Бизнес

Новости

Власти Москвы предложили собирать налог с совместных поездок на BlaBlaCar

Московский департамент транспорта подготовил законопроект о регулировании карпулинга (совместных поездок), предложив признать его услугой, с доходов от которой должны взиматься налоги. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что документ был представлен рабочей группе при Минтрансе.

Власти столицы предложили, в частности, обязать пользователей BlaBlaCar, BeepCar, «Яндекс.Попутки» и других приложений совместных поездок оплачивать услугу только по безналичному расчету. По их мнению, такая мера должна упростить взимание налогов с подобных платежей. Об этом изданию рассказал эксперт Аналитического центра (АЦ) при правительстве Алексей Сафронов.

Еще одна инициатива, которую рассмотрели участники рабочей группы, напротив, предусматривает необходимость освободить расчеты пассажиров с водителями от налогообложения. Эту идею одобрили сервисы карпулинга, а также Минэкономразвития и Союз пассажиров, представители которых приняли участие в заседании. «Плата, которую получают водители от попутчиков в междугородном карпулинге, не подлежит налогообложению, потому что она меньше, чем затраты на горючее», – отметил в беседе с газетой источник в одном из сервисов карпулинга.

Ранее правительство занялось подготовкой регулирования совместных междугородних поездок на автомобилях после обращения BlaBlaCar. «Коммерсантъ» в июле писал, что компания предложила законодательно закрепить термин «карпулинг» после обвинений в нелегальных перевозках и угрозы блокировки.