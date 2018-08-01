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В России появится железнодорожный лоукостер со старыми вагонами

Федеральная пассажирская компания (ФПК, 100%-ная «дочка» РЖД) создаст новый временный класс обслуживания пассажиров «эконом-бюджет». Об этом говорится в годовом отчете компании.

В документе отмечается, что сейчас у компании существуют три класса обслуживания - бизнес, комфорт и эконом. Вскоре появится четвертый - эконом-бюджет, где будут использовать старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов. «Плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира», - описывает компания новый класс обслуживания. В документе поясняется, что для речь идет о вагонах «с низкой оснащенностью».

Такой класс ФПК планирует выделить в отдельный бренд. Его особенность в том, что за счет отсутствия сервисов компания планирует установить на билеты в таком классе сниженный тариф. Дата запуска железнодорожного лоукостера не сообщается.

Согласно отчету, всего в распоряжении «дочки» РЖД более 19 000 вагонов. Возраст более половины из них - свыше 20 лет. С 2018 по 2025 г. компания рассчитывает обновить 7000 вагонов.

После 2020 г. ФПК также планирует отказаться от закупок традиционных плацкартных и купейный вагонов. Их заменят вагонами с местами для сидения на коротких маршрутах и двухэтажными купейными на длинных маршрутах. Более тысячи двухэтажных вагонов закупят до 2025 г. Вагоны нового поколения будут выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом, обслуживать такую пару будет один проводник, говорил «Ведомостям» представитель «Трансмашхолдинга». Вместо купе проводника в одном из вагонов каждой пары появится сервисная зона с вендинговыми аппаратами или место для перевозки багажа. Также в одной из туалетных комнат будет душевая кабина.

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