Россией экспорта шампиньонов
Власти Белоруссии с 21 июля вводят запрет на поставки птицы из Смоленской области. Причиной запрета являются новые случаи заболевания высокопатогенным гриппом птиц. Об этом говорится в материалах, опубликованных на официальной сайте белорусского минсельхозпрода.
«На территории Смоленской области России зарегистрирован новый случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом», - уточняется в документе ведомства.
Запрет на ввоз в Белоруссию касается живой птицы, инкубационных яиц, диких, зоопарковых и цирковых животных, а также мяса птицы, яичного порошка, продуктов переработки яиц, меланжа. Под запрет также попадают пух и перо. Ограничения вводятся также в отношении поставок кормов для птиц и кормовых добавок для них, кормов и добавок растительного происхождения. Запрет не касается кормов для кошек и собак.
Помимо этого с 19 июля вводится запрет на поставки в Белоруссию продукции свиноводства из Московской области из-за случаев заболевания свиней классической чумой. Запрет коснулся импорта живых свиней, поставок свинины, в том числе мяса диких кабанов. Ограничения вводятся также в отношении продуктов переработки, охотничьих трофеев, кормов и кормовых добавок для свиней.
Ранее Россельхознадзор ввел запрет на ввоз свежих шампиньонов из Белоруссии. Запрет вступит в силу с 24 июля. Российская служба опасается, что вместе с грибами белорусского производства в Россию может поставляться реэкспортом продукция из стран, в отношении которых действуют санкции.