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Бизнес
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Козак рассказал о предстоящем повышении акцизов на бензин

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Правительство повысит акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 г. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер Дмитрий Козак. «Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 г.». Они увеличатся на 2700 и 3700 руб. за тонну и составят 8258 и 11 892 руб. за тонну.

Решение о снижении акцизов было принято на фоне резкого роста оптовых и розничных цен на топливо в конце мая. Козак уверен, что вновь запланированное повышение акцизов не скажется на розничных ценах. «Скачка [цен на бензин] не будет», – полагает он. Вице-премьер пообещал использовать для этого «весь тот набор инструментов, который есть у правительства». Речь, в частности, идет о применении отрицательного акциза для нефтеперерабатывающих заводов, предусмотренного налоговым маневром – снижением таможенных пошлин при повышении НДПИ. Отрицательный акциз должен «выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо», полагает Козак.

Ели этого будет недостаточно, правительство может воспользоваться введением экспортной пошлины и на нефть, и на нефтепродукты, правда, этот «инструмент», по словам Козака, будет использоваться «на временной основе».

Российский топливный союз, представляющий независимые АЗС, в августе предупреждал администрацию президента и Козака о риске роста цен на бензин на 10% от текущей цены из-за увеличения акцизов и НДС.

Бизнес
Новости

Uber сделает ставку на использование электросамокатов и велосипедов в мегаполисах

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Сервис по вызову такси Uber все чаще предлагает своим клиентам пользоваться электросамокатами, велосипедами и даже общественным транспортом. «В час пик – это верх неэффективности, когда кусок металла весом в тонну везет одного человека каких-то 10 кварталов», – заявил гендиректор Uber Дара Хосровшахи в интервью Financial Times. Он отметил, что компания может повлиять на поведение пассажиров так, что от этого выиграют и они сами, и города. Что касается перевозчиков, то в краткосрочной перспективе это может повлечь серьезные финансовые потери, но в стратегическом плане «это то, что мы бы хотели возглавить», отметил Хосровшахи. Потери Uber в 2017 г. составили $4,5 млрд.

Электровелосипеды впервые появились в приложении Uber в январе 2018 г., в проекте Uber Bike. В апреле стало известно о покупке компанией сервиса аренды электрических велосипедов Jump Bikes, предлагавшего свои услуги в Вашингтоне и Сан-Франциско. Сумма сделки оценивалась в $200 млн. Хосровшахи называл покупку «идеальным подспорьем» для расширяющегося портфеля. Кроме того, Uber анонсировал соглашение о сотрудничестве с компанией Lime, сдающей в аренду скутеры и электрические велосипеды в 46 городах. Весной у пользователей приложения Uber появилась возможность покупать билеты на поезда, автобусы и паромы благодаря сотрудничеству с сервисом продажи билетов на общественный транспорт Masabi.

Uber не смущает, что аренда велосипеда принесет меньше денег, чем услуги такси. Компания рассчитывает выиграть на увеличении потока пользователей. Этот эффект уже наблюдается в Сан-Франциско. Что касается сотрудничающих с компанией водителей, то их маршруты станут длиннее, и они смогут заработать больше.

Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber

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Политика
Новости

Генпрокуратура обнаружила бытовых мошенников в «списке Титова»

Ведомости
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В составленном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым списке 25 предпринимателей, желающих вернуться в Россию, но опасающихся возможного ареста, есть дела, которые не подлежат пересмотру. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

В их числе уехавший в Майами адвокат из Нижнего Новгорода Евгений Рыжов, который обвиняется по делу о попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в центре Москвы, а также его предполагаемая подельница Ирина Баранова, председатель одного из составов Московского арбитражного суда. Рыжов ранее обвинял экс-главу столичного ГСУ СКР Александра Дрыманова, находящегося сейчас под следствием, в вымогательстве у него крупной взятки. Издание отмечает, что к этим заявлениям в правоохранительных органах относятся скептически.

В списке Титова представители Генпрокуратуры обнаружили и бытовых мошенников. К ним, как пишет газета, правоохранительные органы относят участника преступной группы Виктора Ламаша, фактически продававшего поддельные дипломы об обучении в РУДН, и мурманского бизнесмена Владимира Зюзина, который обвиняется в том числе в хищении кредитов Сбербанка почти на 1 млрд руб.

Участвовавший в составлении «лондонского списка» соратник Титова Дмитрий Григориади не стал комментировать дела конкретных предпринимателей, отметив, что создана площадка для обсуждения конкретных дел, а «в спорах рождается истина».

По данным прокуратуры, в 2018 г. был отменен международный розыск четырех фигурантов списка, обвиняемых в мошенничестве. Речь идет о калужском предпринимателе Леониде Кураеве, экс-депутате палаты представителей Заксобрания Свердловской области Сергее Капчуке, бывшем владельце холдинга «Авиачартер» Михаиле Шаманове и московском юристе Дмитрии Панькове, обвинявшемся в разглашении коммерческой тайны.

Ряду фигурантов «списка Титова» в Генпрокуратуре разъяснили их процессуальный статус. Выяснилось, что бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, гендиректор «Агро-информа» Алексей Кузнецов и совладелец СК «Славяне» Юрий Погиба не находились в международном розыске.

Политика
Новости

Полиция назвала число погибших и пострадавших после стрельбы во Флориде

Ведомости
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Полиция сообщила о трех погибших и более 10 раненых в результате стрельбы во время турнира по видеоиграм в городе Джексонвилл, штат Флорида. Шериф города Майк Уильямс рассказал, что в воскресенье полиция получила звонок из торгового центра Jacksonville Landing, где транслировали турнир по видеоигре Madden NFL, с сообщением о том, что неизвестный открыл стрельбу. Выступление шерифа транслировалось в Facebook.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили трех погибших, один из них – предполагаемый стрелок. По данным полиции, он покончил с собой. Еще 11 человек получили ранения, они в стабильном состоянии, уточнил Уильямс. 

По его словам, стрелявший – 24-летний Дэвид Кац из города Балтимора, штат Мэриленд. Он приехал в Джексонвилл на турнир по видеоиграм. В полиции добавили, что Кац использовал по меньшей мере один пистолет.

Ранее стало известно о стрельбе на киберспортивном турнире в Джексонвилле, но полиция не называла число жертв, СМИ сообщали о четырех погибших и 11 раненых. Газета Los Angeles Times со ссылкой на одного из игроков сообщала, что стрелявший принимал участие в турнире, но проиграл, после чего открыл стрельбу по другим участникам и покончил с собой.

Экономика
Новости

Минэкономразвития предложило разделить Россию на 14 макрорегионов

Ведомости
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Минэкономразвития доработало проект «Стратегии пространственного развития» и предлагает выделить в России 14 макрорегионов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ведомства. Целью стратегии станет «раскрытие социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации регионов. Документ внесут в правительство в сентябре, стратегия должна быть утверждена в ноябре, сообщили изданию в министерстве.

Помимо Дальнего Востока и Северного Кавказа Минэкономразвития предлагает выделить еще 12 макрорегионов, взяв за основу федеральные округа. Например, в Сибирском федеральном округе могут быть выделены Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы,в Центральном федеральном округе — Центральный и Центрально-Черноземный макрорегионы. Кроме того, планируется выделить Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский макрорегионы. В состав каждого макрорегиона будет включен хотя бы один крупный центр экономического роста.

Макрорегионы не будут административно-территориальными единицами, но такое деление, по замыслу Минэкономразвития, обеспечит повысит уровень экономического взаимодействия регионов и качества жизни в них. Например, экспортные перевозки товаров всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, вырастут почти на 30% к 2025 г., следует из проекта стратегии.

По данным «Коммерсанта», предложенное деление на макрорегионы не устроило полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Он направил вице-премьеру Виталию Мутко предложения по корректировке проекта. Меняйло считает правильным создание единого сибирского макрорегиона, который объединит 12 российских субъектов, пишет газета. В случае деления Сибирского федерального округа на три макрорегиона «произойдет ослабление интеграции межрегиональных процессов, усилятся проблемы развития сибирских регионов», уверен Меняйло. Он также добавил, что в проекте «сохраняется перекос в системе приоритетов в сторону развития крупных городских агломераций», а предлагаемые для Сибирского федерального округа «центры экономического роста» закрепляют угрозу превращения Сибири в сырьевой придаток». 

Политика
Новости

Лукашенко объяснил смысл подаренной Путину картины с ангелом-хранителем

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Россиянам, белорусам и украинцам нужно помнить о едином происхождении всех трех народов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1». По мнению Лукашенко, национальные особенности есть у каждого из трех народов, однако все они «выросли от одного корня». Впрочем, на Украине не все разделяют подобные взгляды, признался белорусский президент.

Единство происхождения означает, по мнению Лукашенко, что каждая из трех стран является ангелом-хранителем друг для друга.  Как Россия является ангелом-хранителем для Белоруссии, так и наоборот,  уверен белорусский президент. «Это наш главный партнер. Мы больше всего продаем в Российской Федерации. Это неопровержимый факт. Куда от них деться. Поэтому с прагматичной земной точки зрения мы являемся друг для друга ангелами-хранителями», – пояснил Лукашенко.

На переговорах в Сочи 22 сентября Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину икону Ангела Хранителя, а Путин отблагодарил Лукашенко картиной из ткани, сделанной мастерами с Урала.

Лукашенко в интервью «Беларусь1» раскрыл подробности переговоров с Путиным. Например, российский президент объяснил белорусскому президенту смысл своей поездки на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По словам Лукашенко, в отношениях между Россией и другими государствами многое зависит от отношений  президентов. «Все это оттуда - из дружеских отношений Путина. Когда его пригласили, он, конечно же, на пути в Германию заехал на эту свадьбу. Это хорошее личное качество президента России», – заявил Лукашенко

Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии

Политика
Новости

Неизвестный открыл стрельбу на турнире по видеоиграм во Флориде

Ведомости
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Неизвестный мужчина открыл стрельбу на турнире по видеоиграм в городе Джексонвилл, штат Флорида, передает USA Today. Шериф города Майк Уильямс сообщил в Twitter о многочисленных жертвах и раненых, но точное число пострадавших уточнять отказался. Он добавил, что среди погибших – стрелявший мужчина. По данным Florida Today, по меньшей мере четыре человека погибли, 11 ранены. 

Мужчина открыл стрельбу в торговом центре Jacksonville Landing, где транслировали турнир по видеоигре Madden NFL. Как сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на одного из игроков, стрелявший также принимал участие в турнире, но проиграл, после чего открыл стрельбу по другим участникам и покончил с собой. 

По словам шерифа, погибший на месте происшествия мужчина был единственным подозреваемым, его личность еще предстоит установить. Он также отметил, что «есть недостоверные данные, распространяемые СМИ». Уильямс пообещал раскрыть данные о погибших и пострадавших, как только они будут подтверждены. 

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что президент США Дональд Трамп проинформирован о произошедшем и следит за ситуацией. Губернатор Флориды Рик Скотт пообещал мэру Джексонвилла и властям города любую государственную поддержку. 

Технологии
Новости

НМГ купила 4% акций «Первого канала» у Абрамовича

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АО «Национальная медиа-группа» (НМГ) увеличила долю в «Первом канале» на 4% – до 29% акций телеканала, сообщила «Интерфаксу» гендиректор НМГ Ольга Паскина. Она уточнила, что долю в 4% приобрела подконтрольная НМГ компания.

25 августа РБК сообщал, что миллиардер Роман Абрамович сократил долю в «Первом канале» на 4%. Абрамовичу через ООО «ОРТ-КБ» принадлежали 24% АО «Первый канал». Бизнесмен был вынужден снизить долю, так как получил гражданство Израиля, а по закону о СМИ иностранцы и лица с двойным гражданством не могут иметь в собственности более 20% компании - учредителя российского СМИ. 

«Первый канал» на 51% принадлежит государству (38,9% владеет Росимущество, 9,1% – у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% – у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино»). НМГ через ООО «Растрком-2002» до сделки принадлежало 25% телевещателя.

Авто
Новости

Ferrari продали за рекордную стоимость на аукционе

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На аукционе Sotheby's продали красный Ferrari 250 GTO за $48,4 млн. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, это самая большая цена, за которую когда-либо покупали классический автомобиль на аукционе.

Кто купил автомобиль 1962 г. выпуска – не сообщается. Однако известно, что его выставил на торги председатель Numerix Software и бывший сотрудник Microsoft Грег Уиттен. «Я очень счастлив», – приводит его слова Forbes.

Уиттен купил этот Ferrari в 2000 г. За какую цену – неизвестно. В Sotheby's отказались разглашать эту информацию, но уточнили, что рыночная цена для таких Ferrari в то время была около $10 млн.

Ferrari выпустила всего 36 автомобилей модели 250 GTO, это произошло в течение чуть более десяти лет – с 1953 по 1964 г. Эти гоночные автомобили продаются по самым высоким ценам среди всех винтажных автомобилей в последние годы, уточняет Bloomberg. Предыдущий рекорд аукциона – продажа такой модели 1963 г. за $38,1 млн в 2014 г. При этом, по версии Sotheby’s, за автомобиль платили и больше: в начале этого года версия 1963 г. была продана за $70 млн в результате частной сделки.

Самые доходные предметы роскоши – 2018

Политика
Новости

Во Франции сократят 4500 госслужащих в следующем году

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Правительство Франции сократит 4500 госслужащих в 2019 г. Об этом рассказал французский премьер-министр Эдуард Филипп в интервью Le Journal du Dimanche.

«Сокращение числа государственных служащих – это не основа, а следствие трансформации государственных действий, которые набирают обороты с течением времени. Могу сказать, что в 2020 г. эта цифра превысит 10 000», – заявил французский премьер.

Например, сокращения коснутся министерства финансов и общественного радиовещания, отметил Филипп. Он также напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон обещал за пять лет сократить всего 50 000 госслужащих. При этом, по словам Филиппа, в 2019 г. французские власти наймут 2000 сотрудников для полиции, жандармерии и главного управления внутренней безопасности, а также 1300 человек – в органы юстиции. Это касается приоритетов, подчеркнул Филипп.

В интервью Филипп рассказал и о других бюджетных мерах. Например, рост пенсий больше не будет индексироваться по инфляции, а также изменится выплата компаниями компенсаций при больничных.

Эммануэль и Брижит Макрон прилетели в Петербург к Владимиру Путину

Политика
Новости

Удальцова госпитализировали из спецприемника

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В 11.15 мск координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова госпитализировали из спецприемника, где он отбывает административный арест. Об этом сообщается в Twitter политика. Каких-либо подробностей о состоянии его здоровья не приводится. Жена Удальцова Анастасия подтвердила «Интерфаксу» информацию о госпитализации.

В середине августа суда арестовал Удальцова на 30 суток за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Сам политик свою вину не признал и назвал обвинения надуманными. Он также говорил, что выдвинутые против него обвинения связаны с тем, что он перед началом митинга против повышения пенсионного возраста на проспекте Сахарова 28 июля во время сбора участников «организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства».

После этого решения суда Удальцов объявил сухую голодовку. 19 августа его госпитализировали из спецприемника, но 20 августа его снова отправили туда из больницы. Политик продолжил голодовку.

У Удальцова плохое самочувствие, в госпитализации отказывают, писала на своей странице в Facebook его жена в субботу. «Мы ведь помним, что врачи теперь слушаются приказов полиции», – говорится в ее сообщении.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Бизнес
Новости

Вьетнам потребовал от Monsanto компенсацию за использованные военными США гербициды

Ведомости
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Вьетнамские власти потребовали от Monsanto выплату компенсации жертвам агента «оранж», который компания поставляла американским военным во время войны во Вьетнаме. Об этом пишет The Independent.

Агент «оранж» – смесь гербицидов и дефолиантов, которую применяли военные для уничтожения тропических лесов и растительности. С 1961 по 1971 г. американские военные распылили около 12 млн галлонов (примерно 45 млн л) химического вещества над Южным Вьетнамом. Диоксин, который используется в производстве «оранжа», приводит к серьезным проблемам со здоровьем, таким как врожденные дефекты, рак др., отмечает The Independent.

Ранее в августе суд США постановил взыскать $289 млн с Monsanto в пользу школьного садовника Дуэйна Джонсона. Он утверждал, что использовал гербицид этой компании, что стало причиной возникновения у него рака. Сейчас Monsanto участвует в более 5000 подобных судебных разбирательств в США, уточнял Reuters.

Решение по делу Джонсона служит юридическим прецедентом, цитирует The Independent представителя министерства иностранных дел Вьетнама Нгуен Фуон Тра. По его словам, это опровергает предыдущие утверждения о безвредности гербицидов, сделанных Monsanto и другими американскими химическими корпорациями, которые поставлялись для армии США.

Агент «оранж» был разработан для правительства и только оно решало, где он будет использован, отмечает Monsanto. Кроме того, компания напоминает, что была лишь одним из девяти подрядчиков.

Monsanto была основана в штате Миссури в 1901 г. В прошлом году немецкий химический концерн Bayer объявил о покупке американской компании. Сделку завершили в этом году. Федеральная антимонопольная служба России разрешила Bayer купить Monsanto с условием: Россия получит сельскохозяйственные технологии Bayer.

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