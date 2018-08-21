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«Стройтрансгаз» стал подрядчиком строительства инфраструктуры в порту Геленджика

АО «Стройтрансгаз» назначено единственным исполнителем работ по строительству береговой и морской инфраструктуры в порту Геленджик в 2018–2019 гг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно документу, Росморречфлот должен обеспечить заключение госконтракта с компанией, предусмотрев в пределах бюджетного финансирования возможность внесения в него изменений по срокам, объему и стоимости работ.

«Стройтрансгаз» – одна из крупнейших строительных компаний в России. В числе ее заказчиков – «Газпром», «Газпром нефть», «Сибур», «Роснефть» и др. Среди проектов – стадионы к чемпионату мира по футболу в Волгограде и Нижнем Новгороде. «Стройтрансгаз» входит в Volga Group, ее владелец – Геннадий Тимченко.

В конце 2017 г. ФГУП «Росморпорт» (подведомствен Росморречфлоту) сообщил, что проектирование береговой и морской инфраструктуры в порту Геленджика завершено. Проектная документация и результаты инженерных изысканий получили положительные заключения Главгосэкспертизы России. Строительство объектов планируется в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы России» с 2018 г.

Цель проекта – создание современного грузопассажирского порта, способного принимать грузовые и пассажирские суда, а также моторные и парусные маломерные суда различного класса. Создаваемый порт должен войти в новую туристско-рекреационную зону Геленджика, включающую в себя также гостиницы, рестораны, спортивно-развлекательные комплексы и другие объекты туристической инфраструктуры, строить которые планируется за счет частных инвестиций. Реализация проекта позволит существенно повысить туристическую привлекательность Геленджика, а также значительно поспособствует развитию морских транспортных путей прибрежного региона, отмечал «Росморпорт».

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