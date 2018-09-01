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Ространснадзор проверит «Ютэйр» после аварийной посадки Boeing в Сочи

Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании «Ютэйр», аэропорта Сочи и диспетчерских служб после аварийной посадки Boeing, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», прилетевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. «Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя», – сообщила авиакомпания.

На борту самолета находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, 18 человек пострадали, в том числе трое детей. Погиб один сотрудник аэропорта.

После аварии следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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