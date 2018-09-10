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Бизнес
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Bloomberg узнал о рисках UC Rusal свернуть часть производств

Ведомости
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Второй крупнейший в мире производитель алюминия - UC Rusal, попавшая под санкции США вместе со своим контролирующим акционером Олегом Дерипаской, будет вынуждена начать закрывать некоторые производственные линии, если не получит в этом месяце разъяснений американского минфина о дальнейшей судьбе ограничений. Об этом сообщили Bloomberg два осведомленных источника. «Ведомости» направили запрос UC Rusal.

UC Rusal попала под санкции в апреле 2018 г. Позже минфин смягчил ограничения, позволив контрагентам компании вести с ней бизнес до 23 октября. Обычно промышленники ведут переговоры о годовых поставках металла на Международной алюминиевой конференции, которая состоится на этой неделе. UC Rusal рискует остаться без контрактов, если в ближайшее время минфин не прояснит позицию по санкциям.

Ранее минфин заверял, что санкции нацелены на Дерипаску, а не на бизнес UC Rusal, и заявлял о возможности снять их в случае отказа бизнесмена от контроля над компанией. Председатель совета директоров En+ (компания Дерипаски, контролирующая UC Rusal) лорд Грегори Баркер предложил соответствующий план спасения компании от санкций.

UC Rusal является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая, и ее поставки металла и глинозема являются критически важными для мирового рынка.

Австралийско-британский концерн Rio Tinto Group и швейцарский трейдер Glencore в апреле были вынуждены временно приостановить закупки у UC Rusal, дальнейшее взаимодействие компаний может быть сорвано в случае сохранения санкций. В компании Novelis агентству сообщили, что уже обеспечили себе альтернативные поставки алюминия. Norsk Hydro ASA, ключевой покупатель глинозема у UC Rusal, отметила, что имеет многочисленные контракты с UC Rusal, потому изучает потенциальные последствия.

Консультант аналитической компании CRU Group Эон Динсмор сомневается, что санкции могут быть ослаблены за два месяца до ноябрьских выборов в конгресс США. А поскольку российско-американские отношения политизированы, эксперт не исключает усиления санкций.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» подписал соглашение на поставку еще 100 российских самолетов SSJ100

Ведомости
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Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали соглашение на поставку еще 100 российских самолетов SSJ100 на Восточном экономическом форуме. Об этом говорится в сообщении компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в ОАК).

«Аэрофлот» получит 100 российских самолетов SSJ100 с 2019 по 2026 г., сказано в сообщении. В лайнерах предусмотрено 87 мест: 12 – в бизнес-классе и 75 – в экономическом, уточняется там же. «Мы подписали крупнейшее в истории современного «Аэрофлота» соглашение на поставку лайнеров», – приводятся в сообщении слова гендиректора компании Виталия Савельева.

О том, что «Аэрофлот» закажет у компании ГСС еще 100 самолетов SSJ100, рассказывали «Ведомостям» пять человек, близких к разным сторонам сделки. Заказ будет сделан в рамках новой стратегии «Аэрофлота», которая предусматривает создание нескольких региональных хабов, объясняли два собеседника.

Ближнемагистральный SSJ100 является первым гражданским самолетом, с нуля созданным в России. В 2005 г. «Аэрофлот» подписал с ГСС контракт на 50 судов. Первые поставки начались в 2011 г. Сейчас в парке авиакомпании 49 SSJ100. «Аэрофлот» их крупнейший эксплуатант.

С чего начинался «Аэрофлот»

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Финансы
Новости

У Совкомбанка появился новый акционер

Ведомости
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Японская компания SBI Holdings стала участником консорциума инвесторов, вложивших деньги в Совкомбанк. Об этом заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев на Восточном экономическом форуме, сообщает корреспондент «Ведомостей». Размер доли Дмитриев не раскрыл.

Расширение консорциума позволит Совкомбанку направить дополнительные средства на развитие бизнеса в России, говорится в сообщении банка и РФПИ. Кроме того, это «станет очередным шагом» к проведению IPO банка, уточняется там же.

В мае 2018 г. SBI Holdings и РФПИ подписали соглашение о совместном поиске инвестиционных проектов в сфере биологических и финансовых технологий.

В июне стало известно, что Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ и China Investment Corp., планирует купить миноритарный пакет Совкомбанка. Подробности сделки – размер доли РКИФа и сумма инвестиций – не раскрывались. До этого единственным акционером Совкомбанка была Sovco Capital Partners, основные бенефициары которой – братья Сергей и Дмитрий Хотимские.

Восемь крупнейших сделок 2017 года

Политика
Новости

Собянин по итогам обработки всех протоколов набрал 70,17% голосов

Ведомости
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По результатам обработки всех протоколов на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал 70,17%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационное табло в Мосгоризбиркоме.

«Самовыдвиженец Сергей Собянин набирает 70,17% голосов, то есть 1 582 762 голоса», - сообщили в Мосгоризбиркоме (цитата по агентству «Москва»). Это на 389 584 голоса больше, чем на выборах в 2013 г.: тогда он набрал 1 193 178 голосов.

Второе место занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 11,38%, третье - кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов. Четвертое и пятое места заняли депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин (6,72% и 1,87% соответственно).

Итоговая явка на выборах мэра Москвы - 30,96%. На прошлых выборах в 2013 г. она составила 32,07%.

Выборы мэра Москвы прошли в единый день голосования накануне, 9 сентября. Кроме Москвы прямые выборы проходили более чем в 20 регионах. В четырех из них пройдет второй тур.

Бизнес
Новости

Литовский акционер аэропорта «Жуковский» решил выйти из проекта

Ведомости
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Литовская Avia Solutions Group (ASG), которая вместе с «Ростехом» построила «Жуковский», решила продать свою долю в управляющей компании аэропорта – АО «Рампорт аэро». Об этом рассказал гендиректор ASG Йонас Янукенас, передает «Интерфакс».

Янукенас сказал, что соответствующее решение было принято из-за нескольких причин. «Мы концентрируемся на Азии», – отметил он. По его словам, сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями. Однако конкретные названия компаний он не раскрыл.

Аэропорт «Жуковский» построила компания «Рампорт аэро», блокирующий пакет в ней принадлежит структуре «Ростеха», 75% минус 1 акция были у структуры ASG – у ООО «Авиа солюшенс груп – Аэропорт менеджмент». Но в сентябре 2015 г. ASG продала эту российскую компанию связанной стороне – голландской Avia Solutions Group B.V. – за 1 млн руб. В голландской компании у литовского холдинга только 30% (эффективная доля в «Рампорт аэро», таким образом, - 22,5%), владелец 70% (эффективная доля в «Рампорт аэро» - 52,5%) не раскрывался.

С 2014 г. акционеры потратили $27 млн на строительство терминала «Жуковского». «У нас нет цели окупить за какой-то определенный срок, есть задача получать постоянный доход от актива. И чтобы актив постоянно рос в цене. А главная цель – вывести компанию (АО «Рампорт аэро». – Прим. «Ведомостей») на биржу – возможно, московскую», – рассказывал в интервью «Ведомостям» в 2017 г. председатель совета директоров ASG Гедиминас Жемялис.

Первый рейс «Жуковский» принял в 2016 г. Выручка аэропорта в 2017 г. составила 234,5 млн руб., валовый убыток – 251,7 млн руб.

Как открывали «Жуковский»

Финансы
Новости

Аксаков высказался против повышения тарифов ОСАГО

Ведомости
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В настоящее время повышать тарифы ОСАГО не стоит. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

«Моя точка зрения – тарифы повышать сейчас не стоит. Тема ОСАГО – социально чувствительная, и когда пошли разговоры о повышении тарифов на ОСАГО, – конечно, в Госдуме это вызвало повышенный интерес, тем более мы получали сигналы от автолюбителей», – сказал Аксаков.

В ОСАГО, считает председатель комитета, нужны более гибкие тарифы, чтобы добросовестные водители не переплачивали за «аварийных». При этом нужно следить, чтобы страховщики не воспользовались расширением коридора для завышения цен, подчеркнул он.

«Если у тебя постоянно аварии, постоянно ты используешь страховую сумму для возмещения ущерба, ты должен больше платить [за полис]. Причем, может быть, существенно больше. Те, кто добросовестно ездит, они должны существенно меньше платить. Вот здесь есть тема для разговора», – отметил Аксаков.

Также депутат высказался о несвоевременности повышения штрафов за отсутствие ОСАГО, пока в ряде регионов есть проблема с доступностью полисов.

В июне этого года Центробанк опубликовал проект указания, согласно которому коридор базовых ставок по ОСАГО будут расширены на 20% вверх и вниз – до 2746-4942 руб. вместо нынешних 3432-4118 руб. В июле регулятор сообщил, что расширение тарифного коридора переносится на осень – ЦБ не успевает зарегистрировать в Минюсте соответствующий нормативный акт.

Политика
Новости

Володин поддержал проект об отказе депутатов от повышенных пенсий

Ведомости
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает законопроект о добровольном отказе парламентариев от повышенных пенсий, сообщает ТАСС. «Да, этот законопроект, думаю, я и мои коллеги однозначно поддержим», – заявил Володин.

Впервые предложение об отмене пенсионных льгот для парламентариев озвучил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в конце августа. Тогда он не упоминал, что эта мера будет носить добровольный характер.

Но в поправках, которые «Единая Россия» внесла в Госдуму в начале сентября, предусмотрен добровольный отказ от льгот. «Каждый должен принять для себя сам, это личный выбор и личная ответственность депутата и сенатора, его отношение к своим избирателям», – объяснял тогда Турчак. По его словам, это будет «правильным и справедливым шагом». Кроме того, единороссы предложили направлять в Пенсионный фонд конфискованные по коррупционным делам средства.

На сайте Госдумы говорится, что среднемесячная зарплата депутата в текущем году составляет 399 300 руб. до уплаты подоходного налога. То есть на руки парламентарий получает в среднем 347 400 руб. При наличии стажа работы в нижней палате парламента от 5 до 10 лет пенсия составляет 46 626 руб., а если депутат проработал в Госдуме больше 10 лет, то его пенсия вырастет до 63 581 руб.

По данным Росстата, в прошлом году среднемесячная зарплата россиян составляла 39 085 руб., а средний размер начисленных пенсий – 13 304 руб.

В июне правительство предложило поэтапно повысить пенсионный возраст в России. Предполагалось, что для мужчин он составит 65 лет к 2028 г., для женщин – 63 года к 2034 г. Однако позже президент России Владимир Путин предложил увеличить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а не до 63.

«60 лет для женщины – это много». Что участники акции Навального думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

Потанин вернул 2,1% «Норникеля» Абрамовичу

Ведомости
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Компания Whiteleave группы «Интеррос» Владимира Потанина вернула 2,1% акций «Норникеля» прошлому владельцу пакета – Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники и подтвердили «Ведомостям» два собеседника, близкие к разным сторонам сделки.

Whiteleave объявила о завершении покупки 2,1% акций «Норникеля» у Crispian и увеличении своей доли в компании до 32,9% в середине марта. Эту сделку оспорил в Высоком суде Лондона второй крупнейший акционер «Норникеля» (27,8%) – производитель алюминия UC Rusal, подконтрольный Олегу Дерипаске. Последний настаивал на том, что сделка нарушает акционерное соглашение от 2012 г.

Потанин и Дерипаска в ожидании решения суда договорились, что Абрамович может продать им 4% «Норникеля» пропорционально их долям и что суд развернет сделку, если сочтет ее нарушившей акционерное соглашение.

В конце июня Лондонский суд встал на сторону Дерипаски и аннулировал сделку, сообщали «Ведомостям» два собеседника, близких к разным акционерам «Норникеля».

Значимость этого судебного решения для длительной борьбы за контроль над «Норникелем» между Потаниным и Дерипаской померкла после того, как в апреле в отношении последнего были введены блокирующие санкции США.

Представители «Норникеля» и «Интерроса» от комментариев отказались. «Ведомости» ожидают ответа представителя Абрамовича.

Кто попал под новые санкции США

Технологии
Новости

Заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Медников ушел из медиахолдинга

Ведомости
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Заместитель гендиректора ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) по развитию Дмитрий Медников покинул медиахолдинг. Об этом он рассказал РБК. По словам Медникова, он перестал работать в ВГТРК с 1 сентября.

По информации издания, у гендиректора ВГТРК Олега Добродеева до ухода Медникова было десять заместителей, двое из которых - первые заместители. Речь идет о гендиректоре телеканала «Россия 1» Антоне Златопольском, а также об Андрее Кондрашове - пресс-секретаре предвыборного штаба Владимира Путина и журналисте ВГТРК, который занял пост первого заместителя гендиректора в медиахолдинге после президентских выборов.

Пресс-служба ВГТРК отказалась комментировать уход Медникова. Также она отказалась уточнить число заместителей Добродеева в настоящий момент.

Медников рассказал, что намерен заняться венчурным бизнесом. По его словам, сейчас идет регистрация юрлица инвестфонда - АО «Эквити-Алгоритм» - и он станет его единственным владельцем и руководителем. Приоритет инвестфонда - проекты, связанные с новыми экологическими технологиями, и «поиск талантов».

Медников начал работать в ВГТРК в 2000 г., занимал должности главного редактора информационного канала «Вести 24» («Россия 24»), главного редактора телеканала «Россия 2». С 2009 г. стал заместителем гендиректора медиахолдинга. В последние годы Медников занимался развитием тематических каналов в рамках СП с «Ростелекомом» (в АО «Цифровое телевидение» у ВГТРК 58,71%, у «Ростелекома» - 41,29%). С 2013 г. Медников был председателем совета директоров «Цифрового телевидения». Весной этого года он покинул эту должность.

Бизнес
Новости

Volvo отложила IPO из-за «рыночных условий»

Ведомости
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Шведский производитель автомобилей Volvo Cars (принадлежит китайской Geely) решил отложить проведение IPO. Об этом рассказал Financial Times гендиректор Volvo Cars Хакан Самуэльссон.

Решение компании Самуэльссон объяснил необходимостью «стабильных рыночных условий». При этом он сказал, что проведение IPO – реалистичный вариант. «Время должно быть оптимальным», – сказал гендиректор Volvo Cars. По его словам, каких-либо сроков нет. «У меня нет амбиций стать гендиректором компании, чьи акции торгуются на бирже. Я вижу это не более захватывающим, чем быть гендиректором частной компании», – добавил Самуэльссон.

Volvo, как и все крупные производители автомобилей, столкнулась с возможными проблемами из-за торговой войны США и Китая, которые объявили о взаимном повышении импортных пошлин, отмечает Financial Times. Шведский автопроизводитель уже начал менять свой бизнес, чтобы избежать дополнительных затрат, объясняет газета: например, производство модели XC60 для американского рынка компания перенесла из Китая в Швецию.

В мае Bloomberg сообщал, что Volvo планирует провести IPO в этом году. По данным агентства, компания могла быть оценена в диапазоне от $16 млрд до $30 млрд. Volvo рассматривала вариант разместить акции сразу на двух биржах – в Гонконге и Швеции.

10 крупнейших IPO и SPO российских компаний в 2017 году

Политика
Новости

В центре Москвы задержали участников бессрочной акции протеста

Ведомости
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Полицейские задержали шестерых человек, участвующих в бессрочной акции протеста около памятника писателю Александру Твардовскому на Страстном бульваре в Москве. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на корреспондента.

По данным издания, акцию объявили ранее в понедельник более 10 человек. Они назвали власть неэффективной, потребовали роспуска Роскомнадзора, а также выступили против пенсионной реформы и ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). По данным «Дождя», участники акции заявили, что решили продолжить протест против пенсионной реформы, который организовал оппозиционер Алексей Навальный и который прошел 9 сентября. Акция не была согласована в Москве.

Задержанных везут в ОВД «Тверское». Помимо шестерых участников акции среди задержанных оказался корреспондент «Сота.Vision» Денис Стяжкин. По информации «ОВД-инфо», полицейские, проверив документы, его уже отпустили.

Как пишет «Новая газета», у памятника Твардовскому остались еще девять человек, некоторые подошли во время задержания.

«Дождь» сообщает, что после задержаний к памятнику вернулись несколько человек, которые успели уйти от полицейских, и к ним присоединились новые протестующие. Всего у памятника, по данным корреспондента телеканала, остались восемь человек.

Политика
Новости

Кремль оценил действия полиции на акциях против пенсионной реформы

Ведомости
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Полиция действовала строго в соответствии с законодательством на акциях против повышения пенсионного возраста, прошедших 9 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». При этом представитель Кремля напомнил, что акции в большинстве городов, включая Москву и Петербург, были несанкционированными.

Песков отметил, что на прошедших акциях «в очередной раз» несовершеннолетних провоцировали на участие в подобных мероприятиях. По его словам, те, кто провоцировал, «прекрасно осведомлены о правовых последствиях таких шагов». «И вы знаете также, что были и хулиганы, и провокаторы, которые поднимали руку на стражей закона, что недопустимо и что также карается по закону», – добавил Песков.

Представитель Кремля не стал комментировать задержания журналистов во время этих же протестных акций. Он объяснил, что надо каждый случай разбирать отдельно. «Я не готов это делать, потому что я не знаю деталей», – сказал Песков.

В воскресенье, 9 сентября, в российских городах прошли акции против повышения пенсионного возраста. Их организовали политик Алексей Навальный и его сторонники. Соратник Навального Леонид Волков писал, что акции прошли более чем в 80 городах. По его оценкам, всего в акциях могло принять участие от 60 000 до 80 000 человек. Во многих городах мероприятия были не согласованы с властями. В целом по России, по данным «ОВД-инфо», задержали 839 человек в 33 городах. Больше всего – в Екатеринбурге (129 человек), Краснодаре (60), Перми (48), Омске (32), Казани (22).

При задержаниях в некоторых городах полиция применяла силу. Митингующих «волокли по асфальту, роняли на землю, тащили по лестнице», сообщало «ОВД-инфо». При этом среди задержанных были несовершеннолетние. Кроме того, на акциях задерживали журналистов, против некоторых из них полиция применяла силу. Профсоюз журналистов и работников СМИ подсчитал, что таких 17 человек.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы. Фотографии

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