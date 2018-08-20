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Собянин рассказал о будущем троллейбусов в Москве

В Москве не будут запускаться новые троллейбусные линии, вместо них в городе будет развиваться электробусный транспорт, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью журналу «Эксперт».

«Говорят, что мы электротранспорт убиваем, а это экологическая составляющая. Я говорю: коллеги, мы вообще наметили себе цель уйти от наземного транспорта на жидком топливе и перейти на электрическую тягу», – сказал Собянин.

«Конечно, мы можем начать реконструировать троллейбусные линии или заново их создавать, затратить десятки миллиардов. Но зачем, когда есть новый подвижной состав, который не требует никаких проводов и тоже экологически чистый?» – заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов говорил, что первые электробусные маршруты в столице запустят в районе ВДНХ с 1 сентября.

В мае на первых двух конкурсах по закупке пассажирских электробусов стоимостью 6,35 млрд руб. каждый победили «Камаз» (входит в «Ростех») и группа ГАЗ Олега Дерипаски. Они поставят для ГУП «Мосгортранс» по 100 электробусов с условием 15-летнего сервисного обслуживания, а также ультрабыстрые зарядные станции.

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