Бизнес

Новости

Гендиректор «дочки» РЖД уточнил сообщения о железнодорожном лоукостере

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) не будет создавать отдельную компанию-лоукостер, а только выделит отдельный сегмент вагонов в так называемый «эконом-бюджет». Об этом сообщил РБК через представителя генеральный директор ФПК Петр Иванов.

Он напомнил, что на 2018-2025 гг. ФПК запланировала масштабное обновление подвижного состава. Компания закупит около 5000 новых вагонов, среди них более 1000 двухэтажных, у «Трансмашхолдинга» на 230 млрд руб. Кроме того, «дочка» РЖД планирует в этот период капитальный ремонт еще 2500 вагонов.

Таким образом, вагоны без кондиционеров и биотуалетов будут постепенно выбывать из подвижного состава, объяснил Иванов. До завершения процедуры обновления вагоны, не оснащенные биотуалетами и кондиционерами, перейдут в сегмент «эконом-бюджет», чтобы у пассажира было «четкое понимание», какой продукт он покупает, объяснил руководитель ФПК.

Ранее ФПК опубликовала годовой отчет, в котором говорилось, что вскоре в России появится временный класс обслуживания пассажиров «эконом-бюджет». В документе уточнялось, что сейчас у компании три класса обслуживания – бизнес, комфорт и эконом. Вскоре появится четвертый – эконом-бюджет, где будут использовать старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов. «Плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира», – описывала компания новый класс обслуживания. В документе пояснялось, что речь идет о вагонах «с низкой оснащенностью».

«Аэроэкспресс» запустил первый двухэтажный поезд‍