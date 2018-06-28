Ozon предпринял еще одну попытку построить маркетплейс

Ozon будет обеспечивать продавцам услуги по обработке и доставке их товаров по всей России Андрей Гордеев / Ведомости

Крупный российский онлайн-ритейлер Ozon.ru снова пробует работать по модели маркетплейса – торговой площадки с товарами сторонних продавцов. Об этом рассказал представитель компании.

Ozon будет обеспечивать продавцам услуги по обработке и доставке их товаров по всей России. Пока услуга работает в режиме бета-тестирования, с июля будет запущена для нескольких продавцов. Они сами смогут определять ассортимент и ценовую политику, добавил представитель Ozon. Имена партнеров представитель онлайн-ритейлера не уточнил.

Это не первая попытка Ozon построить на своей площадке маркетплейс – предыдущие не увенчались успехом. В 2013 г. руководившая тогда Ozon Маэль Гавэ рассказывала «Секрету фирмы», что подключение сторонних интернет-магазинов к Ozon.ru – самое перспективное направление. Предполагалось, Ozon.ru будет отображать их товары в своем каталоге и получать процент от каждой покупки, а также предоставлять партнерам свою логистику. В 2014 г. Ozon пытался реализовать маркетплейс на основе купленной ранее интернет-площадки по продаже обуви Sapato, но в итоге решил продать проект конкуренту KupiVIP. В конце 2015 г. при предыдущем гендиректоре Дэнни Перекальски Ozon собирался предоставлять свой сайт европейским и китайским брендам обуви и одежды.

Сейчас цель запуска продаж маркетплейса – расширить ассортимент и обеспечить более привлекательные цены для покупателя, пояснила представитель Ozon Мария Ерунова. «Товары продавцов будут доступны на витрине Ozon.ru, вместе с остальным ассортиментом», - сказала она.

Маркетплейсы – одно из самых активно развивающихся направлений в российской онлайн-торговле. Весной 2018 г. «Яндекс.маркет» и Сбербанк закрыли создание совместного предприятия. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», – анонсировал тогда президент Сбербанка Герман Греф. В начале июня три источника «Ведомостей» рассказывали, что ВТБ и Alibaba обсуждают создание совместного предприятия. Направлением интересуются даже традиционные офлайн-игроки: крупнейший ритейлер в России X5 Retail Group работает над созданием инфраструктуры для доставки заказов сторонних интернет-магазинов и агрегаторов.