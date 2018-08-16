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ВЭБ переехал в новый офис на Воздвиженке в центре Москвы‍

Сотрудники Внешэкономбанка (ВЭБа) переехали из здания на проспекте Академика Сахарова в офис на улице Воздвиженка в центре Москвы. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба ВЭБа.

Сотрудники госкорпорации переехали в московский бизнес-центр по адресу Воздвиженка, 10. Здесь будут работать сотрудники блоков: бизнес, финансы и развитие, дочерние и зависимые общества, блок работы с проблемными активами, государственная управляющая компания, управление по развитию экспорта, топ-менеджмент.

Пресс-служба ВЭБа уточнила, что старое здание на проспекте Академика Сахарова «морально и технически устарело». В нем с 1984 г. не проводился ремонт, говорится в сообщении. Там отмечается, что госкорпорация также сократила парк автомобилей – более чем на 90% со 150 машин, а также корпоративные льготы. О каких именно льготах идет речь, в сообщении не уточняется.

В мае РБК со ссылкой на источник, близкий к ВЭБу, писал, что в здание на Воздвиженке переведут топ-менеджеров банка во главе с его новым председателем и бывшим первым вице-премьером Игорем Шуваловым.

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