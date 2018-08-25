Новости
Бизнес
Новости

Первый участок большой кольцевой линии метро Москвы запустят в 2019 году

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Строительство северо-восточного участка большой кольцевой линии московского метро с шестью станциями планируется полностью завершить в 2021 г., первые две станции запустят в 2019 г., сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Северо-восточный участок большого кольца будет запускаться в два этапа. В 2019 г. будут запущены две станции - "Лефортово" и "Авиамоторная". Второй участок еще с четырьмя станциями будет запущен до конца 2021 г.», - сказал Хуснуллин (цитаты по «Интерфаксу»). 

Хуснуллин отметил, что северо-восточный участок большого кольца является одним из самых сложных с точки зрения строительства. Две станции будут построены на глубине более 60 м.

Все шесть станций на участке будут пересадочными с радиальными линиями метро, а также с другими видами транспорта. «Это накладывает дополнительные сложности, поскольку состыковка строящихся станций метро с уже действующими крайне сложна, требует филигранной работы для того, чтобы не прерывать движение по работающим линиям», - отметил заммэра.

Ранее Хуснуллин сообщал, что достроить большую кольцевую линию метро планируется до конца 2023 г.

Необычные вещи, найденные в московском метро после начала ЧМ-2018

Политика
Новости

Навального увезли из ОВД на скорой с подозрением на перелом мизинца

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Политика Алексея Навального увезли из районного отдела полиции, куда он был доставлен после задержания в субботу, на машине скорой помощи с подозрением на перелом мизинца, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

«Алексея Навального только что увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки. Это его так задерживали. Его задерживали пятеро ОМОНовцев 2-го оперполка», - написала Ярмыш на своей странице в Twitter.

Навального задержали 25 августа у подъезда его дома без объяснения причин и забрали у него телефон, сообщала ранее Ярмыш. Позже она уточнила, что Навального задержали по административному протоколу от 31 января 2018 г., то есть вероятнее всего за прошедшую в январе акцию «Забастовка избирателей».

По ее данным, суд скорее всего состоится в понедельник, а до заседания Навального будут держать в спецприемнике.

9 сентября в единый день голосования Навальный планировал провести всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста.

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Тимченко пообещал Петербургу крупнейшую в мире ледовую арену к 2023 году

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА построит в городе крупнейший в мире ледовый дворец к 2023 г., заявил на презентации клуба его президент бизнесмен Геннадий Тимченко.

«Мы хотим построить в городе Петербурге самый большой хоккейный дворец в мире. Хотим поблагодарить руководство города за то, что они помогают нам в этом. Надеюсь, что в 2023 г. мы сможем в этом новом дворце провести игры чемпионата мира [по хоккею]», - сказал Тимченко.

Вместимость нового хоккейного стадиона, который планируется воздвигнуть на базе нынешнего спортивно-концертного комплекса «Петербургский», составит 22 500 зрителей. По словам Тимченко, стоимость проекта на данный момент оценить сложно, но она может составить около 20 млрд руб.

В мае администрация Санкт-Петербурга и клуб СКА подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает реконструкцию комплекса «Петербургский» в ледовую арену и комплексное развитие прилегающей территории.

На сегодняшний день самая крупная ледовая арена находится в Монреале. Канадский стадион Bell Centre вмещает более 21 200 зрителей. Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 г.

Тимченко, Ротенберг и Ковальчук сыграли в хоккей

Политика
Новости

В Бельгии изъяли партию кокаина в пачках с логотипом «Единой России»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бельгийская полиция обнаружила в порту Гент спрятанные в контейнерах 2 т кокаина. Партия прибыла из Бразилии, она состоит из более чем 1900 пачек и оценивается в 100 млн евро, сообщает газета Het Laatste Nieuws.

На пакетах изображен медведь под развевающимся российским триколором. Как видно из опубликованных СМИ фотографий и видео, логотип идентичен символике партии «Единая Россия».

Это изъятие наркотиков стало крупнейшим за всю историю порта. Полиция отмечает, что незаконный груз был крайне тщательно спрятан. После обнаружения наркотики были уничтожены.

«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина - на этот раз из Бразилии в Бельгию», – прокомментировал новость депутат от фракции единороссов в Госдуме Евгений Ревенко на своей странице в Facebook. – А может быть, им просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае день задался, было над чем посмеяться».

Patrick Willocx met een pakket.

Европейское агентство лекарственных средств ранее сообщало, что бельгийские порты становятся все более важными пунктами для проникновения наркотиков в Европу и на них приходится почти половины всех нелегально поступающих в ЕС веществ.

Политика
Новости

МВД раскрыло схему обналички более 1 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудники московской полиции пресекли деятельность организованной группы, которая незаконно обналичила более 1 млрд руб., сообщает МВД. Четверо подозреваемых задержаны.

По данным полиции, злоумышленники проводили незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 г. В выводе денег из легального оборота участвовали более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 9-15%. В результате нелегальный доход составил 300 млн руб.

Главное следственное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Полиция провела обыски по местам жительства и работы четверых подозреваемых. Двое из них решением суда отправлены под домашний арест, двое - находятся под подпиской о невыезде. МВД продолжает расследование для установления всех участников группы.

Политика
Новости

Власти Москвы изменили решение по заявке сторонников Навального на митинг

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Москвы рассмотрят заявку сторонников политика Алексея Навального о проведении акции против пенсионной реформы 9 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя департамента региональной безопасности столицы Владимира Черникова.

Ранее Черников заявлял, что поскольку заявка подана раньше оговоренного законом срока, она не будет рассмотрена. Теперь, «после консультаций в департаменте, было принято решение, что заявка подана в соответствии с правилами», сказал Черников: «Мы более внимательно рассмотрели заявку и коллегиально приняли решение, что мы принимаем заявку организаторов».

Сторонники Навального намерены провести всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября. В Москве акция планируется на Тверской улице, в заявке указана численность участников до 30 000 человек.

В департаменте региональной безопасности отметили, что 8-9 сентября предварительно запланировано проведение в Москве более 500 торжественных и праздничных мероприятий, в том числе на Тверской улице.

Политика
Новости

Минобороны предупредило о готовящейся инсценировке химатаки в Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Боевики в сирийской провинции Идлиб готовят инсценировку применения властями химического оружия против гражданского населения, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии», - сказал Конашенков.

По его данным, с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец The Sullivans ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован американский стратегический бомбардировщик В-1В с 24 крылатыми ракетами «воздух - земля» AGM-158 JASSM.

Косвенным подтверждением подготовки США вместе с союзниками авиаудара служат сделанные в среду «ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении "самым решительным образом" ответить на "применение химического оружия" сирийским правительством», сказал Конашенков.

По данным Минобороны, готовит провокацию запрещенная в России террористическая группировка »Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джабхат Ан-Нусра»). Для инсценировки химатаки боевики доставили восемь емкостей с хлором, которые после передачи боевикам запрещенной группировки »Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от района Джиср Эш-Шугур. По словам Конашенкова, в этот район прибыла группа подготовленных боевиков, прошедшая обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании.

«На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок», - сказал генерал.

В ночь с 13 на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудар по государственным объектам Сирии, которые, по данным союзников, связаны с производством химического оружия.

Технологии
Новости

Абрамович сократил свою долю в «Первом канале»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Миллиардер Роман Абрамович уменьшил свою долю в «Первом канале» на 4% до 20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Алексея Павлова.

Абрамович, получивший в мае гражданство Израиля, был вынужден снизить долю из-за закона о СМИ – он запрещает иностранцам и лицам с двойным гражданством иметь в собственности более 20% компании - учредителя российского СМИ. Через ООО «ОРТ-КБ» бизнесмену принадлежали 24% АО «Первый канал».

Покупателем 4% канала должен был выступить один из действующих акционеров компании, наиболее вероятно – Национальная медиа группа (НМГ), сообщали источники РБК.

В 2010 г. Абрамович продал НМГ 25% «Первого канала» за $145 млн (в этом случае весь канал стоил на тот момент $580 млн). Сейчас стоимость канала намного ниже, потому покупка 4% вещателя должна была быть дешевле, говорил источник РБК, близкий к одному из акционеров «Первого канала».

«Первый канал» на 51% принадлежит государству (38,9% владеет Росимущество, 9,1% – у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% – у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино»). НМГ через ООО «Растрком-2002» до сделки принадлежало 25% телевещателя.

Политика
Новости

Адвокат Бутиной подал прошение о ее переводе под домашний арест

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Защита арестованной в США россиянки Марии Бутиной подала в федеральный окружной суд Вашингтона прошение о ее переводе под домашний арест до начала судебного процесса, передает ТАСС со ссылкой на копию документа.

«Мария Бутина просит суд изучить и изменить нынешний... ордер о содержании под стражей, чтобы позволить освободить ее», – говорится в ходатайстве, поданном адвокатом Бутиной Робертом Дрисколлом. По его мнению, местонахождение Бутиной можно отслеживать при помощи электронных средств.

Бутину задержали в США в июле. Ее обвиняют по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Бутина отрицает вину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее призвал освободить ее. Он назвал обвинения сфабрикованными.

По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Его имя не раскрывалось, но сообщалось, что в апреле 2018 г. он был включен в санкционный список США. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, писали ранее Reuters и The Washington Post.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

Выбор редактора
Технологии
Новости

Apple наняла десятки бывших сотрудников Tesla

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple приняла на работу десятки бывших сотрудников Tesla с конца 2017 г., передает CNBC со ссылкой на работников Tesla и данные соцсети LinkedIn.

В 2018 г. Apple наняла не менее 46 экс-сотрудников производителя электромобилей. Речь идет об инженерах-технологах, программистах, специалистах по безопасности и по продажам. В частности, на работу в Apple перешел бывший старший вице-президент Tesla Дуг Филд, отвечавший за разработку электромобилей.

Новые сотрудники Apple будут задействованы в реализации проекта создания самоуправляемого автомобиля Titan, разработке программного обеспечения (ПО), дисплеев, аккумуляторов и другой продукции.

Источники CNBC рассказали, что зарплата технических специалистов и инженеров по ПО в Apple в 1,5 раза больше, чем в Tesla. «Мы желаем им всего хорошего. Работать в Tesla непросто. У нас в 100 раз меньше денег, чем у Apple, поэтому они могут позволить себе платить больше», – прокомментировал ситуацию представитель Tesla. Он опроверг информацию о том, что в этом году в Apple из Tesla перешло больше сотрудников, чем в предыдущие годы.

В августе капитализация Apple превысила $1 трлн. «Мы расширяем охват на развивающихся рынках, видим сильный, двузначный рост выручки и добились огромного прогресса на пути к нашей цели значительно увеличить бизнес услуг», – говорил в начале августа гендиректор Apple Тим Кук.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Вильнюсе открыли сквер имени Бориса Немцова

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Вильнюсе перед зданием российского посольства открыли сквер имени российского политика Бориса Немцова, передает Delfi.

В торжественной церемонии участвовали министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, председатель правления Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза, член городского совета Санкт-Петербурга Борис Вишневский, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и дочь погибшего политика Жанна Немцова.

Городской совет Вильнюса в мае принял решение назвать в городе сквер именем Немцова.

«Вильнюс стал вторым городом, где увековечена память об убитом более трех лет назад российском оппозиционере», – пишет издание. В Вашингтоне 27 февраля состоялась торжественная церемония переименования площади перед российским посольством в США в честь Немцова. Законопроект о переименовании площади был одобрен городским советом Вашингтона 9 января.

Немцова застрелили 27 февраля 2015 г. в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту. Присяжные признали виновными по делу пятерых подсудимых – заместителя командира батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева, его родственника Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бабаева. В июне 2017 г. суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет.

Как выглядит площадь Немцова в Вашингтоне

Выбор редактора
Финансы
Новости

В Москве произошло возгорание в главном здании Центробанка

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Москве горит главное здание Центробанка на Неглинной улице, 12. Соответствующие сообщения с фотографиями появились в соцсетях.

В пресс-службе ЦБ «Ведомостям» подтвердили, что горит главное здание на Неглинной улице. Это локальное возгорание, никто не пострадал, сказал представитель ЦБ. Он добавил, что по состоянию на 20.50 тушение продолжается, причины пожара устанавливаются.

Очаг возгорания находится на четвертом этаже, по данным «РИА Новости». Агентство уточняет, что площадь возгорания – 30 кв. м.

Движение по Неглинной улице перекрыто, передает ТАСС. Тем не менее пожарным сложно подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей, добавляет агентство.

«Интерфакс» сообщил со ссылкой на МЧС, что к 20.57 мск пожар был потушен. Возгорание происходило в одном из кабинетов на пятом этаже, уточняет ТАСС.

Пожар в главном здании Центробанка

Читать ещё
Preloader more
Фото