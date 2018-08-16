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Сечин предупредил о миллиардных потерях «Роснефти» из-за нового сбора

Введение утилизационного сбора на средства производства, в том числе на продукцию машиностроения для нефтегазовых компаний, которое предлагает Минпромторг, приведет к миллиардным потерям для компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Подлинность документа изданию подтвердили два сотрудника профильных ведомств. В письме, направленном чиновнику 15 июля, говорится, что «дополнительные отвлечения» компании составят около 12 млрд руб. в год. Если же в перечень продукции, облагаемой таким сбором, войдут и газовые турбины мощностью до 32 МВт, то закупки компании станут дороже еще на 2,6 млрд руб.

Минпромторг занялся поправками в закон «Об отходах производства и потребления», предусматривающими расширение списка продукции, облагаемой утилизационным сбором, в 2016 г. Его цель — предотвратить вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду отходов производства и потребления. Об этом говорилось в пояснительной записке к документу.

В последней редакции законопроекта, которая есть у издания, уточняется, что размер сбора будет определяться индивидуально по отдельным продуктам, но не превысит 7% стоимости техники. Ведомство считает, что это существенно не отразится на стоимости продукции, поскольку сбор планируется ввести в отношении ограниченного перечня товаров, а их российские производители будут получать субсидии.

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