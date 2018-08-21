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Водителей из сервисов совместных поездок предложили штрафовать за прием наличных

Сервисам совместных поездок, или карпулинга, предстоит переход на безналичный расчет в случае принятия законопроекта о госрегулировании этой сферы. Документ разработал департамент транспорта Москвы, пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с текстом законопроекта. Инициатива столичных властей предполагает введение аккредитации для владельцев интернет-платформ и установление предельного размера платы. В случае перехода на наличный расчет водителю грозит штраф 5000 руб.

Сами водители должны иметь национальные водительские удостоверения и стаж работы не менее трех лет. Запретить работать в карпулинге предлагается тем, у кого есть непогашенная или неснятая судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также неоплаченные штрафы за нарушение ПДД с истекшим сроком. Если водитель карпулинга совершает более 20 поездок в год, у него должен быть допуск врача. В числе требований к автомобилям – российские номера и «Глонасс» на борту.

Из законопроекта следует, что контролировать платформы должен Ространснадзор. Агрегаторам предписывается заключать с властями соглашения об информационном взаимодействии. Компании будут предоставлять государству доступ к данным о водителях для ведения учета перевозок по договорам некоммерческого фрахтования. Власти будут предупреждать владельцев агрегаторов о подлежащих блокировке учетных записях водителей.

Штрафы предусмотрены и для самих платформ: 20 000–50 000 руб. для индивидуальных предпринимателей и 100 000–200 000 руб. – для юридических лиц. Три нарушения в течение года станут основанием для властей обратиться в суд для аннулирования лицензии.

Крупнейший сервис карпулинга в России – французская BlaBlaCar. Недавно она договорилась о приобретении BeepCar у Mail.ru Group. Также карпулинговый сервис есть у «Яндекса» – «Яндекс.Попутка».

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