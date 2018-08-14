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Усманов рассказал о возможных инвестициях в европейские футбольные клубы

Миллиардер Алишер Усманов в беседе с агентством Bloomberg не исключил, что может инвестировать в английский футбольный клуб «Эвертон» или в какой-нибудь другой европейский клуб.

Усманов рассказал, что получает «много предложений» от различных клубов и рассматривает варианты. Названия клубов он не уточнил. По его словам, сделка возможна при условии, что он получит возможность влиять на деятельность клуба – то, чего у него не было, когда он был совладельцем английского «Арсенала».

Интерес Усманова не ограничивается только английскими футбольными клубами, утверждает агентство: он поклонник немецкой «Баварии», а также итальянских команд «Милан» и «Рома». «Если будет предложение или возможность инвестировать в них с хорошими потенциальными доходами, я бы рассмотрел сделку», – заявил Усманов агентству.

Усманов был вторым по величине акционером английского «Арсенала» после американского предпринимателя Стэна Кронке. В начале августа компания Кронке Kroenke Sports & Entertainment Inc. (KSE) объявила о выкупе доли Усманова в 30,05%. Весь футбольный клуб акционеры оценили в 1,8 млрд фунтов, говорилось в сообщении KSE. Это означает, что сумма сделки составит 550 млн фунтов ($712 млн). Российский бизнесмен пытался стать контролирующим акционером «Арсенала», но ему не дал это сделать Кронке, для которого профессиональный спорт – основной бизнес.

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