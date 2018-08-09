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Кремль прокомментировал возможный запрет полетов «Аэрофлота» в США

Кремль не получал официальных уведомлений о возможности запрета полетов авиакомпании «Аэрофлот» в США, однако от Вашингтона можно ждать чего угодно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если вы у нас спрашиваете, возможны ли те или иные действия со стороны Вашингтона, то, наверное, мы скажем, что сейчас от Вашингтона можно ждать чего угодно: это весьма непредсказуемый участник международных дел», – прокомментировал Песков информацию о возможных санкциях против российского государственного авиаперевозчика.

Запрет на полеты в США для «Аэрофлота» предусматривают новые санкции США, анонсированные в среду вечером американским госдепартаментом. Это ограничение может быть введено в рамках второго пакета санкций, объявленных в связи с обвинением России в покушении на территории Великобритании на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Первый пакет санкций вступит в силу 22 августа, он предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет более жестких ограничений может быть введен через три месяца после первого, в случае если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН.

В то же время, по словам Пескова, пока речи об ограничениях для «Аэрофлота» не идет. «Пока никаких официальных заявлений на этот счет мы не слышали», – подчеркнул представитель Кремля.

Новость о возможных санкциях против «Аэрофлота» обрушила котировки компании на Московской бирже. Акции госперевозчика в четверг падали в цене на 12,2% к закрытию торгов среды.

С чего начинался «Аэрофлот»