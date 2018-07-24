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Титов рассказал об отмене розыска российских бизнесменов из «лондонского списка»

Четверо российских бизнесменов из «лондонского списка», скрывающиеся за рубежом от уголовного преследования, могут вернуться на родину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Российские власти приняли решение отменить их международный розыск.

Пресс-служба Титова уточнила, что запрос бизнес-омбудсмена рассмотрели заместитель генпрокурора Виктор Гринь, Следственный комитет России (СКР), МВД и ФСБ. «Приняты решения о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении Леонида Кураева, Сергея Капчука, Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова», – сообщила пресс-служба.

Предприниматели предположительно вскоре вернутся в Россию, отметил собеседник агентства. «Работа по остальным фигурантам списка продолжается», – добавил он.

В понедельник, 23 июля, РБК со ссылкой на пресс-службу Титова сообщил, что Генпрокуратура изучила дела и других предпринимателей, в частности гендиректора «Агро-информа» Алексея Кузнецова, бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова, владельца СК «Славяне» Юрия Погибы и предпринимателя Евгения Петрова. В письме ведомства в ответ на запрос Титова указывалось, что по инкриминируемым им делам закон не предусматривает арест в случае добровольной явки.

Ранее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Титов попросил президента Владимира Путина рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде заключения под арест в отношении нескольких бизнесменов, которые хотят вернуться в Россию. Он передал президенту соответствующий список предпринимателей. Путин в свою очередь поручил руководителям силовых ведомств проработать инициативу бизнес-омбудсмена до 23 июня.

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