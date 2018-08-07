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Сбербанк хочет войти в реестр кредиторов «Юлмарта» с требованиями на 1,3 млрд рублей

Сбербанк России подал иск о включении в реестр требований кредиторов интернет-ритейлера «Юлмарт» требований на общую сумму 1,33 млрд руб. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Требования обеспечены залогом. Суд оставил иск без движения. «Предложить кредитору устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов в суд в срок до 3 сентября 2018 г.», - говорится в определении суда.

В конце июня суд ввел в отношении НАО «Юлмарт» процедуру наблюдения. Соответствующий иск был подан компанией ООО «Бигбокс».

В декабре 2016 г. Сбербанк подал в суд иск с требованием взыскать 1 млрд руб. долга солидарно с НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания» и ООО «Юлмарт девелопмент». Задолженность образовалась по договору об открытии возобновляемой кредитной линии от марта 2016 г. В начале декабря 2017 г. суд удовлетворил иск, но НАО «Юлмарт» и «Юлмарт девелопмент» подали апелляцию в арбитраж. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в июне этого года удовлетворил требования Сбербанка.

В 2016 г. между акционерами головной компании ритейлера Ulmart Holding Limited Михаилом Васинкевичем с одной стороны и Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером с другой начался конфликт из-за разных подходов к развитию бизнеса. Сейчас структуры Мейера и Костыгина владеют приблизительно 60% акций головной компании, структурам Васинкевича принадлежит около 40% Ulmart Holding Limited.