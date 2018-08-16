Бизнес

Новости

«Алроса» продаст на аукционе 202 крупных алмаза

«Алроса» проведет в Израиле аукцион по продаже алмазов массой более 10,8 карата. Аукцион будет проходить с 19 августа по 6 сентября. Всего компания выставит на продажу 202 алмаза ювелирного качества суммарной массой 3165 карат. Об этом говорится в сообщении компании.

Более 100 компаний из Израиля, Бельгии, Индии, Гонконга и России приглашены на аукцион.

«Конец летнего сезона – традиционно удачное время для торгов: спрос на алмазное сырье оживает, в том числе в Израиле, где наш товар всегда востребован, а большинство местных компаний специализируются именно на крупноразмерном сырье», – приводятся в сообщении слова члена правления «Алросы», директора филиала «Единая сбытовая организация» компании Евгения Агуреева. По его словам, компания учла все факторы, пересмотрела план, увеличила число камней, выставляемых на аукцион. «Мы рассчитываем на хороший спрос и положительные результаты торгов», – сказал он.

Крупные алмазы весом более 10,8 карата в соответствии с законодательством России могут реализовываться только посредством аукционов. В ноябре компания собирается провести еще один аукцион в израильском Рамат-Гане.

Как выглядят самые большие цветные алмазы «Алросы»