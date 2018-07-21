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«Аэрофлот» сообщил о проблемах с отправкой багажа из «Шереметьево»

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Из-за перебоев в работе системы транспортировки багажа аэропорта «Шереметьево» возникли проблемы с отправкой багажа, сообщил «Аэрофлот». Проблемы коснулись как пассажиров, летевших из Москвы, так и следовавших через «Шереметьево» трансфером.

Когда именно наблюдались перебои в работе системы и какое количество пассажиров могли затронуть проблемы с багажом, не уточняется.

«В настоящее время сотрудники аэропорта делают все возможное для восстановления системы доставки багажа. Недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами», – говорится в сообщении «Аэрофлота». Пассажиров просят сохранять посадочный талон и отрывной талон багажной бирки, которые могут потребоваться для розыска багажа.

Аэропорт «Шереметьево» пока не прокомментировал ситуацию.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Стиль жизни
Новости

Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры

Ведомости
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Футболисты ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры. На сайте футбольного клуба опубликовано их обращение к болельщикам.

«Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов», — говорится в обращении.

Березуцкие подписали контракт с ЦСКА, когда им было по 19 лет, они играли в одном клубе на протяжении 16 лет в качестве защитников. «Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — все это навсегда останется с нами», — отметили спортсмены.

После ухода Березуцких, ЦСКА придется заново создавать оборонительную линию, считает бывший главный тренер команды Александр Тарханов. «[Сергей] Игнашевич и братья Березуцкие все эти годы создавали положительный фон в ЦСКА. Алексей и Василий — умелые бойцы, они держали командный настрой в клубе», — сказал Тарханов «РИА Новости».

Вице-премьер Виталий Мутко надеется, что братья Березуцкие продолжат приносить пользу футболу. «Могу высказать только сожаление с точки зрения болельщика. Но жизнь идет. Они долгие годы играли на высоком уровне, все сложнее держать форму и избегать травм», — сказал Мутко ТАСС.

Алексей Березуцкий провел за ЦСКА 502 матча во всех турнирах и забил 11 голов. Василий Березуцкий сыграл за московский клуб 531 матч, в которых отличился 14 раз. Братья не выступают за национальную сборную с осени 2016 г., всего на счету Василия 101 матч за российскую команду (5 голов), у Алексея — 58 игр.

Березуцкие в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы — 2008.

Граффити с изображением футболистов в российских городах

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Политика
Новости

Bloomberg составил список стран, дающих гражданство в обмен на инвестиции

Ведомости
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Агентство Bloomberg составило список стран, в которых можно получить гражданство в обмен на инвестиции в местный бизнес или при покупке недвижимости. В перечень вошло 10 государств.

Отмечается, что восемь из десяти стран квалифицированы Международным валютным фондом как офшорные зоны. Однако большинству миллиардеров второй паспорт нужен не для ухода от налогов, а для подтверждения их статуса или в качестве подушки безопасности, рассказал агентству Кристиан Келин, президент компании Henley & Partners, которая консультирует по вопросам гражданства.

«Если у вас есть яхта и два самолета, следующей покупкой станет мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто хотели бы собрать коллекцию из паспортов разных стран», — сказал Келин. Некоторые из них покупают паспорт, опасаясь, что в их стране произойдет какое-то потрясение.

Дороже всего гражданство обходится в Австрии: чтобы получить паспорт этой страны, нужно инвестировать в местную экономику $23,75 млн. Предоставление австрийского гражданства подпадает под закон о конфиденциальности, поэтому информация о нем не публикуется и не сообщается нигде.

Второе место в списке занял Кипр: для получения гражданства в этой стране нужно потратить $2,375 млн. Для получения мальтийского паспорта нужно $1,065 млн.

Дешевле всего гражданство обойдется в Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде — $100 000. Также в список вошли Турция, Вануату, Гренада, Сент-Китс и Невис. 

Как перебраться на Кипр

Политика
Новости

Путин обсудил с Макроном доставку гуманитарной помощи в Сирию

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля. «Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте», – говорится в сообщении.

Франция стала первой европейской страной, откликнувшейся на призыв Путина оказать гуманитарную помощь воюющей Сирии.

В субботу самолет Ан-124 ВКС России доставил из Франции в Сирию более 40 тонн гуманитарной помощи — медикаменты и медицинское оборудование, одежду, палатки, предметы первой необходимости. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, поступившем в редакцию.

Гуманитарная помощь будет передана гражданскому населению Восточной Гуты и в больницы, управляемые Сирийским арабским Красным Полумесяцем.

Президенты России и Франции на встрече в Санкт-Петербурге 24 мая договорились о совместном оказании гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии. Тогда Макрон принял решение направить Дамаску 50 млн евро, которые пойдут на гуманитарную деятельность на сирийской территории. 

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Политика
Новости

Украина обсуждает с Западом санкции против российских портов

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Украинские власти выступают за введение санкций в отношении российских портов на Черном море из-за блокады Азовского моря. Об этом в эфире канала «112 Украина» сообщил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал министр.

Омелян добавил, что россияне жестоко поплатятся за строительство Крымского моста. «Мы видим, что уже шесть человек, которые были причастны к построению этого моста, уже находятся под санкциями», — отметил министр.

Евросоюз 18 июня продлил на год санкции в отношении России, введенные в 2014 г. из-за конфликта на Украине. Кроме того, ЕС принял решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, соединившую Крым и Краснодарский край.

Ограничительные меры сейчас действуют в отношении 155 россиян и 38 российских компаний и организаций. Всем фигурантам списка запрещен въезд на территорию стран ЕС. Банковские счета, недвижимое имущество и прочие активы на территории ЕС подлежат заморозке.

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост

Политика
Новости

Порошенко расширил полномочия Нидерландов по делу о сбитом над Донбассом Boeing

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Президент Украины Петр Порошенко ратифицировал соглашение с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве при расследовании крушения малазийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Порошенко. Отмечается, что соглашение между Украиной и Нидерландами было подписано 7 июля 2017 г. в Таллине.

Ратификация данного соглашения дает Нидерландам право преследовать лица за преступления, связанные с крушением самолета. Документ устанавливает, что судебное преследование подозреваемых будет происходить в голландском суде. Также соглашение допускает проведение судебного заседания в режиме видеоконференции.

Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. На борту самолета были 298 человек (большинство из них были голландскими подданными), все они погибли.

Нидерланды считают Россию причастной к крушению малазийского Boeing, Австралия разделяет эту позицию. В мае совместная следственная группа сообщила, что сбивший лайнер зенитный ракетный комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитной бригаде из Курска. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок пояснил, что процесс привлечения России к ответственности будет идти параллельно с расследованием, направленным на установление индивидуальной уголовной ответственности за гибель пассажиров MH17.  

Ракета, которая могла сбить рейс MH17

Политика
Новости

WSJ: Трамп проигнорировал советы жестко спросить Путина о вмешательстве в выборы

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Президент США Дональд Трамп во время саммита с российским коллегой Владимиром Путиным отклонился от плана, составленного американской администрацией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, советники президента рекомендовали ему в жесткой форме спросить у Путина о возможном вмешательстве России в выборы в 2016 г. Предметом разговора должны были стать новые обвинения, предъявленные за несколько дней до саммита 12 российским разведчикам. Также Трамп должен был упомянуть об этом во время совместной пресс-конференции, но президент не сделал этого.

«Это был хорошо подготовленный план. К сожалению, он его не реализовал», — сказал один из собеседников издания. Другой источник отметил, что Трамп сделал «ровно противоположное».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп лично распорядился предъявить обвинения 12 россиянам до саммита с Путиным. Президент счел, что это даст ему преимущество на переговорах, отмечает агентство.

По данным Bloomberg, Трампу на прошлой неделе сообщили об обвинительном заключении и предложили выбрать, когда обнародовать эту информацию: до или после саммита США — Россия. Трамп выбрал первый вариант.

Власти США 13 июля обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г., в частности, в заговоре с целью взлома компьютеров и кражи документов. По версии минюста США, разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвиняют в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон.

Кадры со встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Политика
Новости

Мосгорсуд отклонил жалобу Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в мэры Москвы

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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что Мосгорсуд отклонил его жалобу на отказ в регистрации кандидатом в мэры Москвы. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Теперь Гудков намерен обратиться в Верховный суд России, а затем в Конституционный.

«Первую инстанцию по жалобе на нерегистрацию мэром проскочили. Со свистом. Сегодня в полдень Мосгорсуд отказал. Удивления нет, это бюрократическая ступенька на пути выше — в Верховный и, главное, Конституционный суды», — написал Гудков.

Шансов на то, что Верховный или Конституционный суды отменят решение Мосгорсуда, нет, считает экс-депутат. «Но каждое решение Конституционного суда сейчас станет залогом для действий потом. Если закон не работает, это не значит, что его нет», — объяснил политик свое решение обратиться в вышестоящие инстанции.

По Избирательному кодексу Москвы для преодоления муниципального фильтра кандидату нужно собрать подписи 6% муниципальных депутатов в трех четвертях районов города (110 подписей в 110 районах). Гудков, собравший подписи в 63 районах, считает, что эти нормы должны применяться с учетом постановления Конституционного суда 2012 г., где указано, что регионы должны определять число лиц, необходимое для поддержки кандидата в губернаторы, «с учетом конкретных условий развития партийно-политических отношений».

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов: Сергея Собянина (самовыдвиженец), Михаила Дегтярева (ЛДПР), Илью Свиридова («Справедливая Россия») и Вадима Кумина (КПРФ).

Собянин возглавил топ-10 самых упоминаемых губернаторов

Бизнес
Новости

UC Rusal передал в минфин США план вывода компании из-под санкций

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Министерство финансов США получило от UC Rusal план вывода компании из-под санкций. Об этом сообщил агентству Reuters министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин. «Компания обратилась к нам по поводу определенных вопросов об удалении [из санкционного списка]», — сказал Мнучин.

Он не стал раскрывать, какие именно предложения содержатся в плане. По словам министра, у минфина США нет цели «убрать UC Rusal из бизнеса», поскольку компания играет важную роль на мировом рынке алюминия. «Возможно, мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель», — добавил Мнучин.

Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении ряда российских предпринимателей и связанных с ними компаний. В частности, в список попали Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ и UC Rusal.

В конце апреля американские власти заявили, что санкции против UC Rusal и En+ могут быть отменены, если Дерипаска откажется от контроля в компаниях. Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% UC Rusal через En+, в которой ему принадлежит 66%. По условиям акционерного соглашения En+ считается контролирующим акционером, пока ее доля в UC Rusal превышает 40%.

Кроме того, Дерипаска «принципиально согласился» на сокращение своей доли в En+ с текущих 66% до менее 50%. Источники Bloomberg сообщали, что американский минфин для отмены санкций против En+ требовал снижения доли Дерипаски до 40%.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Пентагон выделил Украине $200 млн на покупку военной техники

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Пентагон выделил Украине $200 млн на покупку военной техники и подготовку военнослужащих, передает CNN. Выделение средств запланировано в бюджете США на текущий финансовый год.

«США предоставит Украине $200 млн на сотрудничество в области безопасности для дополнительных тренировок, снаряжения и услуги советников, с тем чтобы выстроить оборонный потенциал украинских вооруженных сил», — заявили в Пентагоне. С 2014 г. США уже выделили в качестве поддержки Украине в области обороны около $1 млрд, отметили в ведомстве.

Посольство Украины в США подтвердило информацию о выделении средств. «Средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку ВС Украины», - говорится в сообщении посольства, размещенном в Facebook.

Пентагон уже начал процедуры заключения контрактов на поставку на Украину техники, отметили в посольстве.

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Политика
Новости

Двое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС в Дагестане

Ведомости
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Двое полицейских погибли при обстреле автомобиля в Кизилюртовском районе Дагестана, передает ТАСС со ссылкой на управление МВД по республике.

Ранее источник агентства в силовых структурах сообщил о двух погибших и одном раненом сотруднике полиции. В 20:30 по местному времени в Кизилюртовском районе на 764-м км федеральной автодороги «Кавказ» преступники из автомобиля Lada «обстреляли двигавшуюся в попутном направлении служебную автомашину». В ней находились трое сотрудников ДПС ГИБДД МВД. После нападения злоумышленники скрылись. Двое сотрудников полиции от полученных ранений скончались на месте, уточнили в МВД. На территории района введен план «Сирена».

На место ЧП приехал министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов, работает следственно-оперативная группа. Весь личный состав районного отдела полиции поднят по тревоге. Проводятся оперативно-поисковые мероприятия.

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Бизнес
Новости

Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Ведомости
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Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил иск России к Украине о применении антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония (аммиачная селитра) российского производства. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

«Мы расцениваем это как безусловную победу России. Третейская группа удовлетворила подавляющее большинство наших претензий, и, самое главное, были поддержаны наиболее принципиальные из них», - заявил ТАСС постоянный представитель России при ВТО Геннадий Овечко.

Россия пыталась оспорить украинскую методику энергокорректировок. Киев отказывался учитывать внутрироссийские цены на газ при производстве нитрата аммония. Арбитраж пришел к выводу, что оснований для этого у Украины не было.

В июле 2014 г. Украина на пять лет повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония. Власти России посчитали, что такие меры не отвечают правилам ВТО. В 2015 г. Россия инициировала спор, подав жалобу в арбитраж организации.

Сейчас Россия ведет аналогичный спор с ЕС. Жалоба в ВТО была подана также в мае 2015 г.

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