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Шохин назвал минимальный размер инвестиций для компаний из «списка Белоусова»

Минимальный порог инвестиций со стороны компаний из «списка Белоусова» в совместные с государством инфраструктурные проекты составит 3 млрд руб. Об этом сообщил журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Минфин готовит какие-то соображения. Они базируются на проекте закона по защите и поощрению инвестиций. Там цифры названы: предельный — 30 млрд руб., минимальный — 3 млрд руб. 3 млрд руб. — это "входной билет" на стабилизационную защиту инвестиций», — сказал Шохин.

По его словам, бизнес готов вкладываться в обмен на защиту инвестиций и неизменность налогового и регуляторного режима. Говоря об отборе проектов, Шохин отметил, что сначала будут рассмотрены инвестиционные проекты компаний, в том числе давно запланированные, но не реализованные по ряду причин. Он добавил, что речь идет не только о компаниях их «списка Белоусова», «список — открытый».

В июле помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов», полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб.

На встрече Белоусова и первого вице-премьера Антона Силуанова с руководителями этих компаний было решено, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты.

Во вторник Белоусов предложил, чтобы компании инвестировали в национальную программу «Цифровая экономика». Об этом рассказали «Ведомостям» два участника заседания, на котором было озвучено это предложение. По словам источников, отобранные из программы проекты рассмотрит рабочая группа под руководством Шохина и Силуанова.

В четверг вице-премьер Максим Акимов заявил, что отдельных переговоров об участии компаний из «списка Белоусова» в проектах программы «Цифровая экономика» пока не ведется.

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