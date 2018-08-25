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Первый участок большой кольцевой линии метро Москвы запустят в 2019 году

Строительство северо-восточного участка большой кольцевой линии московского метро с шестью станциями планируется полностью завершить в 2021 г., первые две станции запустят в 2019 г., сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Северо-восточный участок большого кольца будет запускаться в два этапа. В 2019 г. будут запущены две станции - "Лефортово" и "Авиамоторная". Второй участок еще с четырьмя станциями будет запущен до конца 2021 г.», - сказал Хуснуллин (цитаты по «Интерфаксу»).

Хуснуллин отметил, что северо-восточный участок большого кольца является одним из самых сложных с точки зрения строительства. Две станции будут построены на глубине более 60 м.

Все шесть станций на участке будут пересадочными с радиальными линиями метро, а также с другими видами транспорта. «Это накладывает дополнительные сложности, поскольку состыковка строящихся станций метро с уже действующими крайне сложна, требует филигранной работы для того, чтобы не прерывать движение по работающим линиям», - отметил заммэра.

Ранее Хуснуллин сообщал, что достроить большую кольцевую линию метро планируется до конца 2023 г.

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