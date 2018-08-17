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Гендиректор Google ответил на претензии сотрудников из-за поисковика Dragonfly

Гендиректор Google Сундар Пичаи не исключил, что компания откажется от разработки поисковика Dragonfly для китайского рынка. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, присутствовавший на встрече Пичаи с сотрудниками компании.

Пичаи, обращаясь к подчиненным, подчеркнул, что компания пока далека от запуска продукта. «Будем ли мы делать это (запускать поисковик для Китая), можем ли мы сделать это, пока неясно. Команда уже давно занимается этим вопросом. Я думаю, что они изучают различные варианты», - добавил гендиректор компании. Издание отмечает, что это первые заявления Пичаи о существовании китайского проекта.

Около 1000 сотрудников Google ранее потребовали от компании раскрыть информацию о создаваемом для китайских пользователей поисковике Dragonfly. Они объяснили свое желание стремлением понять этические последствия своей работы. В документе, направленном руководству Google, говорилось, что «очевидная готовность Google соблюдать требования цензуры Китая вызывает неотложные моральные и этические вопросы». «Мы остро нуждаемся в <...> приверженности прозрачным и открытым процессам: сотрудники Google должны знать, что они разрабатывают», - подчеркивалось в письме.

О том, что Google работает над созданием поисковой системы, предназначенной исключительно для Китая, писали The New York Times и другие СМИ. По их данным, поисковик позволит автоматически блокировать сайты и контент, нарушающий законодательство этой страны. В черный список можно будет включить, например, запросы о правах человека, религии, демократии, протестах и другие.

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