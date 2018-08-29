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Бывший гендиректор Ozon стал консультантом «Магнита» по цифровым технологиям

Бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски стал консультантом торговой сети «Магнит» по маркетингу и цифровым технологиям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «Магнита».

Собеседник агентства уточнил, что Перекальски займется продвижением сети в цифровом пространстве и поможет ей стать более клиентоориентированной. Перекальски подтвердил РБК, что с прошлой недели стал консультантом «Магнита».

Компания рассчитывает, что экс-руководитель интернет-ритейлера использует свой опыт и знания для трансформации маркетинга, развития диджитал-коммуникаций, клиентской аналитики и сервиса, программ лояльности, брендинга и собственных торговых марок «Магнита». «Дэнни будет отвечать за формирование нового подхода к покупателям: изменение коммуникации, создание проактивной среды, максимально отвечающей их потребностям и интересам», - уточнил представитель компании.

Он руководил Ozon с 2014 по конец 2017 г.

Сеть магазинов «Магнит» была основана в 1994 г. бизнесменом Сергеем Галицким. Общее число магазинов сети на 30 июня приблизилось к 17 000.

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