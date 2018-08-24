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Белоусов и Силуанов доложат Путину о встрече с крупным бизнесом

Помощник президента Андрей Белоусов сообщил, что вместе с первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым в пятницу намерен доложить Владимиру Путину об итогах встречи с крупным бизнесом.

В пятницу на встрече в РСПП власти обсудили с представителями металлургических и нефтехимических компаний увеличение инвестиций в перспективные проекты.

Белоусов является автором идеи об изъятии у бизнеса более 500 млрд руб. Он предлагал забрать дополнительные доходы, полученные 14 компаниями отраслей металлургии и химии в связи с изменением «внешней рыночной конъюнктуры» и ослаблением рубля, через повышение налоговой нагрузки для выравнивания их рентабельности с нефтяными и газовыми компаниями.

По итогам встречи с бизнесом Белоусов сказал журналистам, что изымать доходы власти не планируют. Вместо этого специальная рабочая группа выберет привлекательные для бизнеса социальные проекты, в которые предполагается инвестировать до 500 млрд руб. «500 млрд руб. – это верхняя граница, если на 200–300 млрд руб. найдем ресурсов за счет этих компаний, будет уже хорошо», – пояснил он.

Белоусов заверил, что «ни о каком заталкивании бизнеса в проекты речь не идет». Компании, которые участвовали в обсуждении, показали, что понимают важность своей социальной ответственности, заключил Белоусов. По его словам, компании должны подставить плечо, но не в ущерб себе. «Уклонисты», наверное, будут, но ими должны заниматься в бюро РСПП, добавил помощник президента.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым