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Самолет Aeromexico с 97 пассажирами потерпел крушение в Мексике

Более 80 пассажиров находилось на борту потерпевшего крушение самолета Embraer E190 авиакомпании Aeromexico. Об этом сообщает El Sol de Mexico. Борт потерпел крушение через пять минут после вылета в Мехико из аэропорта штата Дуранго. Позже министерство транспорта уточнило, что на борту находилось 97 пассажиров и 4 члена экипажа.

Представитель службы гражданской обороны Алехандро Кардоса сообщил Milenio Televisión, что по предварительным данным погибших нет. «Говоря неофициально, погибших, но есть значительное число раненых», - отметил он. Позже это подтвердил губернатор Дуранго Хосе Рамон Аиспуро.

По данным Milenio, самолет совершил вынужденную посадку в 10 км от аэропорта. Источники в авиакомпании рассказали о неблагоприятных погодных условиях, во время взлета был сильный град.

Авиакомпания сообщила, что проинформирована об инциденте и продолжает отслеживать ситуацию.