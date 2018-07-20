«Газпром нефть» одобрила продажу 49% акций «Газпромнефть-Востока»
Совет директоров «Газпром нефти» одобрил продажу консорциуму РФПИ и эмиратскому суверенному фонду Mubadala 49% акций «Газпромнефть-Восток». Об этом говорится в материалах компании.
Фонд Mubadala в результате сделки получит 44% акций «Газпромнефть-Востока» за $271,2 млн, в свою очередь РФПИ купит 4,99% акций компании за $30,8 млн. «Газпром нефти» продолжит владеть пакетом в размере 51% акций.
«Газпромнефть-Восток» осуществляет нефтедобычу на 12 месторождениях в Томской области. Доказанные и вероятные запасы углеводородов на месторождениях компании оцениваются на уровне 40 млн тонн нефтяного эквивалента или около 300 млн баррелей. В 2017 г. компания добыла 1,6 млн тонн нефтепродуктов (около 33 000 баррелей в день).
Консорциум 6 июля подал в ФАС ходатайство о покупке 49% в уставном капитале ООО «Газпромнефть-Восток».