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Минтранс предложил штрафовать авиакомпании за овербукинг

Минтранс предложил ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг. Штрафы пойдут в пользу пассажира, а не государства, пояснили РИА «Новости» в пресс-службе министерства.

Речь идет о случаях «намеренной продажи большего числа билетов, чем количество мест в самолете», пояснили в пресс-службе. С размером штрафа ведомство пока не определилось. Этот вопрос еще прорабатывается. Однако, как отметили в Минтрансе, размер штрафа должен быть установлен в соответствии с мировой практикой и «с учетом российских реалий». Введение штрафов позволит эффективно защищать права пассажиров. При этом размер штрафа должен быть посильным для авиакомпаний.

В июле этого года министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что ведомство предпринимает вторую попытку легализовать овербукинг. По его словам, решение о необходимости процесса легализации назрело на фоне частых жалоб пассажиров и отсутствии компенсаций за перепродажу мест в самолете.

В 2015 г. Минтранс подготовил законопроект, благодаря которому авиакомпании наделяются правом продавать на рейс больше билетов, чем кресел в самолете, – использовать так называемое перебронирование (овербукинг). Законопроект был опубликован на портале правовой информации и должен был пройти стадию публичного обсуждения. О размерах компенсации за овербукинг тогда речи не шло. Основной целью законопроекта было нормативное закрепление возможности овербукинга. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс. Работа над ним была приостановлена.

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