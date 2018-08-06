Mail.ru Group продала свой сервис поиска попутчиков
Mail.ru Group продала крупнейшему в мире сервису поиска попутчиков BlaBlaCar российский сервис карпулинга BeepCar. Об этом говорится на сайте компании.
«Mail.ru Group и BlaBlaCar, крупнейший в мире сервис поиска попутчиков, объявляют партнерстве. В рамках этого сотрудничества BlaBlaCar приобретет BeepCar, российский сервис карпулинга, запущенный Mail.ru Group в 2017 г.», – указывается в пресс-релизе. Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев отметил, что сотрудничество позволит компании сосредоточиться на развитии «ecommerce-инициатив» и позволит пользоваться любым из любимых карпулинговых сервисов.
В сообщении уточняется, что BlaBlaCar начнет продвигать карпулинг на площадках Mail.ru Group. Трафик BeepCar с осени будет перенаправляться на BlaBlaCar и обеспечит Mail.ru Group доход от рекламы. «Mail.ru Group продолжит фокусироваться на развитии более крупных вертикалей: доставке еды, трансграничной торговле, классифайдах», – рассказала компания.
BlaBlaCar вышел на российский рынок в 2014 г., став одним из крупнейших сервисов карпулинга, т. е. поиска попутчиков для совместной поездки. Общий размер аудитории сервиса – 65 млн пользователей, в России – 15 млн. В начале августа CEO BlaBlaCar Николас Брюссон говорил в интервью «Коммерсанту», что компания не спешит сегодня «монетизировать Россию». «При работе на любом рынке важно сначала закрепиться, сформировать определенный объем пользователей и достичь хорошего уровня безопасности. Потом можно думать о прибыли», – объяснял он.