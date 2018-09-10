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Bloomberg узнал о рисках UC Rusal свернуть часть производств

Второй крупнейший в мире производитель алюминия - UC Rusal, попавшая под санкции США вместе со своим контролирующим акционером Олегом Дерипаской, будет вынуждена начать закрывать некоторые производственные линии, если не получит в этом месяце разъяснений американского минфина о дальнейшей судьбе ограничений. Об этом сообщили Bloomberg два осведомленных источника. «Ведомости» направили запрос UC Rusal.

UC Rusal попала под санкции в апреле 2018 г. Позже минфин смягчил ограничения, позволив контрагентам компании вести с ней бизнес до 23 октября. Обычно промышленники ведут переговоры о годовых поставках металла на Международной алюминиевой конференции, которая состоится на этой неделе. UC Rusal рискует остаться без контрактов, если в ближайшее время минфин не прояснит позицию по санкциям.

Ранее минфин заверял, что санкции нацелены на Дерипаску, а не на бизнес UC Rusal, и заявлял о возможности снять их в случае отказа бизнесмена от контроля над компанией. Председатель совета директоров En+ (компания Дерипаски, контролирующая UC Rusal) лорд Грегори Баркер предложил соответствующий план спасения компании от санкций.

UC Rusal является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая, и ее поставки металла и глинозема являются критически важными для мирового рынка.

Австралийско-британский концерн Rio Tinto Group и швейцарский трейдер Glencore в апреле были вынуждены временно приостановить закупки у UC Rusal, дальнейшее взаимодействие компаний может быть сорвано в случае сохранения санкций. В компании Novelis агентству сообщили, что уже обеспечили себе альтернативные поставки алюминия. Norsk Hydro ASA, ключевой покупатель глинозема у UC Rusal, отметила, что имеет многочисленные контракты с UC Rusal, потому изучает потенциальные последствия.

Консультант аналитической компании CRU Group Эон Динсмор сомневается, что санкции могут быть ослаблены за два месяца до ноябрьских выборов в конгресс США. А поскольку российско-американские отношения политизированы, эксперт не исключает усиления санкций.