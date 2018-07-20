Авиакомпания «Россия» заключила новый договор на обслуживание во «Внуково»
Авиакомпания «Россия» (дочерняя структура «Аэрофлота») заключила договор на наземное обслуживание рейсов в аэропорту «Внуково». Срок исполнения обязательств аэропортом - до конца 2020 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы «СПАРК-Маркетинга».
Авиакомпания заключила сделку с профильной структурой аэропорта - ООО «Центр управления наземным обслуживанием». Сумма сделки составила 5,1 млрд руб.
Сейчас «Россия» базируется во «Внуково». Текущий договор на обслуживание рейсов истекает в ноябре 2018 г. Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что к 2019 г. авиакомпания может перебазироваться в аэропорт «Шереметьево». В мае этого года гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявлял, что это может произойти, но не ранее зимы 2019 г. Он говорил, что есть два сдерживающих фактора. «Для этого должна быть в полном объеме задействована третья ВПП "Шереметьево" и построена специальная инфраструктура», - пояснял Савельев. По его словам, если этого не будет сделано своевременно, то компания примет решение, которое «для нас намного проще в управлении».