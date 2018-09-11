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Акции UC Rusal подешевели после новости о возможном сокращении производства

Цена акций UC Rusal на торгах Гонконгской биржи во вторник падала более чем на на 7% к закрытию предыдущего торгового дня, до 1,64 гонконгского доллара за бумагу.

К 8.40 мск стоимость акций попавшего под санкции США алюминиевого гиганта скорректировалась до 1,69 гонконгского доллара (-4,5% к закрытию).

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что UC Rusal будет вынуждена начать закрывать некоторые производственные линии, если не получит в этом месяце разъяснений американского минфина о дальнейшей санкционной политике.

UC Rusal попала под санкции в апреле 2018 г. вместе со своим контролирующим акционером Олегом Дерипаской. Позже минфин смягчил ограничения, позволив контрагентам компании вести с ней бизнес до 23 октября. Если минфин не уточнит свои планы относительно санкций в ближайшее время, то UC Rusal рискует остаться без контрактов, которые промышленники обычно заключают на проходящей в сентябре Международной алюминиевой конференции.

Ранее минфин заверял, что санкции нацелены на Дерипаску, а не на бизнес UC Rusal, и заявлял о возможности снять их в случае отказа бизнесмена от контроля над компанией. Председатель совета директоров En+ (компания Дерипаски, контролирующая UC Rusal) лорд Грегори Баркер предложил соответствующий план спасения компании от санкций.