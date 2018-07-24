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Бизнес
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Титов рассказал об отмене розыска российских бизнесменов из «лондонского списка»

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Четверо российских бизнесменов из «лондонского списка», скрывающиеся за рубежом от уголовного преследования, могут вернуться на родину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Российские власти приняли решение отменить их международный розыск.

Пресс-служба Титова уточнила, что запрос бизнес-омбудсмена рассмотрели заместитель генпрокурора Виктор Гринь, Следственный комитет России (СКР), МВД и ФСБ. «Приняты решения о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении Леонида Кураева, Сергея Капчука, Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова», – сообщила пресс-служба.

Предприниматели предположительно вскоре вернутся в Россию, отметил собеседник агентства. «Работа по остальным фигурантам списка продолжается», – добавил он.

В понедельник, 23 июля, РБК со ссылкой на пресс-службу Титова сообщил, что Генпрокуратура изучила дела и других предпринимателей, в частности гендиректора «Агро-информа» Алексея Кузнецова, бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова, владельца СК «Славяне» Юрия Погибы и предпринимателя Евгения Петрова. В письме ведомства в ответ на запрос Титова указывалось, что по инкриминируемым им делам закон не предусматривает арест в случае добровольной явки.

Ранее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Титов попросил президента Владимира Путина рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде заключения под арест в отношении нескольких бизнесменов, которые хотят вернуться в Россию. Он передал президенту соответствующий список предпринимателей. Путин в свою очередь поручил руководителям силовых ведомств проработать инициативу бизнес-омбудсмена до 23 июня.

Собчак передала Путину список политзаключенных

Технологии
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Лондонский стартап обучит детей кодированию при помощи заклинаний из «Гарри Поттера»

Ведомости
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Лондонский стартап Kano планирует обучать детей кодированию при помощи заклинаний из книг о Гарри Поттере, сообщает Bloomberg. Об этом же свидетельствует и сайт компании.

Комплект для кодирования Kano, посвященный вселенной Гарри Поттера, стоит $99 (цены на другие наборы начинаются от $29,9). При его помощи можно будет изучить язык программирования JavaScript. В набор входит «волшебная палочка», которая реагирует на движение в руке. Для ее использования понадобится планшет или компьютер. По ходу обучения надо будет выполнить более 70 заданий, говорится на сайте Kano. В процессе будут использованы некоторые заклинания из книг о Гарри Поттере: например, Wingardium Leviosa (заставляет предметы подниматься в воздух) и Stupefy (обездвиживает).

Согласно сайту Kano, проект запустят 1 октября 2018 г., а сейчас можно оформить предзаказ. Партнер – Warner Bros., которая владеет правами на экранизацию книг о Гарри Поттере и выдачу лицензии на выпуск сопутствующих товаров.

Kano основана в 2013 г. бывшим журналистом Алексом Кляйном, его дядей Саулом Кляйном и венчурным капиталистом Йонатаном Раз-Фридманом. Проект уже получил около $37 млн ​​в виде венчурного финансирования, по данным Bloomberg. У стартапа есть также собственная онлайн-платформа, на которой пользователи могут создавать игры. У Kano уже 249 134 клиентов, указано на сайте.

Поощрение детей к кодированию стало направлением развития для многих компаний, отмечает Bloomberg. В 2015 г. мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал, что к 2025 г. каждый ученик общеобразовательной школы в городе будет изучать информатику.

Памяти Алана Рикмана

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Экономика
Новости

Инфляция в Венесуэле достигнет 1 000 000% в этом году – МВФ

Ведомости
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Инфляция в Венесуэле в этом году достигнет 1 000 000%, а глубочайший экономический и социальный кризис в стране приведет к усилению негативных последствий для соседних стран, заявил МВФ. В блоге на сайте фонда директор департамента Западного полушария Алехандро Вернер сравнил происходящее в Венесуэле с гиперинфляцией в Германии в 1923 г. и в Зимбабве в конце 2000-х гг.

Новая оценка МВФ радикально отличается от его апрельского прогноза, когда специалисты фонда ожидали «всего» 13 000% инфляции в 2018 г. МВФ также ждет обвала ВВП на 18%, что станет третьим годом подряд, когда спад выражается двузначным числом. Из-за кризиса, развала инфраструктуры, бегства работников в стране также продолжает падать нефтедобыча. Международное энергетическое агентство не видит возможности для прекращения этого процесса, говорилось в его ежемесячном докладе в июне.

Правительство президента Николаса Мадуро, который называет причиной кризиса экономическую войну, которую США якобы ведут против Венесуэлы и боливарианской революции, намерено в августе провести деноминацию, убрав три нуля с банкнот. Однако реформа может не состояться, потому что банки не готовы выпускать новые купюры, отмечает Financial Times.

Выбор редактора
Политика
Новости

Над Израилем сбит сирийский самолет

Ведомости
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Вооруженные силы Израиля сбили сирийский самолет в районе Голанских высот, сообщила газета Haaretz. По словам представителя Армии обороны Израиля, самолет российского производства «Сухой» вторгся на 2 км в воздушное пространство Израиля и был сбит двумя ракетами «земля - воздух» комплекса Patriot. Очевидцы видели старт ракет из района Цфата на севере Израиля и взрыв в воздухе.

Тип сбитого самолета не уточнятся, но, по данным наблюдателей, это мог быть Су-24 или Су-22 правительственных сил Сирии. По информации Sky News Arabic, самолет упал в Сирии в районе Ярмук, судьба пилотов пока неизвестна.

Это первый с 2014 г. инцидент, когда над Израилем был сбит сирийский пилотируемый самолет. В сентябре 2014 г. ВС Израиля уничтожили сирийский бомбардировщик Су-24.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Компания Трампа вложит $197 млн в строительство в Шотландии

Ведомости
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The Trump Organisation, основателем которой является президент США Дональд Трамп, инвестирует 150 млн фунтов стерлингов ($197 млн) в расширение своего проекта в шотландском Абердине. Об этом говорится в сообщении компании.

На территории площадью 1500 га The Trump Organisation хочет построит 500 жилых домов, 50 гостиничных коттеджей, спортивный центр, торговые помещения и другие развлекательные объекты. Эти 150 млн фунтов стерлингов будут вторым траншем в проект в Абердине. Ранее компания уже вложила 100 млн фунтов стерлингов, а всего планирует инвестировать 750 млн фунтов стерлингов. Компания представила проект на утверждение совету области Абердиншир.

Этот проект The Trump Organisation привел к спорам, передает Bloomberg. В частности, компания столкнулась с экологами, местными жителями, шотландским правительством. При этом визит Трампа в Шотландию на выходных вызвал протесты в Глазго и Эдинбурге. Ни первый министр Шотландии Никола Стерджен, ни один из ее представителей не стали приветствовать Трампа, добавляет агентство.

Как Трампа встретили в Европе

Экономика
Новости

Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста между Сахалином и материковой частью России. Об этом он сказал на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что вопрос о строительстве моста обсуждается «десятилетиями». Он также упомянул письмо, которое ему в июне написали сахалинские депутаты, - они отмечали, что создание перехода поможет «закрепить» население в регионе и поспособствует его развитию. «Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику", - заметил Путин.

Депутаты Сахалинской областной думы обратились к президенту с просьбой построить мост на материк в начале июня. Они указывали, что строительство такого моста удешевит продукты и строительные материалы для жителей почти на 30-50%.

Обращение поддержал также губернатор региона Кожемяко. Он уточнял, что на проект могут быть использованы изъятые у региона «нефтегазовые» деньги проекта «Сахалин-2".

Осенью 2017 г. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами строительства, писало, что подряд на строительство сахалинского моста может получить «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга. Представитель СГМ говорил агентству, в свою очередь, что об участии компании в проекте говорить преждевременно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что решения по строительству моста пока нет.

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост

Бизнес
Новости

Российская премьер-лига показала новый логотип от студии Лебедева

Ведомости
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Российская премьер-лига (РПЛ) показала новый логотип турнира, нарисованный студией Артемия Лебедева. На логотипе изображен медведь в окантовке цветов российского флага.

О том, что премьер-лига планирует сменить логотип, стало известно весной. Тогда в РПЛ поясняли, что образ медведя брутален и сразу заявляет зрителю о боевом настрое команд. «Образ не агрессивен, но при этом хранит мощь, а дополнительные цвета – красный и синий – отражают дух соперничества», – говорилось в сообщении лиги.

Помимо логотипа студия Лебедева также разработала универсальный шрифт для РПЛ. Он будет использоваться в титрах, на билетах, а также на футболках игроков всех команд турнира для написания фамилии и номера футболиста.

Российская премьер-лига по футболу существует с 2001 г., она является организатором чемпионата России по футболу. В этом году чемпионат начнется 27 июля, в нем примут участие 16 команд.

Политика
Новости

МВД предложило ввести уголовную ответственность за побег с места ДТП

Ведомости
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МВД предложило в некоторых случаях привлекать водителей, которые скрылись с места аварии, к уголовной ответственности. Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект вносит изменения в статью УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ведомство предлагает, в частности, наказывать таким образом водителей, которые скрылись с места аварии, повлекшей тяжкие последствия. Речь идет о ДТП, в котором погибли люди или же кому-то из участников был причинен тяжкий вред.

Ведомство считает, что требование оставаться на месте ДТП, закрепленное в уголовном законодательстве, защитит интересы всех участников дорожного движения. По мнению автора инициативы, оно обусловлено «необходимостью обеспечения выполнения ими взаимных обязательств, порождаемых фактом ДТП».

​Проводить общественное обсуждение законопроекта ведомство не стало. Независимая антикоррупционная экспертиза продлится до 30 июля, после чего правительство может внести документ в Госдуму.

Политика
Новости

Путин предложил помощь Греции в борьбе с лесными пожарами

Ведомости
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Президент Владимир Путин направил властям Греции телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями лесных пожаров в этой стране и предложил помощь со стороны России, сообщается на сайте Кремля.

«Президент России выразил готовность оказать необходимую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия», – говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что «в России искренне разделяют скорбь братского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Жертвами лесных пожаров в Греции стали как минимум 50 человек. Власти страны указывали, что огонь принял неконтролируемый характер, и обратились за помощью к Евросоюзу.

Лесные пожары в Греции унесли жизни не менее 50 человек

Бизнес
Новости

Производитель шоколада Lindt расширит производство

Ведомости
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Швейцарский производитель шоколада Lindt планирует расширить производство. Об этом говорится в сообщении компании.

Lindt вложит около 200 млн швейцарских франков в течение трех-четырех лет в строительство производственных линий для какао и шоколадной массы на американском заводе в Нью-Гемпшире. Кроме того, уже в 2018 г. компания инвестирует более 30 млн швейцарских франков в модернизацию и расширение производства в Швейцарии, где делают какао-массу.

По итогам первого полугодия 2018 г. Lindt добился сильных продаж, отмечается в сообщении. Они выросли на 7,7% до 1,67 млрд швейцарских франков. Компания отмечает, что рост продаж был на всех основных рынках. Например, в России темпы роста достигли двухзначных цифр, отмечает компания, но точные показатели по этой стране не раскрывает. Увеличить продажи помогли бренды Lindor и Excellence, лимитированная серия золотых зайчиков на Пасху и линия продуктов без сахара.

Швейцарский производитель отмечает, что цены на какао-бобы в начале года достигли многолетнего минимума, однако с тех пор резко выросли. Цены на какао-масло достигли 10-летнего максимума, при этом другие ключевые ингредиенты подешевели, добавляет Lindt: это фундук и сахар. Трудности для компании сохраняются, отмечает Reuters: потребители изменили свои привычки в сторону более здоровых перекусов и все больше покупают онлайн, когда у них не возникает желания добавить к своим покупкам плитку шоколада.

Что россияне дарят на праздники

Бизнес
Новости

В Забайкалье 60 шахтеров объявили голодовку из-за проблем с зарплатами

Ведомости
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Следственный комитет по Забайкальскому краю начал доследственную проверку информации о невыплате зарплаты 60 шахтерам Дарасунского рудника, говорится на сайте СК по Забайкальскому краю. Следователи выехали в поселок Вершино-Дарасунский, чтобы проверить бухгалтерскую отчетность шахты и пообщаться с шахтерами.

Ранее стало известно, что 60 рабочих Дарасунского рудника объявили голодовку из-за невыплаты зарплат в течение трех месяцев. Об этом сообщало местное издание «Вечорка» со ссылкой на жену одного из протестующих. Женщина рассказала журналистам, что последний раз ее муж получил выплату в мае в размере 1300 руб. Сейчас долг по зарплате достиг уже 200 000 руб.

Это не первая забастовка горняков Дарасунского рудника. В мае 2017 г. 81 шахтер забаррикадировался в шахте «Юго-Западная» из-за несправедливой, по их мнению, системы начисления зарплат. После обещания погасить долги и закрыть шахту они вышли на поверхность, однако осенью того же года 50 бывших шахтеров объявили голодовку, так как им не выплатили все положенные при увольнении компенсации.

В октябре 2017 г. ФАС удовлетворила ходатайство золотодобывающего ООО «Урюмкан» о приобретении 100% уставного капитала ООО «Дарасунский рудник», которое ранее входило в АО «Южуралзолото группа компаний» .

Политика
Новости

ФСИН проверит все колонии и СИЗО после пыток в Ярославле

Ведомости
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После обнародования видеозаписи пыток заключенного в исправительной колонии Ярославля (ИК-1) в каждом региональном подразделении ФСИН появятся комиссии по проверке случаев применения насилия в отношении содержащихся в тюрьмах и СИЗО, сообщает ведомство.

«В ближайшее время в каждом территориальном органе ФСИН России будет создана комиссия по проведению проверки всех случаев применения сотрудниками УИС физической силы и специальных средств за прошедший год», – говорится в сообщении. Комиссия также оценит организацию работы в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа и со строгими условиями содержания. Начальники региональных подразделений службы будут нести персональную ответственность за проверки.

«При выявлении превышения полномочий сотрудниками УИС каждому случаю будет дана соответствующая правовая оценка и в отношении виновных лиц приняты строгие меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения», – указывает ФСИН.

На следующей неделе ФСИН проведет совещание с региональными подразделениями, на котором «будут обсуждаться проблемные вопросы, связанные с исполнением служебных обязанностей».

В минувшую пятницу «Новая газета» опубликовала видео жестокого избиения сотрудниками ИК-1 осужденного Евгения Макарова. На записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, Макарова избивают резиновой палкой по пяткам, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Люди, одетые в форму сотрудников ФСИН, требуют от него извинений, а услышав их, продолжают бить, объясняя, что он неправильно извиняется.

Инцидент произошел еще 29 июня 2017 г., утверждала газета. Видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в Следственный комитет (СК), прокуратуру и ФСИН на пытки. Тогда обращение Макарова результатов не принесло. После публикации видео СК возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия». 17 сотрудников колонии, идентифицированных на видео, были отстранены от работы. Шестеро из них задержаны.

Бизнес
Новости

Ространснадзор начал разбираться с проблемами с багажом в «Шереметьево»

Ведомости
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Ространснадзор разбирается в ситуации с задержкой багажа в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает ведомство. Управление Госавианадзора по Центральному федеральному округу направило запрос оператору аэропорта для получения объективной информации.

В сообщении отмечается, что неполадки с транспортировкой багажа возникли в связи с большим потоком пассажиров в период отпусков.

Служба проинформировала о ситуации Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру и готова провести совместные проверки «Шереметьево» на соблюдение требований воздушного законодательства.

Перебои с отправкой багажа возникли у трансферных пассажиров «Шереметьево» на этих выходных. Это произошло из-за сбоя системы транспортировки в тоннеле под летным полем между северными и южными терминалами аэропорта в связи с высокой влажностью, интенсивными осадками и жарой, объясняли в «Шереметьево». В связи с неполадками с 23 по 30 июля «Шереметьево» предложило трансферным пассажирам переносить свой багаж на рейсы самостоятельно.

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»

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